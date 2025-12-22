Brusel pokladá nové čínske clá na mliečne výrobky za neopodstatnené, chystá protiopatrenia

Európska únia v pondelok reagovala na čínske clá až do výšky 42,7 percenta na niektoré mliečne výrobky z Európskej únie a označila tento krok za „neopodstatnený“.
Pondelňajšia salva Číny je najnovšou v obchodnom spore s EÚ, ktorý sa týka nielen potravín, ale aj elektrických vozidiel. „Colné zálohy“, ktoré sa pohybujú od 21,9 percenta do 42,7 percenta, nadobudnú účinnosť v utorok.
Produktov je viac
Clá sa dotknú širokej škály mliečnych výrobkov vrátane čerstvých a tavených syrov, tvarohu, modrého syra a niektorých druhov mlieka a smotany, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obchodu v Pekingu. Čínske ministerstvo začalo vyšetrovanie zamerané na dotácie v auguste 2024 po tom, čo prijali podnet od Čínskej mliekarenskej asociácie. Vyšetrovanie sa skončí vo februári.
Čínske ministerstvo obchodu v pondelok uviedlo, že predbežné zistenia preukázali súvislosť medzi dotáciami EÚ a „značnými škodami“ spôsobenými domácemu mliekarenskému priemyslu.
Únia sa bude brániť
Európski predstavitelia tieto závery spochybnili. „Podľa nášho hodnotenia je vyšetrovanie založené na pochybných obvineniach a nedostatočných dôkazoch, a preto sú opatrenia neopodstatnené a nepodložené,“ uviedol hovorca eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča. „Komisia momentálne skúma predbežné rozhodnutie a poskytne čínskym úradom pripomienky,“ dodal.
Poplatky za mliečne výrobky z EÚ prichádzajú týždeň po tom, čo Peking oznámil, že na päť rokov uvalí antidumpingové clá na dovoz bravčového mäsa z EÚ.
Tieto clá nadobudli účinnosť 17. decembra a pohybujú sa od 4,9 percenta do 19,8 percenta, čo je pokles oproti dočasným clám vo výške 15,6 až 62,4 percenta, ktoré platili od septembra.