Ako si pripraviť paradajkovú šťavu na zimu bez odšťavovača. Chutnejšia než z obchodu

Paradajková šťava je jedným z tých domácich pokladov, ktoré sa oplatí mať vždy odložené v komore. V zimných mesiacoch dokáže nahradiť čerstvé paradajky, dodá intenzívnu chuť polievkam či omáčkam a zároveň poslúži aj ako zdravý, osviežujúci nápoj. Výhodou je, že na jej prípravu nepotrebujete odšťavovač – postačia vám bežné kuchynské pomôcky a trochu trpezlivosti.
Prečo si ju pripraviť doma?
Domáca paradajková šťava má oveľa výraznejšiu chuť než tá kupovaná, pretože neprechádza priemyselným spracovaním ani konzervovaním. Navyše si ju môžete ochutiť presne podľa vlastných predstáv – stačí pridať štipku soli, čerstvé bylinky či trochu čierneho korenia.
Ďalším veľkým plusom je vyšší obsah živín. V čerstvých paradajkách sa prirodzene nachádza vitamín C, ktorý sa pri priemyselnom spracovaní často stráca. Okrem neho obsahujú aj vitamín A, vitamíny skupiny B, draslík či horčík. To všetko sú látky, ktoré posilňujú imunitu, prospievajú pokožke a podporujú zdravú činnosť srdca.
Ak si šťavu zavárate, získavate vlastne zásobu „tekutého leta“, ktorá vám vydrží celé mesiace a v zime sa postará o kúsok slnka na tanieri.
Ako pripraviť paradajkovú šťavu bez odšťavovača
- Príprava paradajok – dôkladne ich umyte a odstráňte stopky. Nakrájajte na menšie kúsky, aby sa rýchlejšie rozvarili.
- Predvarenie – vložte ich do väčšieho hrnca a na miernom plameni zahrievajte, až kým nezmäknú a nezačnú púšťať šťavu.
- Pasírovanie – rozvarenú zmes preceďte cez jemné sito alebo cedidlo, aby ste sa zbavili šupiek a semienok.
- Dochutenie – vzniknutú tekutinu vráťte do hrnca, krátko povarte a ochuťte podľa seba – môžete pridať soľ, čerstvú bazalku či trochu petržlenovej vňate.
Ako šťavu uskladniť na zimu
Horúcu šťavu nalejte do pripravených čistých pohárov, dobre uzavrite viečkami a sterilizujte približne 20 minút pri teplote okolo 85 °C. Po vychladnutí ich odložte na chladné a tmavé miesto – napríklad do pivnice alebo komory. Takto vydrží šťava pokojne až do ďalšej sezóny.
Tip pre ešte lepšiu chuť
Ak chcete šťave dodať jemnejší a zároveň bohatší nádych, skúste pri varení pridať pár kúskov mrkvy alebo stopkového zeleru. Získa tak nielen zaujímavejšiu chuť, ale aj extra porciu vitamínov a vlákniny.
Záver
Domáca paradajková šťava je ukážkou toho, že aj jednoduchý recept dokáže priniesť výsledok, ktorý kvalitou predbehne priemyselné výrobky. Keď si v zime otvoríte pohár tejto voňavej, sýtočervenej tekutiny, okamžite sa vám vybaví chuť leta a spomienka na vlastnú záhradu.
Ak teda máte prebytok paradajok, neváhajte – premeňte ich na zásobu domácej šťavy, ktorá vás zahreje a poteší aj v najchladnejších dňoch.