Boj o titul šampióna Fortuna ligy môže byť otvorený až do konca, Slovan sa udržal v hre

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava nedovolil lídrovi najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda zvýšiť si náskok na čele tabuľky a priblížiť sa k zisku majstrovského titulu.

„Belasí“ v nedeľňajšom zápase štvrtého kola nadstavbovej časti aktuálnej sezóny zdolali na Tehelnom poli hráčov zo Žitného ostrova 2:1 a priblížili sa k nemu z druhej priečky na rozdiel troch bodov.

Slovan rozhodol za tri minúty

Viac ako 10-tisíc divákov v Bratislave videlo v súboji dvoch najlepších tímov súťaže tri góly a všetky padli v rýchlom slede v rozmedzí 64. až 69. minúty.

Dunajskostredčanov poslal do vedenia 1:0 maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár, no domáci odpovedali dvoma zásahmi v priebehu troch minút.

Najskôr srbský útočník Aleksandar Čavrič vyrovnal stav na 1:1 a vzápätí útočník Malik Abubakari z africkej Ghany strelil gól Slovana na 2:1, ktorý bol napokon víťazný.

Tréner domáceho mužstva Vladimír Weiss starší pochválil svojich zverencov za výkon, no uznal aj kvalitu súpera.

Museli si siahnuť na dno síl

„Z môjho pohľadu to bol najkvalitnejší a najťažší zápas sezóny. Ani Bazilej, ďalšie pohárové zápasy či Trnava nás neprinútili siahnuť si na dno síl tak ako dnes Dunajská Streda, ktorá bola vynikajúca. Proti nám hrá každý na 120 percent. Súperovi chýbal prakticky celý útok, no hráči na týchto miestach sa ukázali v dobrom svetle. Tak by to malo byť aj u nás, čo všetci nepotvrdili. Som spokojný s nasadením i výsledkom. Za stavu 0:1 sme prakticky zobrali Dunajskej Strede titul a dali si šancu na pokračovanie sezóny. V prípade prehry by bol koniec,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Niekdajší kouč slovenskej reprezentácie futbalistov si uvedomuje, že jeho hráči budú musieť tvrdo bojovať o úspešnú obhajobu titulu.

„Liga je otvorená, oni aj my to máme vo svojich rukách. Bude to vabank a môže to byť otvorené až do posledného kola. Pravdepodobne sa ešte obaja potkneme. Liga bude ťažká najmä v hlavách. My tréneri sme na to, aby sme tím čo najlepšie pripravili a to sa nám dnes obom podarilo. Som spokojný, no nie som naivný a viem, čo ma čaká. Dvihli sme však hlavu a budeme bojovať do posledného dychu, takisto ako DAC. V stredu na nás čaká pohár, v nedeľu ďalší duel. Z tohto pohľadu to máme ťažšie, ale musím z hráčov ´vymačkať´ všetko až do posledného kola,“ dodal Weiss.

DAC prišiel o víťaznú sériu

Dunajskostredčania mohli viesť tabuľku o deväť bodov, no ich náskok na zmenšil na polovicu. Prišli tiež o sériu šiestich ligových triumfov. Kormidelník Adrián Guľa nemal k dispozícii viacero opôr, no jeho hráči rozhodne nevzdali boj o titul.

„Náš výkon bol veľmi kvalitný v prvej i druhej časti hry. Po góle sme možno trošku stratili koncentráciu. Toto je škola, aby sme boli precíznejší v detailoch. Sami sebe a fanúšikom sme ukázali, že sme fyzicky i technicko-takticky pripravení bojovať do konca s takým silným tímom ako Slovan. Naša sila vzrastie nielen tímovosťou, ale aj Krstovičom, Rammadanom či Gavričom, ktorí nám na dnes vypadli. Ukázalo sa, že v dlhodobej súťaži sú všetci hráči dôležití. To, že sme po dlhšom čase prehrali s kvalitným súperom, sa skrátka stalo, ale výkonnostne sa máme o čo oprieť. Bude potrebné vyhrať najbližší zápas a skoncentrovať sa, aby sme šli od jedného duelu k druhému ako doteraz,“ vyhlásil tréner DAC.