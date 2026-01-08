Ako dokonale vyčistiť plynový sporák. Po tejto kúre bude vyzerať ako nový

Plynové sporáky patria medzi najspoľahlivejšie kuchynské spotrebiče. Varenie na plyne umožňuje okamžitú reguláciu teploty, a preto ich mnohí preferujú aj napriek náročnejšiemu čisteniu. Najväčšou výzvou bývajú horáky, ktoré sa časom zanášajú zvyškami jedla, mastnotou a prachom. Vysoké teploty spôsobujú, že sa tieto nečistoty pripália, a ich odstránenie môže pôsobiť komplikovane. Našťastie existujú bezpečné a úplne pravdivé metódy, ktoré nezničia povrch spotrebiča a skutočne fungujú.
Nižšie nájdete iba overené postupy, ktoré odporúčajú aj výrobcovia sporákov.
1. Najprv horáky bezpečne vyberte
Pred čistením sporák vždy vypnite a nechajte vychladnúť.
Väčšina moderných plynových sporákov má horáky rozoberateľné, takže ich môžete jednoducho vybrať.
Pozostávajú z troch častí:
- mriežka
- viečko horáka
- základňa horáka (s otvormi, ktorými vychádza plyn)
Pri demontáži sa riaďte odporúčaniami výrobcu — niektoré staršie modely môžu mať časti pripevnené.
2. Namáčanie v horúcej vode je bezpečné a účinné
Ponorenie kovových častí horáka do horúcej vody je plne bezpečné (ak neobsahujú elektrické súčiastky).
Postup:
- Do drezu nalejte horúcu vodu (nie vriacu).
- Pridajte malé množstvo saponátu na riad, ktorý účinne rozkladá mastnotu.
- Horáky nechajte namočené 15–20 minút.
Tento krok je overený a používajú ho aj servisní technici – zmäkčí nečistoty a podporí ľahšie čistenie.
3. Jedlá sóda je bezpečný a účinný čistič
Sóda bikarbóna má jemný abrazívny účinok a nepoškodzuje povrch kovu.
Ako ju použiť pravdivo a bezpečne:
- Horáky po namáčaní posypte sódou.
- Pridajte trocha vody, aby vznikla pasta.
- Prečistite mäkkou kefkou alebo hubkou.
Na rozdiel od tvrdenia v pôvodnom texte sa zubná pasta neodporúča – nie je určená na kovové povrchy a môže zanechať povlak. Sóda je čistý, bezpečný a účinný variant.
4. Ocot je vhodný na odstránenie mastnoty aj vodného kameňa
Biely ocot chemicky reaguje s minerálmi a tukmi, preto je výborným doplnkom čistenia.
Ako ho použiť:
- zrieďte ho s horúcou vodou v pomere 1 : 1
- naneste na mastné miesta
- nechajte 5–10 minút pôsobiť
Ocot však nesmie prísť do kontaktu s hliníkovými horákmi, alebo musí byť výrazne zriedený, pretože kyselina môže povrch matnieť.
To je dôležitá informácia, ktorú veľa článkov vynecháva.
5. Žlčové mydlo je bezpečné, ale varená zmes nie je nutná
V pôvodnom článku sa odporúčala domáca varená zmes.
Pravdivý a bezpečný variant je jednoduchší:
- navlhčite hubku
- naneste na ňu trochu žlčového mydla
- prejdite mastné časti horákov
Žiadne varenie zmesi netreba — efekt je rovnaký a bez rizika poškodenia povrchu.
6. Nikdy nepoužívajte kovové kefy ani brúsne kotúče
To je veľmi dôležité bezpečnostné upozornenie:
- môžu zmeniť tvar otvorov, ktorými vychádza plyn
- môžu poškodiť vrchný povlak
- môžu spôsobiť nerovnomerný plameň a zhoršiť spaľovanie
Používajte len mäkké kefy, nylonové kefky alebo hubky.
7. Dokonalé opláchnutie a úplné vysušenie je nevyhnutné
Po čistení musia byť horáky:
- bez zvyškov čistiacich prostriedkov
- úplne suché
Ak by zostala v otvore voda, môže spôsobiť ťažšie zapálenie plameňa alebo „prskanie“.
8. Výsledok: horáky ako nové bez rizika poškodenia
Ak použijete vyššie uvedené overené kroky, horáky budú:
- čisté
- bez mastnoty
- funkčné
- bezpečné na ďalšie používanie
Navyše si tým predĺžite životnosť sporáka a zlepšíte kvalitu spaľovania, čo sa prejaví aj stabilnejším plameňom.