Budúcnosť použitých IT zariadení? Nie na skládke, ale opäť v obehu

Repasovanie IT zariadení predstavuje významný prínos pre životné prostredie a cirkulárnu ekonomiku. Registrovaný sociálny podnik AfB Slovakia dokazuje, že moderné technológie a udržateľnosť môžu kráčať ruka v ruke. Vďaka unikátnemu modelu repasovania IT technológií nielenže znižuje odpad, ale zároveň vytvára inkluzívne pracovisko a poskytuje príležitosti pre zdravotne znevýhodnených ľudí. AfB Slovakia je ukážkovým príkladom, ako môžu inovácie v oblasti cirkulárnej ekonomiky prinášať trvalé zmeny v odvetví.

Repasovanie IT zariadení je proces, pri ktorom sa použité počítače, notebooky, smartfóny a ďalšie technológie obnovujú do plne funkčného stavu. Tento model, ktorý zahŕňa mazanie dát, diagnostiku, opravu, testovanie, inštalovanie operačného systému a opätovné uvedenie zariadení do obehu, ponúka ekologickú a súčasne cenovo dostupnejšiu alternatívu k nákupu nových zariadení, pričom znižuje množstvo elektroodpadu a uhlíkovú stopu. V čase, keď legislatíva EÚ zavádza koncept „práva na opravu“ a podporuje zelené verejné obstarávanie, sú modely založené na cirkulárnej ekonomike čoraz dôležitejšie.

Repasovanie = cesta k udržateľnosti

Podľa Global E-Waste Monitor 2024 sa celosvetovo vyprodukovalo za jediný rok viac ako 60 mil. ton elektroodpadu, ktorý predstavuje vážny environmentálny problém. Riadne recyklovaná bola však iba jedna štvrtina. Podľa odborníkov sa objem elektroodpadu každoročne zvyšuje o 2,6 mil. ton a do roku 2030 by mohol dosiahnuť až 82 mil. ton. Repasované zariadenia, ktoré ponúka AfB Slovakia, nielenže znižujú množstvo tohto odpadu, ale ich obstarávacia cena je o 50 % nižšia ako pri nových zariadeniach. Tieto opravené zariadenia majú ešte aj iný benefit. Vykazujú minimálne rovnakú ak nie nižšiu poruchovosť v porovnaní s novými zariadeniami. Repasované zariadenia prechádzajú detailným testovaním podobne ako nové produkty, no v porovnaní so sériovo vyrábanými zariadeniami, bola ich funkčnosť a spoľahlivosť testovaná už zákazníkom. Zákazníci tak získajú cenovo výhodné produkty s vysokou spoľahlivosťou a kvalitou, čím prispievajú k predĺženiu životného cyklu technológií.

„Každé repasované zariadenie predstavuje krok k zodpovednejšiemu využívaniu zdrojov. Nie je to však len o znižovaní emisií skleníkových plynov, ale aj o šetrení cenných prírodných zdrojov, akými sú voda či energie. V roku 2023 sme na Slovensku spracovali takmer 5 700 zariadení, opätovne sme dokázali použiť až 92 % zariadení, čím sme ušetrili 630 ton ekvivalentov CO₂ a 4 milióny litrov vody,“ uvádza Marek Antoňák, konateľ AfB Slovakia.

„Ak chceme dosiahnuť ambiciózne záväzky v oblasti udržateľnej transformácie Európy, musíme počítať s cirkulárnou ekonomikou ako nevyhnutnou súčasťou riešenia. Prechod na čistejšie energie a technológie je iba polovicou cesty, ktorá súčasne zvyšuje závislosť Európy na vzácnych zdrojoch, ktoré napríklad pre účely elektromobility alebo obnoviteľných zdrojov energie dovážame z tretích krajín. Ponechávať produkty a zdroje čo najdlhšie v obehu, ako to

robí napríklad AfB Slovakia pomocou repasovania, zvyšuje odolnosť a sebestačnosť podnikov ale aj Európy, pretože v úvodzovkách ťažíme zdroje, ktoré tu už máme a dávame im druhý život. Súčasne generujeme nové pracovné miesta v regióne, no najmä príklad prevádzky v Trnave ukazuje, že profitabilný biznis možno robiť aj s poslaním,“ povedala Denisa Rášová z Circular Slovakia počas návštevy členov platformy v prevádzke spoločnosti.

Sociálne podnikanie: výzva aj príležitosť pre pracovný trh

AfB Slovakia sa nezameriava iba na ekologické výhody repasovania, ale aj na sociálnu inklúziu. Viac ako 70 % zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí čelia rôznym prekážkam pri hľadaní zamestnania. Ide o ľudí, ktorí majú obvykle vyššie dosiahnuté vzdelanie, ale prácu si hľadajú v priemere až o 100 dní dlhšie ako bežní uchádzači o zamestnanie[1]. AfB im poskytuje inkluzívne pracovné prostredie, ktoré podporuje ich zapojenie do pracovného procesu a vytvára podmienky na ich osobný aj profesionálny rast.

Inkluzívne pracovné prostredie poskytuje svojim zamestnancom aj spoločnosť IKEA. „Veríme, že inklúzia a diverzita sú základom spravodlivejšej spoločnosti. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré nám pomáhajú začleniť zdravotne znevýhodnených kolegov do nášho tímu, čo obohacuje naše pracovné prostredie. Táto iniciatíva pramení nielen z výziev na trhu práce, ale najmä z našich hodnôt, ktoré stavajú ľudí do centra všetkého, čo robíme,“ tvrdí Senior Recruiter IKEA, Silvia Novorková.

Cirkularita a ESG: ekonomická aj spoločenská hodnota

Repasovanie IT zariadení je ukážkovým príkladom aplikácie princípov ESG v praxi (ESG sú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá, ktoré sa stali súborom noriem pre činnosti spoločností). Ako uvádza Peter Škyrta, Sustainability Manager z KPMG na Slovensku: „Cirkulárna ekonomika ponúka podnikom strategickú príležitosť prepájať environmentálne ciele s ekonomickými výhodami. Repasovanie IT zariadení môže znižovať uhlíkovú stopu, optimalizovať náklady a predlžovať životný cyklus technológií. Ide o prístup, ktorý navyše zvyšuje reputáciu spoločnosti v očiach investorov aj zákazníkov. A netýka sa to len environmentálneho aspektu. Sociálny rozmer zabezpečuje inkluzívne pracovisko, ktoré zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí.“

ESG sa priamo či nepriamo dotýka čoraz väčšej časti podnikov. V niektorých firmách je sociálny pilier menej preskúmaný ako ostatné dva piliere. Členovia Circular Slovakia si počas návštevy spoločnosti vyskúšali rozoberanie IT techniky v praxi spolu so zdravotne znevýhodnenými zamestnancami. Dozvedeli sa do akej miery sa aplikuje ekodizajn v oblasti IT zariadení, no najmä to, aké výhody či nevýhody prináša práca na inkluzívnom pracovisku.

Ekologické, spoľahlivé a cenovo dostupné riešenia

AfB Slovakia je ukážkovým príkladom podniku, ktorý spája princípy cirkulárnej ekonomiky s praktickými výhodami pre svojich klientov. Vďaka vysokej kvalite repasovaných zariadení,

Ekonomickej výhodnosti a silnému sociálnemu rozmeru predstavuje AfB inšpiráciu pre podniky, ktoré chcú byť súčasťou udržateľnej budúcnosti.

„Každé zariadenie, ktoré obnovíme, je krokom k udržateľnosti a dôkazom, že technológie môžu slúžiť podstatne dlhšie a kvalitnejšie,“ uzatvára Marek Antoňák, konateľ AfB Slovakia. Príbeh AfB ukazuje, ako môže moderné podnikanie efektívne prepájať inovácie s ochranou zdrojov aj podporou komunít.

Circular Slovakia

Circular Slovakia je verejno-súkromná platforma a klaster podporujúci prechod Slovenska na obehové hospodárstvo. Združuje viac ako 70 členov z radov verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Ako strešná organizácia buduje sieť aktívnych subjektov, vytvára priestor na dialóg, sieťovanie, výmenu skúseností a vedomostí na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Zároveň prostredníctvom vzdelávania zvyšuje povedomie a kapacity v obehovom hospodárstve a prináša praktické nástroje na jeho zavádzanie. Platforma je realizátorom prvého Circular Summitu na Slovensku, ktorého cieľom je pomôcť podnikom a verejnosti uchopiť tému obehového hospodárstva ako udržateľného a konkurencieschopného modelu.

[1] Zdroj: Inklusionsbarometer 2022 / Spolkový štatistický úrad (Statistisches Bundesamt) a projekt REHADAT rehadat

