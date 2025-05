Bývalý futbalový reprezentant Portugalska a niekdajší hráč anglického veľkoklubu Manchestru United Nani sa objavil v propagačnom materiáli podporujúcom ľavicovú koalíciu CDU (Demokratická jednotná koalícia), ktorú tvoria Portugalská komunistická strana a Zelení. Na digitálnom plagáte, ktorý koluje po sociálnych sieťach a v médiách, pózuje s úsmevom a nápisom „eu apoio“ („podporujem“, pozn.). Koalícia ide do predčasných volieb s heslami zameranými na mzdy, dôchodky, zdravotníctvo, bývanie a mier vo svete.

Pôvod plagátu zahalený rúškom tajomstva

Voľby sa v Portugalsku uskutočnia túto nedeľu po tom, čo súčasná stredopravá vláda premiéra Luísa Montenegra stratila dôveru parlamentu v marcovom hlasovaní. Napriek medializácii plagátu sa však jeho pôvod nepodarilo oficiálne overiť, na profiloch CDU ani samotného Naniho sa neobjavil. Britský denník Mail Sport upozornil, že kampaňový vizuál nefiguruje na žiadnom z oficiálnych kanálov.

Vrchol kariéry zaznamenal v manchesterskom drese

Nani zažil najväčšie úspechy v drese „červených diablov“, ktorých posilnil v roku 2007. Za klub z Manchestru odohral 230 zápasov, strelil 41 gólov a vyhral s ním Ligu majstrov, štyrikrát Premier League a dvakrát Ligový pohár. Počas kariéry pôsobil aj vo Valencii, Laziu Rím, Orlande, Benátkach, Melbourne a tureckom klube Adana Demirspor. Za národný tím odohral 112 zápasov a strelil 24 gólov. V roku 2016 s ním získal titul majstra Európy. Kopačky zavesil definitívne na klinec v decembri 2024, pričom posledný duel odohral za materský klub Estrela.

Osud sa s ním v detstve nemaznal

Nani, vlastným menom Luís Carlos Almeida da Cunha, vyrastal v chudobnej štvrti Santa Filomena nad mestom Amadora, kde býval so svojou tetou Antoniou a jej rodinou. Jeho otec odcestoval na rodné Kapverdy, keď mal Nani sedem rokov, a už sa nikdy nevrátil. Matka odišla za prácou do Holandska, takže detstvo strávil bez oboch rodičov. Bývali v preplnenej izbe so šiestimi deťmi, za železnými mrežami na oknách, v prostredí poznačenom nedostatkom a neistotou. Práve tieto životné skúsenosti môžu byť dôvodom jeho blízkosti k hodnotám, ktoré koalícia CDU presadzuje.