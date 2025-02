Ak hľadáte spôsob, ako mať doma pokoj od myší, skúste využiť špecifickú vôňu rastlín! Stačí ju umiestniť do interiéru alebo zasadiť v záhrade a zbavíte sa týchto nevítaných hlodavcov raz-dva

Myši môžu niekedy pôsobiť milým dojmom, no ak sa usadia v našej domácnosti, prinášajú so sebou viac problémov, než by sa zdalo. Okrem poškodenia zariadení a nábytku dokážu prenášať nebezpečné baktérie a vírusy, čo predstavuje vážne riziko pre rodinu aj domácich miláčikov. Preto sa oplatí staviť na prevenciu a prírodné metódy, ktoré ich výskyt dokážu efektívne obmedziť.