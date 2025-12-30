Ako zabrániť prihoreniu palaciniek? Trik, ktorý poznali už naše staré mamy

Palacinky sú jedným z najobľúbenejších pokrmov na svete. Vďaka jednoduchému zloženiu, rýchlej príprave a nekonečným možnostiam plnenia si ich obľúbili deti aj dospelí. Hoci ide o pomerne jednoduché jedlo, aj pri ňom sa môžu vyskytnúť chyby — palacinky sa môžu lepiť, trhať alebo nepríjemne prihárať. Prečo sa to deje a ako tomu zabrániť?
Príčina problému: Prečo sa palacinky trhajú alebo pripaľujú?
Najčastejšie dôvody sú:
- Nesprávny typ tuku – klasické maslo má nízky dymový bod (cca 150–170 °C), preto sa na rozpálenej panvici rýchlo prepáli a môže spôsobiť horkú chuť.
- Nedostatočne rozohriata alebo prehriata panvica – ak je panvica príliš studená, cesto sa neprilepí rovnomerne, ak príliš horúca, palacinky sa spália skôr, než sa upečú.
- Chýbajúci tuk v ceste – bez pridaného oleja alebo masla môže byť cesto krehké, palacinky sa budú lámať alebo lepiť.
Overený trik: Tuk priamo do cesta
Ak chcete palacinky, ktoré sa ľahko obracajú a nepripaľujú, pridajte do cesta 2 lyžice rastlinného oleja alebo rozpusteného masla. Tento krok je zásadný najmä vtedy, keď používate nepriľnavú panvicu, ktorú chcete udržiavať bez zbytočného množstva tuku.
Tradičný sladký recept na palacinky (klasika)
Tento recept je osvedčený a funguje spoľahlivo:
Ingrediencie:
- 125 g hladkej múky
- 300 ml mlieka
- 2 vajcia
- štipka soli
- 2 lyžičky oleja alebo rozpusteného masla
Postup:
- Múku preosejte do misy a pridajte štipku soli.
- V strede urobte jamku, rozklepnite vajcia a postupne prilievajte mlieko, aby ste zabránili vzniku hrudiek.
- Pridajte olej alebo maslo a premiešajte do hladkého cesta.
- Nechajte cesto odpočívať v chladničke aspoň 30 minút – zlepší sa jeho štruktúra a výsledok bude jemnejší.
- Panvicu zľahka potrite tukom (napríklad papierovou servítkou namočenou v oleji) a rozohrejte ju.
- Nalejte malú naberačku cesta a rozotrite ho do tenkej vrstvy. Opekajte z každej strany do zlatista.
Podávajte s marmeládou, tvarohom, čokoládou alebo ovocím podľa chuti.
Slaná alternatíva. Palacinky z pohánky
Palacinky sa dajú pripraviť aj ako plnohodnotný obed. V Bretónsku (severozápad Francúzska) sa tradične pripravujú tzv. galettes z pohánkovej múky. Táto múka neobsahuje lepok a má výraznejšiu, mierne orieškovú chuť.
Ingrediencie:
- 100 g pohánkovej múky
- 1 vajce
- 300 ml vody alebo mlieka
- štipka soli
- 40 g rozpusteného masla
Postup:
- Všetky ingrediencie zmiešajte metličkou do hladkého cesta.
- Nechajte v chladničke odležať aspoň 6 hodín (alebo cez noc), aby sa cesto ustálilo a bolo pružnejšie.
- Pred smažením pridajte rozpustené maslo.
- Na rozohriatej panvici rozotrite tenkú vrstvu cesta.
- Ešte za surova pridajte náplň – napr. vajce, syr, šunku, špenát alebo rukolu.
- Keď sú okraje upečené, preložte ich smerom do stredu a dozdobte podľa chuti.
Dôležité tipy pre dokonalé palacinky
Používajte panvicu s hrubým dnom – rozloží teplo rovnomerne.
Vyhnite sa klasickému maslu na vymazanie panvice – rýchlo sa prepaľuje.
Pridávajte tuk aj do cesta – najmä pri neprilepivej panvici.
Cesto nechajte vždy odpočívať – lepok sa uvoľní a palacinky sa budú lepšie smažiť.
Prvé palacinky berte ako testovacie – nastavte si teplotu podľa ich výsledku.
Smaženie palaciniek nemusí byť problém, ak poznáte pár základných zásad. Výber správneho tuku, kvalitná panvica a dobré cesto sú základom úspechu. Pridanie oleja do cesta je jednoduchý a účinný spôsob, ako zabrániť ich pripáleniu aj trhaniu. Nech už dávate prednosť sladkým alebo slaným verziám, domáce palacinky vás odmenia skvelou chuťou a všestrannosťou.