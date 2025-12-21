Bylinkové kuracie stripsy z rúry. Rýchly obed aj chrumkavá pochúťka pre návštevy

kuracie stripsy
kuracie stripsy Foto: depositphotos.com

Bylinkové kuracie stripsy pripravené v rúre sú ideálnou voľbou pre každého, kto chce na stôl dostať chutné, šťavnaté a pritom ľahšie jedlo bez zdĺhavého varenia. Hodí sa ako rýchly obed počas pracovného týždňa, ale pokojne nimi pohostíte aj návštevu na rodinnej oslave či neformálnom stretnutí s priateľmi.

Veľkou výhodou tohto receptu je, že mäso netreba vyprážať v oleji. Kuracie prsia sa obalia do ochutenej strúhanky a upečú v rúre, vďaka čomu vznikne krásne chrumkavý povrch a zároveň zostane mäso vo vnútri príjemne šťavnaté. Na svoje si prídu nielen milovníci klasických rezňov, ale aj tí, ktorí preferujú ľahšiu a vyváženejšiu kuchyňu.

O dokonalú kôrku sa postará panko strúhanka, teda japonský typ strúhanky vyrábanej z bieleho chleba bez kôrky. Práve vďaka nej sú stripsy po upečení nadýchané, chrumkavé a nepôsobia ťažko. V kombinácii s parmezánom, petržlenovou vňaťou a maslovým ghí vznikne chuťovo výrazné, no stále veľmi jemné jedlo.

Recept na bylinkové kuracie stripsy z rúry

Ingrediencie (4 porcie):

  • 4 kuracie prsia
  • 150 g gréckeho jogurtu (10 % tuku)
  • 100 g panko strúhanky
  • 3 lyžice nastrúhaného parmezánu
  • 3 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
  • 3 lyžice rozpusteného prepusteného masla (ghí)
  • soľ podľa chuti
  • čerstvo mleté čierne korenie
  • citrónová šťava

Postup prípravy:

  1. Príprava mäsa:
    Kuracie prsia očistite a pozdĺžne nakrájajte na 4 až 5 rovnomerných pásikov. Každý kúsok jemne naklepte, aby bolo mäso krehkejšie. Presuňte ho do väčšej misy, osoľte, okoreňte a dochuťte trochou citrónovej šťavy.
  2. Marinovanie v jogurte:
    K mäsu pridajte grécky jogurt a všetko dôkladne premiešajte, aby bol každý kúsok rovnomerne obalený. Nechajte aspoň 10 minút odpočívať, aby mäso nasiaklo chuťami a zostalo po upečení šťavnaté.
  3. Príprava rúry a plechu:
    Rúru si včas predhrejte na 200 °C. Plech vyložte papierom na pečenie, aby sa stripsy neprichytili a príprava bola jednoduchšia.
  4. Obaľovanie stripsov:
    V samostatnej miske zmiešajte panko strúhanku, parmezán a nasekanú petržlenovú vňať. Kuracie kúsky postupne obaľujte v tejto zmesi a strúhanku jemne pritláčajte prstami, aby dobre držala.
  5. Pečenie:
    Obalené stripsy ukladajte vedľa seba na pripravený plech. Každý kúsok pokvapkajte rozpusteným ghí maslom. Plech vložte do vyhriatej rúry a pečte približne 40 minút, kým stripsy nezískajú zlatistú farbu a chrumkavý povrch.

Tip na servírovanie

Bylinkové kuracie stripsy chutia výborne s pažítkovými zemiakmi, zemiakovou kašou alebo ľahkým jogurtovým dipom. Skvelo sa hodia aj ako finger food – stačí ich naservírovať s miskami omáčok a čerstvou zeleninou.

Výsledkom je jednoduché, ale veľmi efektné jedlo, ktoré si obľúbia deti aj dospelí a ktoré bez problémov zapadne do každodenného aj slávnostného menu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať