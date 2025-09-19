Bratislavské hudobné slávnosti

Ambíciou Bratislavských hudobných slávností/BHS, ako najvýznamnejšieho medzinárodného hudobného festivalu na Slovensku zameraného na interpretáciu klasickej hudby, je aj tento rok predstaviť vynikajúcich slovenských a zahraničných interpretov – orchestre, dirigentov a sólistov v príťažlivej dramaturgii.
Slovenská filharmónia, rezidenčný orchester BHS
Rezidenčným orchestrom BHS je Slovenská filharmónia, ktorá sa predstaví na troch koncertoch. Otváracím koncertom (piatok 19. 9.) si pripomenieme 80. výročie konca 2. svetovej vojny. Úvod programu patrí tradične dielu slovenského skladateľa – tentoraz na objednávku SF/BHS zaznie svetová premiéra skladby Petra BreineraoVErture (Victory in Europe Day) na motívy piesne We´ll meet again. (Pieseň je jednou z najznámejších z obdobia 2. svetovej vojny v interpretácii anglickej speváčky Very Lynn). Program vyvrcholí Symfóniou č. 2 „The Age of Anxiety“ (Vek úzkosti) od Leonarda Bernsteina. Koncert diriguje Wayne Marshall, sólistom je Ladislav Fančovič.
Záverečný koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru (nedeľa 5. 10.) pod taktovkou Daniela Raiskina je venovaný dielu bratislavského rodáka Franza Schmidta. Oratórium Kniha so siedmimi pečaťami je posledným zavŕšeným dielom Franza Schmidta (1874-1939), bratislavského rodáka, ktorý po ukončení svojich prešporských študijných liet strávil tvorivý život vo Viedni a ďalších svetových metropolách. Skladateľ komponoval svoje najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie dielo na biblický text Zjavenia svätého Jána, poslednej knihy Nového zákona, z pera najmladšieho apoštola z Ježišovho okruhu. Veľkolepý opus, zahrnujúci orchester, zbor, šiestich sólistov a exponovaný organ, zažil svoju premiéru 15. júna 1938 vo Viedni, pri príležitosti 125. výročia založenia slávnej viedenskej Spoločnosti milovníkov hudby. V rámci tohoročného festivalu BHS zaznie Schmidtovo dielo v Redute koncertne druhýkrát (premiérovo to bolo vo februári 1989). Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor s renomovanou sólistickou zostavou pod taktovkou Daniela Raiskina pripravuje z koncertu aj live záznam, ktorý vyjde na CD vo vydavateľstve CPO.
Slovenská filharmónia na koncerte uprostred festivalu (štvrtok 25. 9.) uvedie atraktívnu Symfónia č.7 e mol Pieseň noci od Gustava Mahlera a Koncert pre organ a sláčikový orchester Francisa Poulenca. Za dirigentským pultom Slovenskej filharmónie privítame miláčika bratislavského publika Emmanuela Villauma. Pozvaním jedného z najvýraznejších organistov súčasnosti si pripomíname aj znovuotvorenie katedrály Notre Dame v Paríži – Vincent Dubois je jedným z jej titulárnych organistov.
Zahraničné orchestre na 60. ročníku BHS
BHS sú publikom očakávanou prehliadkou vynikajúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov. Tento rok sa predstaví deväť zahraničných orchestrov a dva zahraničné zbory.
Výnimočná osobnosť, Sir John Eliot Gardiner, hosťoval na BHS v roku 2019 so súborom English Baroque Soloists a Monteverdi Choir. Očarili návštevníkov, ktorí spomínaný večer označili za jeden z najintenzívnejších hudobných zážitkov posledného obdobia. Tento rok prichádza maestro s novým súborom The Constellation Choir & Orchestra a dielami Felixa Mendelssohna Bartholdyho: Sen noci svätojánskej, op. 21 & 61 a Prvá Valpurgina noc, op 60, kantáta pre sóla, zbor a orchester (sobota 20. 9.)
L´Orchestre national de France (nedeľa 21. 9.) realizuje aktuálne európske turné pod taktovkou svojho hudobného riaditeľa, Cristiana Măcelaru s legendárnym rakúskym klaviristom Rudolfom Buchbinderom. V Bratislave sa zastavia na trase z festivalu v Bukurešti do Prahy a do Rakúska. Program zostavený z diel Georgea Enescu, Georgea Gershwina, Antonína Dvořáka, uzavrie brilantná, zvukovo hýrivá a dynamicky gradujúca fantázia na elegantný viedenský valčík – RavelovLa Valse.
S PKF – Prague Philharmonia sa pod taktovkou Roberta Kružíka predstaví Josef Špaček v Beethovenovom Koncerte pre husle a orchester D dur, op. 61. V druhej časti koncertu zaznie spolu s Pražským filharmonickým zborom a sólistami unikátny projekt verzie Eposu o GilgamešoviBohuslava Martinů, ktorý je prienikom do sféry mýtu – príbehom sumerského kráľa z druhého tisícročia pred našim letopočtom, ktorý po smrti priateľa Enkidua hľadá zmysel života. Je to podľa istých prameňov najstarší epos v dejinách epickej literatúry. Martinů naplnil toto ojedinelé dielo preň povestnou láskou a úctou k človeku, nápaditou inštrumentáciou a atraktívnou dramaturgiou. Popri kvartete skvelých vokálnych sólistov sa na BHS (utorok 23. 9.) v úlohe rozprávača predstaví hollywoodská hviezda – britský herec, režisér a spisovateľ Simon Callow.
S odstupom štyroch rokov budú na BHS koncertovať opäť Wiener Philharmoniker (piatok 26. 9.): na programe Prokofiev a Stravinskij pod vedením Tugana Sokhieva, ktorý účinkoval na BHS už v roku 2013. Tento rok bude sprevádzať aj mladého rakúskeho virtuóza Lukasa Sternatha. Ten v roku 2022 spôsobil rozruch na súťaži ARD v Mníchove, kde zvíťazil a získal aj sedem špeciálnych cien.
Dramaturgicky a interpretačne bude určite zaujímavý koncert NDR Elbphilharmonie Orchestra z Hamburgu (nedeľa 28. 9.) pod taktovkou nášho najúspešnejšieho dirigenta Juraja Valčuhu a na koncertných pódiách mimoriadne žiadaného fenomenálneho huslistu Augustina Hadelicha, ktorý bude interpretovať Koncert pre husle a orchester č. 2 g mol, op 63 Sergeja Prokofieva. Koncert otvorí suita Vertigo amerického skladateľa Bernarda Herrmanna, známeho predovšetkým priaznivcom kinematografie. Participoval na množstve slávnych filmových titulov, spolupracoval s vynikajúcimi režisérmi a scenáristami. Legendárna bola predovšetkým jeho spolupráca s Alfredom Hitchcockom. Majstrovský psychologický thriller Vertigo je takisto produktom ich vynikajúcej súhry.
Šostakovič, Prokofiev a Beethoven sú na programe London Symphony Orchestra. Londýnskych symfonikov (utorok 30. 9.) vítame na BHS s odstupom dvoch rokov a s očakávaním rovnako intenzívneho hudobného večera; tento rok pod taktovkou elektrizujúceho Sira Antonia Pappana, s víťazom medzinárodnej Chopinovej súťaže, klaviristom Seong-Jin Cho, v uplynulej sezóne rezidenčným umelcom Berlínskych filharmonikov.
Príťažlivú dramaturgiu koncertu ponúkne WDR Funkhausorchester Köln (streda 1.10.) pod vedením Davida Brophyho – Gershwin, Copland, Bernstein… a Korngoldov husľový koncert D dur, op. 35 v podaní Juraja Čižmaroviča, jednej z najvýraznejších a najúspešnejších osobností slovenského interpretačného umenia pôsobiaceho vo svete. Rodák z Brna, Erich Wolfgang Korngold, jeden z najvyhľadávanejších skladateľov filmovej hudby svojej doby, bol pevne zviazaný s Hollywoodom, o čom svedčí 16 filmových partitúr. Čosi z tejto špecifickej poetiky preniklo aj do hudby doslova ľúbezného Husľového koncertu. Aj Leonard Bernstein bol vítaný za bránami bájneho Hollywoodu a film svojou tvorbou obohatil aj Nino Rota, legenda talianskej filmovej hudby, film La strada, z ktorého zaznie suita, je jedným z jeho najslávnejších projektov.
Nie menej príťažlivé bude hosťovanie Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK s Tomášom Netopilom (piatok 3.10.), na programe ktorého zaznie málo uvádzaný Schumannov Koncertný kus pre 4 lesné rohy a Sukova Symfónia č. 1 E dur, op. 124.
Na BHS aj tento rok pokračujeme v tradícii prezentácie niektorého z európskych orchestrov mladých: po atraktívnych orchestroch z Madridu a Barcelony prichádza Mládežnícky symfonický orchester z Ukrajiny (pondelok 22. 9.). Uvedú dielo svojej vrstovníčky Marii Khodakivskej, reprezentantky silného hnutia ženských skladateliek na Ukrajine. Ako vyplýva z názvu diela Ročné obdobia – inšpirovala sa Vivaldim aj Piazzollou o živote ako nekonečnom cykle. V Brahmsovom Dvojkoncerte pre husle, violončelo a orchester a mol, op. 102 sa na BHS predstavia dva mladé talenty: huslista Dmytro Udovychenko, zvíťazil na Medzinárodnej hudobnej súťaži v Montreali v roku 2023 a minulý rok na prestížnej medzinárodnej súťaži Kráľovnej Alžbety v Bruseli a violončelista Aleksey Shadrin, známy z mnohých koncertných pódií sveta, premiant na súťažiach – Pražská jar (3. cena, 2018), ako aj súťaž Kráľovnej Alžbety (4. cena, 2022). Dirigentka Oksana Lyniv patrí medzi výrazné osobnosti – v roku 2021 sa ako prvá dirigentka predstavila na otvorení Bayreuthského festivalu, o rok na to sa stala hudobnou riaditeľkou Teatro Comunale v Bologni. V roku 2016 založila Mládežnícky symfonický orchester Ukrajiny.
Slovenské orchestre a umelci na 60.ročníku BHS/okrem Slovenskej filharmónie
Pod vedením Roberta Jindru hosťuje na tohtoročnom festivale opäť Štátna filharmónia Košice (sobota 27. 9.); so Slovenským filharmonickým zborom uvedú oratórium pre sóla, zbor a orchester Jula MassenetaMária Magdaléna, ktorý je všeobecne uctievaný ako autor množstva úspešných operných titulov; opery Manon a Werther sú zaradené do zlatého fondu opernej literatúry. Jeho prvým výrazným úspechom neboli opery, ale dramatické oratórium o posledných dňoch života Ježiša Krista, videných očami Márie Magdalény. Tento odvážny projekt prinášal vo svojom čase isté riziká v zmysle ľúbostných motívov vzťahu Ježiša a Márie Magdalény. Napriek tomu mal Massenet veľký úspech a jeho cesta ku sláve bola vydláždená. Dnes je tento titul skôr dramaturgickou raritou;
Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a speváckym zborom Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová, naštuduje pre BHS pod taktovkou Adriana Kokoša dve svetové premiéry: diela Víťazoslava KubičkuRekviem pre sóla, zbor a orchester a Ľuboša BernáthaLauda Sion, kantátu pre soprán a komorný orchester (streda 24. 9.). V prvej časti koncertu z diel slovenských skladateľov zaznejú skladby Alexandra Albrechta, Romana Bergera, Andreja Očenáša a Jána Valacha.
Na 60. ročníku BHS nebude chýbať ani Camerata Philharmonica Slovaca (sobota 20. 9.), komorný súbor založený z iniciatívy generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariána Turnera, ktorý mal svoju premiéru na minuloročnom festivale. Je komorným zoskupením s variabilným obsadením, zloženým z popredných inštrumentálnych hráčov SF. Náplňou a poslaním komorného združenia je podpora a rozvoj spoločného muzicírovania, spojená s uvádzaním náročných titulov slovenskej a svetovej komornej tvorby na našich i zahraničných koncertných pódiách. Na koncerte si návštevníci vypočujú skladby Pála Járdányiho,Charla Gounoda, Richarda Wagnera a predčasne zosnulého mimoriadne talentovaného Mareka Brezovského. S taktovkou sa predstaví Ken-Wassim Ubukata, violončelista Slovenskej filharmónie, ktorý študuje aj dirigovanie, čo prezentoval na koncerte Slovenskej filharmónie.
Aktuálny ročník festivalu prichádza s novým projektom venovaným jubilujúcim tvorcom spätých so Slovenskom pod názvom Dvojportrét. Úvodný koncert tohto formátu patrí dvom výnimočným ženám, renomovaným autorkám – v súčasnosti našej najžiadanejšej skladateľke Ľubici Čekovskej a českej skladateľke Sylvii Bodorovej, ktorá sa hlási k česko-slovenským koreňom, keďže časť detstva prežila na Slovensku. Nedeľné popoludnie (nedeľa 21. 9.), prinesie pestrú mozaiku diel pre sólové nástroje i komorné obsadenia, ktoré odhalia rozmanitosť ich bohatej tvorby. Na pódiu sa predstavia interpreti, s ktorými obe autorky spája predošlá umelecká spolupráca.
Z komorných koncertov spomeňme renomované Bratislavské gitarové kvarteto (sobota 27. 9.), ktoré si tento rok pripomína 30 rokov svojej existencie. Vo festivalovom programe uvádza originálne skladby, ktoré súboru venovali traja významní slovenskí skladatelia jednej generácie Peter Breiner, Jozef Kolkovič a Vladimír Godár a Čarodejnú lásku Manuela de Fallu, skladbu, v ktorej vynikne gitara ako charakteristický nástroj Andalúzie.
Moyzesovo kvarteto svojou interpretáciou zdobí koncertné pódia už pol storočia. 50. výročie svojho založenia si na BHS pripomenie dielami Mozarta, Moyzesa a Dvořáka. Na svojom koncerte (nedeľa 28. 9.) privíta ako hosťa aj mladého slovenského klaviristu Ryana Martina Bradshawa, ktorý sa na BHS predstavil pred niekoľkými rokmi ešte vo svojom útlom veku ako jeden z mimoriadne nadaných hudobníkov.
Program slovenského súboru Quasars Ensemble (pondelok 29. 9.), je venovaný nedožitým storočniciam dvoch skladateľských velikánov druhej polovice 20. storočia, Lucianovi Beriovi a Pierrovi Boulezovi a prináša diela, ktoré u nás zaznievajú iba výnimočne. Podmanivá sólistka Josefine Göhmann, s jedinečným spojením nemeckej precíznosti a temperamentného juhoamerického šarmu, oživuje Beriov kozmopolitný cyklus Folksongs – slávny komorný klenot avantgardného majstra. Program dopĺňajú diela Witolda Lutosławského, šarmantné RondaBohuslava Martinů a čestné miesto v programe má aj sugestívny StrachMartina Burlasa pri príležitosti skladateľovej sedemdesiatky.
Festivalovú dramaturgiu ozvláštnia dva ďalšie zaujímavé projekty:
V súvislosti s barokom zvykneme spomínať veľké mená: Monteverdi, Vivaldi, Purcell, Bach, Händel… Kdesi na okraji záujmu sa nachádza to – respektíve tí – čo sú k nám najbližšie. Nádherná baroková hudba Jána Šimráka st. (Johann Schimrack) nás prenesie do polovice 17. storočia. Priblíži nám málo známu hudobnú kultúru prekvitajúcu v spišských mestách, v ktorých sa v období raného novoveku plne etablovali myšlienky humanizmu a reformácie.
Koncert barokového súboru Le Nuove Musiche s dirigentom Jörnom Hinnerkom Andresenom a Jakubom Mitríkom, umeleckým vedúcim a hráčom na teorbu realizuje BHS v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk (štvrtok 2.10.).
Odlišný charakter a pre BHS žánrovo netradičný koncert je venovaný 80. narodeninám Vlada Valoviča a 85. výročiu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma (sobota 4.10.). Sólistami sú vo svete uznávaný multiinštrumentalista James Morrison a speváčka Capathia Jenkins.
V sídle Slovenskej filharmónie, hlavného organizátora festivalu, je na programe 21 koncertov. Ďalší koncert zaznie v Dome umenia v Piešťanoch, kde sa predstavia francúzski umelci – organista Vincent Dubois a akordeonistka Marie-Andrée Joerger.
Autorkou diela, ktoré zdobí jubilejný 60. ročník medzinárodného hudobného festivalu BHS, je akademická maliarka Ivica Krošláková.
Podrobný program 60. ročníka BHS www.filharmonia.sk.
Vstupenky v pokladnici Slovenskej filharmónie a online.
Dovidenia na BHS, dovidenia na stretnutiach s hudbou!
