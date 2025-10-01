5 domácich „energetických upírov“, ktoré by ste mali na noc vypnúť

Mnohí si myslia, že keď večer vypnú televízor alebo zavrú notebook, spotrebiče už neodoberajú žiadnu energiu. Pravda je však iná – mnoho zariadení zostáva v tzv. pohotovostnom režime (stand-by) a neustále odoberá malé množstvo prúdu. Hoci ide o nízke hodnoty, pri celoročnej prevádzke a viacerých spotrebičoch naraz sa to môže prejaviť na vyššej faktúre za elektrinu.
Pozrime sa, ktoré prístroje sú najčastejšími „tichými žrútmi“ energie.
1. Televízory, set-top boxy a Wi-Fi routery
Moderné televízory po vypnutí ovládačom nevypnete úplne – ostávajú v pohotovosti, aby sa dali rýchlo zapnúť alebo aby si mohli stiahnuť aktualizácie. V takomto režime si môžu zobrať približne 1 až 3 watty nepretržite. To sa za rok môže nazbierať na niekoľko desiatok kilowatthodín.
Podobne je to so set-top boxmi a Wi-Fi routermi. Router, ktorý beží 24 hodín denne, spotrebuje zvyčajne 5 až 10 wattov. To znamená, že ak ho nikdy nevypínate, môže ísť ročne aj o 40 až 90 kWh energie.
2. Počítače a notebooky v režime spánku
Režim spánku (sleep mode) neznamená nulovú spotrebu. Počítač má stále zapnuté niektoré obvody, aby sa mohol rýchlo prebudiť. V praxi to znamená 1 až 5 wattov neustálej spotreby. Ak necháte počítač takto „podriemkavať“ každú noc, môže to ročne urobiť viac ako 10 kWh navyše.
Úplné vypnutie počítača preto šetrí nielen elektrinu, ale aj predlžuje jeho životnosť – zariadenie si naozaj oddýchne.
3. Nabíjačky v zásuvke
Aj keď nič nenabíjajú, väčšina nabíjačiek stále odoberá malé množstvo elektriny. Moderné nabíjačky síce spotrebujú veľmi málo (často menej než 0,5 W), ale ak ich máte zapojených viac a nonstop, spotreba sa sčíta. Ročne to môže znamenať niekoľko kilowatthodín energie navyše, ktoré by ste mohli ušetriť jednoduchým odpojením zo zásuvky alebo vypnutím predlžovačky.
4. Kuchynské spotrebiče s displejom
Mikrovlnky, kávovary alebo rúry často svietia displejom aj vtedy, keď ich nepoužívate. Zvyčajne ide o spotrebu 1 až 2 watty. Za mesiac je to možno zanedbateľné, ale za rok to môže byť ďalších 10 až 20 kWh úplne zbytočnej spotreby.
5. Zariadenia v stand-by režime ako celok
Samostatne vyzerá spotreba zanedbateľne – 1 watt sem, 2 watty tam. No ak si uvedomíte, že priemerne má domácnosť desiatky zariadení, ktoré ostávajú v pohotovostnom režime, výsledok je už citeľný. Podľa odhadov Európskej komisie môže stand-by spotreba tvoriť 5 až 10 % celkovej elektriny v domácnosti.
To znamená, že ak má vaša domácnosť ročnú spotrebu napríklad 2 000 kWh, až 100 až 200 kWh môže ísť práve na tieto „tiché odbery“.
Záver
Nejde o to, aby ste každý večer vyťahovali zo zásuvky všetko, čo doma máte. No pri zariadeniach, ktoré skutočne nepotrebujete mať v noci zapnuté – ako televízor, router či nabíjačky – sa oplatí urobiť jednoduchý krok navyše.
- Úplné vypnutie alebo odpojenie zo zásuvky šetrí vašu peňaženku.
- Predlžuje životnosť spotrebičov.
- A navyše pomáha aj životnému prostrediu.
Malé zmeny vo zvykoch môžu priniesť zaujímavú úsporu.