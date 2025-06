Ako pomôcť psíkovi či mačke prekonať strach z letnej búrky a bleskov?

Letné búrky sú častým javom, ktorý síce my ľudia vnímame ako niečo úplne bežné a prechodné, no pre naše domáce zvieratá môžu predstavovať stresujúcu situáciu plnú strachu a neistoty. Určite ste už zažili chvíle, keď sa váš psík alebo mačička počas hromov a bleskov schovávajú pod posteľ, zúfalo hľadajú bezpečný kút alebo sa od strachu roztrasú. V tomto článku vám poradíme, ako môžete svojim miláčikom túto nepríjemnú situáciu uľahčiť, a to jednoduchými a účinnými metódami.