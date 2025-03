Borussiu Dortmund nepoložil v Lille rýchly gól, domáci spochybnili nomináciu rozhodcu - FOTO, VIDEO

Futbalisti nemeckej Borussie Dortmund sa prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025, aj keď po domácej remíze 1:1 prehrávali v odvete na pôde francúzskeho OSC Lille už od 5. minúty.

Francúzov síce v úvode stretnutia poslal do vedenia Jonathan David, no po zmene strán Emre Can premenil pokutový kop a po ňom Maximilian Beier rozhodol. Borussia tak stále môže zopakovať vlaňajšiu účasť vo finále LM.

Neľahký súper vo štvrťfinále

Na ceste do semifinále však stojí pred hráčmi Dortmundu neľahká prekážka v podobe španielskeho veľkoklubu FC Barcelona, ktorému v tejto sezóne v ligovej časti doma podľahli 2:3.

Postup z osemfinále je pre Borussiu podporou po príchode trénera Nika Kovača, keďže klub je v I. bundeslige až desiaty.

„Počas celých 90 minút sme kontrolovali zápas. Podali sme fantastický výkon,“ vyhlásil kouč Kovač podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Zaujímavosťou je, že jeho zverenci teraz nastúpia v LM proti tímu, ktorý vedie Hansi Flick, jeho niekdajší asistent v Bayerne Mníchov.

V Lille spokojnosť aj sklamanie

V Lille nastali chvíle sklamania z vypadnutia. Kormidelník Bruno Génésio sezónu v pohárovej Európe vyhodnotil ako „uspokojivú“.

Prezident klubu Olivier Letang nebol spokojný s tým, že súper v odvete zahrával pokutový kop. „Chcem zdôrazniť, že máme za sebou úspešnú sezónu v Lige majstrov, aj keď sme teraz frustrovaní,“ uviedol Letang.

Potom sa vyjadril aj na adresu rozhodcu Sandra Schaerera: „Nemyslím si, že to bola penalta a zmenilo to hru. Keď som videl, kto bol nominovaný a že to je nemecky hovoriaci Švajčiar, zdalo sa mi to trochu zvláštne. A v polčase hovoril s hráčmi Dortmundu výlučne po nemecky.“