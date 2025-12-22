Ako chutia Vianoce vo svete? Tieto jedlá vás možno presvedčia zmeniť sviatočné menu

Vianočné jedlá sa po svete výrazne líšia, no jedno majú spoločné – neexistuje jediné „správne“ vianočné menu ani v rámci jednej krajiny. Sviatočné pokrmy sa menia podľa regiónov, rodinných zvykov, dostupných surovín aj historického vývoja. Nasledujúci prehľad vychádza z reálne zdokumentovaných tradícií a opisuje najčastejšie, nie výlučné zvyky.
Stredná a východná Európa
Poľsko: Štedrá večera bez mäsa (najčastejšie 12 jedál)
V Poľsku sa na Štedrý večer tradične podáva bezmäsité menu, ktoré má v mnohých domácnostiach 12 chodov – symbolizujú mesiace v roku alebo apoštolov. Nie je to zákonná ani univerzálna povinnosť, ale rozšírený zvyk. Typické sú:
- červený boršč (často s taštičkami uszka)
- hubová polievka
- pierogi (slané aj sladké)
- kapor alebo iná ryba
- kompót zo sušeného ovocia
- makový koláč makowiec
Jedlá odrážajú pôstny charakter večere a dostupné suroviny zimného obdobia.
Rakúsko: ryba alebo jednoduché sviatočné jedlá
V Rakúsku sa na Štedrý večer často podáva ryba (kapor alebo pstruh), doplnená polievkou. Bohaté mäsité jedlá sa tradične presúvajú skôr na prvý sviatok vianočný. Dezerty ako vanilkové rožky či linzertorte sú bežné, no nie výlučné.
Nemecko: od jednoduchosti po slávnostnú hus
V Nemecku neexistuje jednotné vianočné menu.
- Štedrý večer býva v mnohých rodinách jednoduchý (zemiakový šalát a párky).
- Na Božie narodenie sa často pripravuje pečená hus alebo kačica s kapustou a knedľami.
Hus je teda tradičná, ale nie univerzálna pre celý štát ani každý deň Vianoc.
Južná Európa: sladkosti, ryby a regionálne rozdiely
Taliansko: regionálne menu, nie jeden recept
Talianske Vianoce sú silne regionálne. Spoločným prvkom je:
- sladké pečivo panettone alebo pandoro
- ryby a morské plody najmä na Štedrý večer (La Vigilia)
Menu sa výrazne líši medzi severom a juhom krajiny.
Španielsko: turrón ako istota
Turrón (mandľová sladkosť s medom) je skutočne celonárodná tradícia. Hlavné jedlá sa však líšia podľa regiónu – od rýb po jahňacie mäso. Koláč roscón de reyes sa tradične podáva 6. januára, nie na Štedrý večer.
Portugalsko: bacalhau ako symbol sviatkov
Solená sušená treska bacalhau patrí k najtypickejším portugalským sviatočným jedlám. Na Štedrý večer sa často pripravuje jednoducho – s varenými zemiakmi, vajcom a olivovým olejom. Dezertom bývajú rabanadas.
Grécko: chlieb, mäso a medové sladkosti
Gréci pečú slávnostný chlieb christopsomo, ktorý má symbolický význam. Pečené mäso (jahňacie alebo bravčové) sa podáva najmä počas sviatkov. Medové koláčiky melomakarona a kourabiedes sú skutočne tradičné.
Severské krajiny: sýte jedlá a dlhé tradície
Nórsko
Pinnekjøtt (solené jahňacie rebrá) a ribbe (bravčový bok) patria k najčastejším, nie jediným jedlám. Lutefisk sa podáva skôr v niektorých regiónoch a nie je obľúbený všade.
Švédsko
Julbord je tradičný sviatočný bufet, ktorého zloženie sa líši. Slede, šunka, klobásy a ryžový puding sú bežné, ale neexistuje pevný zoznam jedál.
Fínsko
Ryžová kaša s mandľou je rozšírený zvyk. Pečená šunka a zeleninové nákypy patria k tradičným sviatočným jedlám, no ich kombinácia sa líši podľa domácností.
Mimo Európy: moderné aj historické zvyky
USA
Moriak sa na Vianoce podáva v mnohých rodinách, no nie je tak univerzálny ako na Deň vďakyvzdania. Menu sa líši podľa pôvodu rodiny.
Japonsko
Vianočné KFC je moderný marketingový zvyk, rozšírený najmä v mestách. Nejde o tradičný sviatok v náboženskom zmysle.
Francúzsko
Bûche de Noël je tradičný vianočný dezert, ktorý sa objavil v 19. storočí a dodnes je bežný.
Veľká Británia
Vianočný puding je historický sviatočný dezert, pripravovaný vopred a podávaný počas sviatkov.