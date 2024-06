Blaha hrubo uráža, verejne škandalizuje a kriminalizuje sudkyňu Záleskú. Tvrdí združenie Za otvorenú justíciu

Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) krajne neprípustným a hrubo urážajúcim spôsobom verejne škandalizuje a kriminalizuje sudkyňu Pamelu Záleskú v súvislosti s jej rozhodovacou činnosťou.

Konštatuje to sudcovské združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) v rekcii na Blahov status na sociálnej sieti Telegram. Blaha totiž komentoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vylúčiť Záleskú z rozhodovania v trestnej veci poradcu premiéra Roberta Fica Davida Lindtnera.

Chápadlá sú stále mocné

Mimo iného v príspevku napísal: „…kriminalizujú aj Davida Lindtnera,… nasadili naňho sudkyňu Záleskú. Milenku Tódovej., …bola to Záleská, ktorá poslala Milana Lučanského do väzby. Na smrť. Bola to Záleská, ktorá v monsterprocese odsúdila Dušana Kováčika. …S Davidom Lindtnerom im to nevyšlo. Zatiaľ. Chápadlá chobotnice sú stále ešte mocné.“

Podľa ZOJ sú takéto vyjadrenia vysokých ústavných funkcionárov v príkrom rozpore s princípmi právneho štátu, medzi ktoré patrí najmä rešpektovať a chrániť nezávislosť súdnej moci.

Šírenie nenávisti voči demokratickej vláde

„Citovaný status podpredseda parlamentu navyše zverejnil v krátkej dobe po jednomyseľnom prijatí uznesenia Národnej rady SR z 21. mája k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica, ktorým poslanci vyzvali všetky politické subjekty, médiá aj mimovládny sektor, aby nešírili nenávisť voči legitímnej demokratickej vláde, ako aj voči ďalším legitímne zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám, pretože výsledkom môžu byť takéto nenávistné trestné činy,“ zdôrazňuje združenie. Blaha zároveň podľa ZOJ Záleskú vystavuje vysokému riziku nebezpečných útokov zo strany priaznivcov vládnucej koalície.

„Takéto útoky sú útokmi nielen na konkrétneho sudcu, ale na celú súdnu moc. Pokiaľ sa výkonná a zákonodarná moc nedokáže zásadne vysporiadať s takýmito neprípustnými prejavmi svojich vlastných predstaviteľov, nemôže ani očakávať rešpektovanie zákona, pravidiel slušnosti a súdnych rozhodnutí od bežných občanov a podkopáva tým základy právneho štátu,“ dodalo združenie.

Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sudkyňa Špecializovaného trestného súdu nebude rozhodovať v kauze advokáta a bývalého sudcu Davida Lindtnera, ktorý je zároveň poradcom predsedu vlády Roberta Fica. Lindtner predtým namietal Záleskej zaujatosť.