Bratislavský turnaj bude mať finále ako z ríše snov, o singlový titul si zahrajú Jamrichová a Pohánková

Bratislavský turnaj J&T Banka Slovak Open 2024 bude mať vyvrcholenie ako z ríše snov pred domácich organizátorov či fanúšikov.

Nedeľňajší duel o titul na podujatí ITF W75 v Národnom tenisovom centre totiž obstarajú 17-ročná Renáta Jamrichová a 15-ročná Mia Pohánková. Obe si v semifinále poradili sa nasadenými hráčkami, ktoré sú v rebríčku WTA omnoho vyššie.

Jamrichová porazila Chorvátku

Ako prvá sa do finále dostala Jamrichová, ktorá si poradila s päťkou pavúka Chorvátkou Antoniou Ružičovou za 90 minút 6:2, 6:4.

„Tento zápas hodnotím veľmi pozitívne. Od prvej loptičky som sa snažila hrať jej to viac cez bekhend, lebo forhend mala oveľa agresívnejší. Mala veľmi solídnu dĺžku úderov, takže som sa snažila od toho neodskakovať, zostať pevne na nohách a vracať je to späť najlepšie do bekhendu, aby jej to vysoko odskakovalo, keďže je nižšia. Dobre sa mi podávalo aj returnovalo, takže sme sa hneď dostávali do výmen. Keď ma v druhom sete keď ma rebrejkla na 3:3, tak som trochu spanikárila a začala hrať pasívne, čo súperka hneď využila, ale skonsolidovala som sa, upokojila a začala hrať päť svoju hru. Semifinále som brala ako menšie finále, keď dvakrát po sebe som hrala semifinále,“ povedala Jamrichová vo videu Slovenského tenisového zväzu.

Pohánkovej sa darilo

Proti Pohánkovej stála v semifinále hráčka z prvej stovky najvyššie nasadená Francúzka Océane Dodinová. Mladá slovenská hráčka ju napokon za 85 minút zdolala 6:3, 2:6, 6:1 a na svojom len treťom seniorskom turnaji si zahrá finále.

„Ďalšie kolo za mnou a som veľmi rada, je to niečo neskutočné. Hralo sa veľmi rýchlo, ja som sa snažila iba udržať nohami všetko, aby ona kazila. Prvý set som ju brejkla a to mi pomohla. V druhom ma hneď v úvode brejkla a bolo to náročné. Tretí set ani neviem, ako ubehol. Koncentrovala som sa na každú loptičku a snažila som si to užiť, dvakrát som ju brejkla a zvládla som to. Som rada, že sme dve Slovenky vo finále, bude to určite super zápas, isto náročný,“ zhodnotila Pohánková.

Vo finále štvorhry sa nedarilo Kataríne Kužmovej s Ninou Vargovou, ktorá podľahli tretiemu nasadenému holandsko-ruskému páru Isabelle Haverlagová, Jelena Pridankinová za 77 minút 5:7, 2:6. V minulosti už Slovenky ovládli dva turnaje ITF v Trnave (W15) a tuniskom Monastire (W35), no teraz im to nevyšlo na podujatí zvučnejšieho rangu.