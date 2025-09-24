Branislav Jančuška: Kandidáti sú voľní len minúty. Kto spomalí, prehrá - ROZHOVOR

Trh je riadený kandidátmi a ak je človek ‘horúci’, máte na rozhodnutie hodiny – niekedy minúty.
Slovenský trh práce prepísal historické tabuľky. Napriek tomu je rozdelený ako nikdy: Bratislava hlási pretlak ponúk, východ kandidátov. Branislav Jančuška v rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa okrem iného priblížil, čo dnes presviedča ľudí k zmene práce (a prečo je to často plus 20 percent na mzde), prečo remeslá nemiznú – len menia podoby – aj ako MAXIN’S využíva AI na ‘matchovanie’ uchádzačov s pozíciami. A dáva jasný odkaz: Retencia je lacnejšia než nábor.
Rozhodujú rýchlosť a employer branding
Jančuška sa dotkol aj rekordne nízkej nezamestnanosti. „To číslo je historicky najnižšie… v júni bola nezamestnanosť 4,9 percenta, pri disponibilnej pracovnej sile 3,8 percenta,“ hovorí a zároveň dodáva, že rozloženie je neproporčné. „Bratislava? Na jednu ponuku 0,25 kandidáta. Prešovský kraj? Aj desať kandidátov na jednu pozíciu,“ doplnil.
Firmy, ktoré podľa Jančušku cielia na domácu pracovnú silu, musia „zatraktívniť ponuky“ a osloviť pasívnych uchádzačov. „Ak máme kandidáta, výber musí byť extrémne rýchly. Dnes sú ľudia na západe voľní nie dni, ale hodiny – niekedy minúty,“ zdôraznil.
Medzi kľúčové motivátory patrí mzda – „ak je ponuka približne o 20 percent vyššia než aktuálny príjem, človek je pripravený rokovať“ – no rastie význam nefinančných benefitov, kariérnych výziev a flexibility.
Generácie: Z ≠ lenivosť, 50+ ako výhoda
„Nemyslím si, že mladá generácia je lenivá,“ hovorí Jančuška. Gen Z prichádza s digitálnymi zručnosťami, jazykmi a očakáva work-life balance, zmysluplnú prácu a rozvoj. Skupina 50+ je naopak stabilnejšia a prináša skúsenosti – firmy však musia prispôsobiť pracoviská a benefity a zvládnuť age-management, keď napríklad tím vedie človek z Gen Z a pod ním pracujú zamestnanci 50+.
Ako uviedol Jančuška, s klesajúcou dostupnosťou ľudí budú firmy zvyšovať produktivitu a optimalizovať procesy, vrátane automatizácie a zároveň budú musieť aktívnejšie pracovať s 50+, marginalizovanými skupinami a zvozom z iných regiónov. „Západ aj čas východu trpí nedostatkom ľudí, hlavne vo výrobe. Preto siahanie po zahraničnej pracovnej sile je nevyhnutné,“ hovorí.
Cudzinci neberú prácu Slovákom
MAXIN’S zamestnáva najmä ľudí z Ukrajiny, no rastie prílev z Ázie (India, Filipíny, Vietnam, Nepál). „Cudzinci nezoberú prácu Slovákom – obsadzujú dlhodobo neatraktívne miesta a platia dane a odvody,“ dodáva s tým, že jazyk a kultúrne rozdiely existujú, no firmy sa učia ich manažovať.
Tam, kde podľa Jančušku dlhodobo chýbali ľudia, nastupuje aj automatizácia a robotizácia. Remeslá však nezanikajú – mení sa ich povaha a dualita vzdelávania je kľúčová. „Ešte pred rokmi bol ‘správca sociálnych sietí’ prehrešok – dnes je to kľúčová pozícia,“ pripomína.
AI v praxi: Nástroj, nie strašiak
Do hry vstupuje aj umelá inteligencia. „Je pomocník – berie rutinu a vytvára nové pracovné miesta,“ hovorí Jančuška. V agentúre MAXIN’S využívajú AI na ‘matchovanie’ požiadaviek klientov s kandidátmi a na vyťažovanie dát zo životopisov.
„Potiahnete súbor, AI vytvorí profil s históriou – a vy sa sústredíte na rozhovor a rozhodnutie,“ priblížil. V mnohých profesiách, ako sú napr. programovanie, preklady, retail či logistika už AI mení dennú prácu a dôraz sa presúva na tímové a analytické ‘soft’ schopnosti.
Najčastejšie chyby uchádzačov a firiem
Jančuška tiež upozornil na chyby uchádzačov pri uchádzaní sa o pracovnú ponuku, ktorými najčastejšie bývajú nečitateľný životopis, slabá príprava a „ghosting“ (odstúpenie bez spätnej väzby).
Ale aj firmy nie sú podľa jeho slov bezchybné a často dávajú pomalú odozvu a ťahajú rozhodovanie týždne a kandidát medzitým odíde inde. „Riešenie? Transparentná komunikácia na oboch stranách a zrýchlenie výberu,“ uviedol a ponúkol aj priority pre firmy – sledovať trh, automatizovať a budovať retenciu cez férové podmienky, benefity a otvorený dialóg.
Ako však podotkol v súčasnosti je omnoho lacnejšie udržať zamestnanca, než stále najímať nových s neistým výsledkom.
