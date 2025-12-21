Bylinkové kuracie stripsy z rúry. Rýchly obed aj chrumkavá pochúťka pre návštevy

Bylinkové kuracie stripsy pripravené v rúre sú ideálnou voľbou pre každého, kto chce na stôl dostať chutné, šťavnaté a pritom ľahšie jedlo bez zdĺhavého varenia. Hodí sa ako rýchly obed počas pracovného týždňa, ale pokojne nimi pohostíte aj návštevu na rodinnej oslave či neformálnom stretnutí s priateľmi.
Veľkou výhodou tohto receptu je, že mäso netreba vyprážať v oleji. Kuracie prsia sa obalia do ochutenej strúhanky a upečú v rúre, vďaka čomu vznikne krásne chrumkavý povrch a zároveň zostane mäso vo vnútri príjemne šťavnaté. Na svoje si prídu nielen milovníci klasických rezňov, ale aj tí, ktorí preferujú ľahšiu a vyváženejšiu kuchyňu.
O dokonalú kôrku sa postará panko strúhanka, teda japonský typ strúhanky vyrábanej z bieleho chleba bez kôrky. Práve vďaka nej sú stripsy po upečení nadýchané, chrumkavé a nepôsobia ťažko. V kombinácii s parmezánom, petržlenovou vňaťou a maslovým ghí vznikne chuťovo výrazné, no stále veľmi jemné jedlo.
Recept na bylinkové kuracie stripsy z rúry
Ingrediencie (4 porcie):
- 4 kuracie prsia
- 150 g gréckeho jogurtu (10 % tuku)
- 100 g panko strúhanky
- 3 lyžice nastrúhaného parmezánu
- 3 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
- 3 lyžice rozpusteného prepusteného masla (ghí)
- soľ podľa chuti
- čerstvo mleté čierne korenie
- citrónová šťava
Postup prípravy:
- Príprava mäsa:
Kuracie prsia očistite a pozdĺžne nakrájajte na 4 až 5 rovnomerných pásikov. Každý kúsok jemne naklepte, aby bolo mäso krehkejšie. Presuňte ho do väčšej misy, osoľte, okoreňte a dochuťte trochou citrónovej šťavy.
- Marinovanie v jogurte:
K mäsu pridajte grécky jogurt a všetko dôkladne premiešajte, aby bol každý kúsok rovnomerne obalený. Nechajte aspoň 10 minút odpočívať, aby mäso nasiaklo chuťami a zostalo po upečení šťavnaté.
- Príprava rúry a plechu:
Rúru si včas predhrejte na 200 °C. Plech vyložte papierom na pečenie, aby sa stripsy neprichytili a príprava bola jednoduchšia.
- Obaľovanie stripsov:
V samostatnej miske zmiešajte panko strúhanku, parmezán a nasekanú petržlenovú vňať. Kuracie kúsky postupne obaľujte v tejto zmesi a strúhanku jemne pritláčajte prstami, aby dobre držala.
- Pečenie:
Obalené stripsy ukladajte vedľa seba na pripravený plech. Každý kúsok pokvapkajte rozpusteným ghí maslom. Plech vložte do vyhriatej rúry a pečte približne 40 minút, kým stripsy nezískajú zlatistú farbu a chrumkavý povrch.
Tip na servírovanie
Bylinkové kuracie stripsy chutia výborne s pažítkovými zemiakmi, zemiakovou kašou alebo ľahkým jogurtovým dipom. Skvelo sa hodia aj ako finger food – stačí ich naservírovať s miskami omáčok a čerstvou zeleninou.
Výsledkom je jednoduché, ale veľmi efektné jedlo, ktoré si obľúbia deti aj dospelí a ktoré bez problémov zapadne do každodenného aj slávnostného menu.