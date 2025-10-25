Ako si doma vyrobiť účinnú pastu na kurie oká: Jednoducho, rýchlo a takmer zadarmo!

Trápia vás bolestivé kurie oká na prstoch, kĺboch či pätách? Nemusíte hneď utekať do lekárne – účinnú liečivú pastu si dokážete vyrobiť sami doma.
Je lacná, jednoduchá na prípravu a dokáže priniesť úľavu už po pár dňoch.
Prečo kurie oká vznikajú
Najčastejšou príčinou je nevhodná obuv. Ak topánky tlačia alebo sa v nich noha príliš šúcha, pokožka sa začne brániť – tvrdne, hrubne a vytvára rohovitú vrstvu.
Povrch sa stáva drsným a pri poškriabaní sa môže drobiť. Ak sa zrohovatená koža nelieči, začne tlačiť na nervové zakončenia a spôsobovať nepríjemnú bolesť.
Ľudia s ortopedickými problémami nôh (napríklad plochými nohami alebo vybočeným palcom) sú na tento problém náchylnejší.
Domáca pasta z jedlej sódy
Ak nechcete míňať peniaze za drahé gély či náplasti, skúste prírodnú domácu procedúru. Na prípravu budete potrebovať:
- niekoľko kvapiek limetkovej alebo citrónovej šťavy,
- trochu vody,
- jednu čajovú lyžičku jedlej sódy.
Všetko spolu premiešajte na hustú pastu. Večer ju naneste priamo na kurie oko, prelepte náplasťou a nechajte pôsobiť cez noc. Ráno miesto umyte.
Tento postup opakujte 4 až 6 dní – kurie oko sa postupne vysuší a zmizne.
Jedlá sóda navyše pohlcuje pachy a zjemňuje pokožku.
Horký kúpeľ na zmäkčenie kože
Zrohovatenú kožu najľahšie odstránite po teplom kúpeli nôh. Do misy s horúcou vodou pridajte jedlú sódu alebo morskú soľ a nohy v nej nechajte ponorené aspoň 10–15 minút.
Po kúpeli bude pokožka mäkšia a môžete ju opatrne odstrániť pomocou žiletky alebo pemzy.
Buďte však veľmi opatrní – ak použijete žiletku, miesto po zákroku vždy vydezinfikujte.
Ak sa bojíte rezu, držte sa pemzy, no pripravte sa, že procedúru bude treba zopakovať niekoľko dní po sebe, kým kurie oko úplne zmizne.
Prírodné prostriedky z kuchyne
Po kúpeli môžete na postihnuté miesto priložiť plátok citróna, cibule alebo cesnaku. Pred použitím ho namočte do octu alebo citrónovej šťavy.
Kúsky potravín zvoľte len také veľké, ako je samotné kurie oko, aby ste nedráždili zdravú pokožku.
Potom ich prelepte náplasťou – citrón nechajte pôsobiť asi hodinu, cibulu či cesnak pokojne aj cez noc. Celý postup zopakujte niekoľko dní po sebe.
Prevencia: ako sa kuřím okám vyhnúť
Najlepšou liečbou je prevencia. Prejdite si svoj botník a zbavte sa topánok, ktoré tlačia alebo sú nepohodlné. Namiesto nich investujte do kvalitnej obuvi a pri ortopedických vadách používajte vložené ortopedické stielky.
Pravidelne sa starajte o svoje nohy – tvrdú kožu odstraňujte pemzou a následne premasťujte krémami. Účinok môžete ešte zvýšiť tak, že po natretí krému si na noc oblečiete bavlnené ponožky.
Záver:
Domáca starostlivosť o kurie oká nevyžaduje veľa peňazí ani času. S troškou trpezlivosti a bežnými kuchynskými surovinami môžete dosiahnuť rovnaký výsledok ako s drahými prípravkami z lekárne.