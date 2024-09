Bývalý elitný vojak necíti strach…čoho všetkého je schopný?!

Čoho je schopný skutočne nebojácny muž?

To čoskoro zistia…

Bývalý maršal Ben Koenig sa totiž vydáva na lov a ohrození sú všetci.

Je tu vynikajúci akčný triler Nebojácny .

Ben Koenig kedysi viedol elitnú skupinu amerických maršalov pre špeciálne operácie. Jeho tím lovil tých najhorších zločincov a dokázal nájsť kohokoľvek. Jedného dňa však sám zmizol.

Po šiestich rokoch na úteku sa jeho tvár zrazu objavuje na všetkých televíznych obrazovkách v krajine. Niekto z Benovej minulosti vynakladá mimoriadne úsilie, aby ho našiel. Uniesli mladú ženu a len on ju dokáže zachrániť.

Vyšetrovanie zavedie Koeniga do pekelnej horúčavy v púšti Chihuahuan. Niektorí z tamojších obyvateľov ukrývajú tajomstvo a sú ochotní urobiť čokoľvek, aby ho ochránili. Lenže aj Koening jedno má: trpí jedinečnou chorobou, vďaka ktorej nedokáže cítiť strach.

Vypočujte si EXKLUZÍVNY rozhovor s Mikom Cravenom v knižnom podcaste. Aj s úryvkami, ktoré načítal Boris Farkaš:

https://kniznykompas.podbean.com/e/trpi-ochorenim-vdaka-ktoremu-neciti-strach-dobrodruzny-akcny-triler-nebojacny-mwcraven/

Hlavný hrdina Ben Koenig je nebojácny, pretože má vzácne recesívne geneticky podmienené ochorenie zvané Urbachova-Wietheho choroba.

Na svete zdokumentovali len okolo štyristo podobných prípadov. Neurologička upovedomila Mitcha, že nemôžem pokračovať v práci. Samotná Urbachova-Wietheho choroba neovplyvňuje dĺžku života, ale pravá amygdala má na starosti reflexívne reakcie v nebezpečných situáciách. Pacienti sa stávajú citlivejšími na strach, postupne ich desí čoraz viac vecí a napokon nie sú schopní spoločensky fungovať. Po úplnom stvrdnutí amygdaly sa boja vyjsť z domu. Strach ich celkom paralyzuje. Vo výnimočných prípadoch sa však stane presný opak. Pacienti sa nestanú citlivejší, ale imúnni voči strachu. Jednoducho povedané, ničoho sa neboja.

Svižné krátke kapitoly sú napínavé, skvelé popisy bojových operácií a akčných scén.

Mike dal do príbehu Nebojácny aj veľa humoru a sarkazmu, vtipné poznámky a postrehy, ktoré príbeh odľahčili a urobili z neho naozaj oddychové čítanie.

Mike Craven. Foto: Bux.sk

Medzitým mi ten s brokovnicou stále tlačil na hlavu. Nebol práve nežný typ. Aspoň som ocenil ten koberec. Také krásne farby a vzor som ešte hádam nevidel. Tipoval som ho na afganský, určite originál vyrobený niekde na Strednom východe. Kdesi som čítal, že najslávnejší výrobcovia perzských kobercov úmyselne nechajú na každom kuse chybu, lebo dokonalé veci robí vraj iba Alah. Ktovie, či by sa za chybu na koberci počítala aj krv, ktorá sa mi teraz rinula z úst.

Je zaujímavé, že britský autor umiestnil príbeh do USA a vyznieva to tak autenticky, akoby tam dlho žil, má to buď precestované alebo detailne naštudované. Vytvoril skvelého hrdinu, ktorý stojí mimo zákona a spoločenských noriem.

Pozrite si video s britským autorom M.W.Cravenom:

Niektorí chlapci zo SEAL-u a z radov Rangers údajne ani raz nevystrelia v amoku. V špeciálnych jednotkách mávajú ostré akcie pomaly každý týždeň. Môj jedinečný výcvik, bohaté skúsenosti z niekdajšieho pôsobenia v úrade maršalov a Urbachova-Wietheho choroba, doplnené správnou motiváciou, prispeli k faktu, že v tom okamihu a v danom prostredí, čeliac konkrétnemu nepriateľovi, som sa zmenil na dokonalý vražedný stroj. Nemilosrdný. Chladnokrvný.

Z anglického originálu Fearless (Constable, London 2023) preložil Matúš Kyčina.

Milan Buno, knižný publicista

