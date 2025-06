Ako spať bez bolesti? Dôchodca ukázal geniálny trik s obyčajným uterákom. Pomohol mu, keď už nič iné nezaberalo

Ak vás trápia časté bolesti chrbta, predovšetkým ráno po prebudení, nie ste sami. Problémy s chrbticou a svalovou stuhnutosťou sú v dnešnej dobe čoraz častejšie. Mnohí ľudia sa ráno necítia odpočinutí, ale naopak, trápia ich bolesti v bedrovej oblasti, šiji alebo medzi lopatkami.

Aj keď existuje množstvo zdravotníckych pomôcok a drahých ortopedických vankúšov, málokto vie, že úľavu od bolesti môže priniesť úplne obyčajný predmet, ktorý máte doma – uterák.

Prečo máme ráno bolesti?

Príčinou ranných bolestí je často nevhodná poloha počas spánku, ktorá spôsobuje neprimeraný tlak na chrbticu a svaly. Pri spaní na chrbte má bedrová časť chrbtice tendenciu mierne klesať do matraca, čo vedie k zvýšenému napätiu v svaloch a medzistavcových platničkách.

Ako funguje trik s uterákom?

Uterák zvinutý do valčeka poslúži ako jednoduchá podpora pre prirodzenú krivku chrbtice. Vďaka tomu sa svaly v oblasti chrbta a bedier lepšie uvoľnia, a napätie postupne ustúpi. Výhodou uteráka oproti komerčným ortopedickým pomôckam je možnosť prispôsobiť jeho veľkosť, hrúbku aj tvrdosť vlastným potrebám.

Ako si správne pripraviť uterák?

Stačí si vziať bežný čistý uterák a zvinúť ho do mierne pevného valčeka. Hrúbka by mala byť taká, aby podporila bedrá bez toho, aby spôsobovala nepohodlie alebo neprirodzené prehnutie chrbtice. Ideálne je uterák vložiť do oblasti, kde prechádza spodná časť chrbta do panvy.

Ak potrebujete uvoľniť krčnú chrbticu, použite tenší uterák, ktorý si umiestnite pod šiju, nie priamo pod hlavu.

Na čo si treba dávať pozor?

Dôležité pravidlo znie: menej je niekedy viac. Uterák zrolovaný príliš na hrubo môže chrbát neprirodzene ohnúť, čím sa bolesť ešte zhorší. Pri prvom použití vyskúšajte menšiu hrúbku a postupne ju môžete prispôsobovať podľa pocitu komfortu.

Pri použití uteráka je tiež dobré mierne pokrčiť kolená alebo ich podložiť vankúšom. Tým sa zlepší celková poloha tela, chrbtica sa viac uvoľní a oddych bude kvalitnejší.

Kedy sa uterák neodporúča?

Ak máte vážne zdravotné ťažkosti, napríklad diagnostikovaný výhrez medzistavcovej platničky alebo bolesti, ktoré výrazne vystreľujú do končatín, najskôr sa poraďte s lekárom alebo fyzioterapeutom. Táto jednoduchá metóda môže byť nápomocná pri bežných svalových problémoch, no pri vážnejších diagnózach je lepšie ju použiť až po konzultácii s odborníkom.

Ďalšie spôsoby využitia uteráka pri bolestiach

Okrem podkladania chrbta je možné uterák použiť aj pod kolená. Vložte zrolovaný uterák do kolenných jamiek, keď ležíte na chrbte. Táto poloha pomôže uvoľniť napäté svalstvo stehien a spodnú časť chrbta.

Ak uprednostňujete spánok na boku, môžete si uterák zvinúť do väčšieho valca a umiestniť ho medzi kolená. Táto jednoduchá technika zarovná chrbticu a pomáha zmierniť napätie svalov okolo bedier.