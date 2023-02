Čelo postele ako dominanta spálne - buďte kreatívni!

Čelo postele tvorí súčasť väčšiny vyrábaných manželských postelí. Absentuje skôr pri jednolôžkových typoch, no aj v tejto kategórii si môžete prísť na svoje. V každom prípade je dôležité, do akej miestnosti a komu je posteľ určená. V detskej izbe so súrodencami môže byť čelo skôr prekážkou. Platí však, že pre dievčatá je žiadané, zatiaľ čo opačné pohlavie túto estetickú možnosť veľmi nerieši.

Čalúnené čelo postele často určuje charakter miestnosti

Ak je čelo súčasťou postele, zároveň vytvára akýsi pocit bezpečia. Dvojnásobne to platí, ak je lôžko situované tesne pri okne. Kto miluje večerné čítanie kníh si relax bez pohodlného opretia ani nevie predstaviť. Práve s ním sa spájajú aj doplnkové funkcie, ktoré niektoré typy čiel poskytujú. Môžu totiž disponovať väčšou šírkou ako je šírka postele, a tak získané rozmery využiť v prospech praktickosti.

Hovoríme o nočných stolíkoch, ktoré sú priamou súčasťou čela, napríklad v podobe poličky. Na docielenie príjemnej atmosféry k nim výrobcovia ponúkajú aj podsvietenie. Keďže ide o ambientné osvetlenie, pokojne ho môžete nechať svietiť aj počas spánku. Drevené čelo postele sa hodí najmä do spální zariadených vo vintage či v inom vidieckom štýle. No ani o moderné lôžka z masívu nie je núdza. Niektoré typy postelí obsahujú príslušenstvo, ktoré zahŕňa napríklad špeciálne pripevniteľné vankúše (kvôli pohodliu).

Ak ste sa rozhodli pre drevo, stačí už iba pouvažovať nad tým, či dáte prednosť ozdobnosti alebo jednoduchosti. Tak či onak, posteľná bielizeň vám poslúži ako výborný „dolaďovací materiál“. Kovové postele taktiež dokážu urobiť parádu, no čo sa týka samotného čela, je najmenej komfortné. Práve kvôli komfortu, ale aj dizajnovej stránke, mnohí dávajú prednosť čalúneniu. To môže niekedy prerásť až do „čelosteny“.

Ako si vyrobiť čelo postele?

Jednoduchý a cenovo dostupný spôsob ako premeniť spálňu na útulnú izbu je umiestniť do nej čelo postele na mieru, ktoré bude odrazom vašej šikovnosti. Kreatívna opierka sa dá vytvoriť napríklad pomocou OSB dosky a molitanovej peny. Takéto zaujímavé a dekoračné riešenie priniesli aj dizajnéri „Nového bývania“ v televízii JOJ. Kombinácia molitanu a kartónu zase poslúžila dvom mladým slečnám, ktoré sa pri výrobe samostatného čela taktiež nebránili fantázii.

Aké čelo bude vyhovovať vašej spálni? Patríte medzi ľudí, ktorí zbožňujú bláznivé nápady? Ak preferujete originálnosť a nevšednosť, skúste sa inšpirovať v našej fotogalérii. Buď si môžete čelo postele vytvoriť pomocou rôznych predmetov, alebo už existujúce dotvoriť prostredníctvom aplikovania ozdobných prvkov. Nezabúdajte však na praktickosť a myslite na to, že o čelo sa aj opierate.

Použiť môžete napríklad:

staré dvere, ideálne s patinou

drevený obklad

palety

paraván

samolepky „na stenu“

maľbu na stene kopírujúcu línie pseudočela (optický klam)

