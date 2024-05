Blanárovo ministerstvo vyslalo do zahraničia „lietajúceho konzula“, cieľom je získať pracovníkov z tretích krajín pre slovenský trh práce

Ministerstvo zahraničných vecí spustilo projekt „lietajúcich konzulov“. Hlavnou úlohou „lietajúceho konzula“ bude prijímanie žiadostí o národné víza od občanov tretích krajín vo vybraných profesiách, ktoré sú na Slovensku dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovníkov.

Cieľom je urýchliť proces prílevu zamestnancov pre potreby slovenského pracovného trhu. Prvý „lietajúci konzul“ už v týchto dňoch začína svoju misiu v Indii, odkiaľ sa presunie do Indonézie.

Nárazový počet žiadostí o víza

Ako informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, do konca júna je jeho úlohou prijať celkovo 900 až 1 100 žiadostí o národné víza od občanov tretích krajín, ktorých si vybrali zamestnávatelia na Slovensku.

Títo uchádzači o prácu v našej vlasti už prešli schvaľovacím procesom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a rovnako prejdú všetkými dôležitými bezpečnostnými procesmi.

„Na našich zastupiteľských úradoch v Dillí a Jakarte však nie sme kapacitne schopní zabezpečiť popri štandardnom vízovom procese takýto obrovský nárazový počet žiadostí o víza, preto sme sa rozhodli vyslať do Dillí a Jakarty osobitného konzula, ktorý individuálne vybaví túto agendu. Celý proces tým zefektívnime a noví pracovníci sa rýchlejšie dostanú do profesií, ktoré majú u nás zamestnávatelia problém pokryť slovenskými zamestnancami,“ zdôraznil minister Blanár a priblížil, že by malo ísť najmä o oblasť automobilového priemyslu.

Projekt „lietajúcich konzulov“

Projekt „lietajúcich konzulov“ vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR v súlade so zámerom riešiť dostupnosť pracovnej sily v objektívne nedostatkových profesiách. Vláda už tento rok schválila zmeny na zefektívnenie migračnej a vízovej politiky SR na zjednodušenie zamestnávania občanov z krajín mimo Európskej únie.

Rezort diplomacie koordinuje tieto aktivity s príslušnými rezortmi, predovšetkým s ministerstvom vnútra, rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj relevantnými zväzmi a asociáciami zamestnávateľov.