BILLA a ESPIK edukujú deti v školách a škôlkach. Otvára sa 2. ročník projektu „Olejko chráni prírodu“

Použité jedlé kuchynské oleje a tuky nepatria do kanalizácie, kompostu ani žumpy. Takéto zdanlivo „rýchle a neškodné“ riešenie má totiž devastačný vplyv na našu prírodu. BILLA a ESPIK preto už druhý rok vyzývajú škôlky a školy, aby sa naučili triediť odpad a ochránili tak životné prostredie aj pre budúce generácie. Cieľom projektu „Olejko chráni prírodu“ je edukovať deti aj dospelých o tom, ako správne likvidovať použité jedlé oleje a tuky, a zároveň ponúknuť praktickú a správnu alternatívu ich zberu.

Pri príprave mnohých pokrmov, ako sú rezne, hranolky či chlieb vo vajci, zostáva v kuchyni odpad, s ktorým si mnohé domácnosti nevedia rady. Následná nesprávna likvidácia použitého jedlého oleja a tukov má pre prírodu fatálne dôsledky. Keď olej skončí v umývadle či toalete, dostáva sa do kanalizácie, kde tuhne a postupne ju upcháva. Ak olej vylejeme do kompostu alebo žumpy, môže preniknúť do pôdy a narobiť tak veľké škody. Vytvára totiž tenkú vrstvu medzi pôdnymi časticami a koreňmi rastlín, čo znižuje ich schopnosť prijímať živiny. Olej tiež znečisťuje podzemné vody a s nimi pitnú vodu. Len 1 dcl použitého oleja môže znečistiť až tisíce litrov vody a ohroziť životné prostredie, ľudí aj zvieratá.

Zber na škole. Foto: BILLA

OLEJKO SA UŽ POSTARAL O 10 TON ODPADU

Projekt spoločností BILLA a ESPIK „Olejko chráni prírodu“ prináša riešenie, ktoré naša príroda naozaj ocení. Domácnosti majú príležitosť zmeniť niektoré tradičné návyky, čím prispejú k tomu, aby bol svet lepším miestom. Len dobre informované deti a mládež totiž budú správne triedenie odpadu brať ako samozrejmosť. „Záťaž na životné prostredie v podobe tisícok ton použitého kuchynského oleja a tukov ročne je pre nás silným argumentom, aby sme hľadali riešenia tohto problému. Projekt Olejko je pre nás dôležitý nielen kvôli edukácii detí a mládeže ohľadom triedenia odpadov, ale aj preto, že celým rodinám výrazne zjednodušuje likvidáciu použitého kuchynského oleja a tukov,“ povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA. V minulom roku sa do projektu zapojilo takmer 300 škôl z celého Slovenska. Vďaka úsiliu žiakov, rodičov, učiteľov aj nepedagogických zamestnancov škôl sa podarilo vyzbierať až 10 ton použitého kuchynského oleja. Školy reagovali mimoriadne kreatívne – vytvárali krásne fotografie a videá, v ktorých zachytávali svoje úsilie pri zbere oleja spolu s Olejkom. Tieto materiály nielenže uverejnili na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach, ale mnohé z nich sa stali aj inšpiráciou a motiváciou pre ďalšie deti.

Foto: BILLA

AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU MÔŽU TRIEDIŤ MALÍ AJ VEĽKÍ

Do druhého ročníka projektu „Olejko chráni prírodu“ sa opäť môžu materské, základné aj stredné školy registrovať na stránke www.olejko.sk kedykoľvek počas trvania projektu. Opätovne sa už prihlásilo takmer 300 školských zariadení. Aktívnym zapojením sa je každá škola zaradená do žrebovania o rôzne ceny. Po úvodnej registrácii budú do areálov vybraných škôl umiestnené špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov. Žiaci a ich rodičia dostanú všetky potrebné informácie o tom, ako tento odpad správne triediť. Do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, taktiež nálevy z niektorých potravín, napríklad sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej bude následne ďalej spracovaný v podobe biopaliva. „Veľmi si vážime narastajúci záujem škôl byť súčasťou projektu aj v tomto ročníku. Deti sa vďaka svojej prirodzenej zvedavosti a iniciatíve čoraz viac zaujímajú o to, ako môžu prispieť k dobrým, užitočným veciam a rodičia ich v tomto radi podporujú. Týmto projektom chceme ukázať, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými a možno navonok malými, ale účinnými krokmi,“ dodáva Mgr. Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.

Spojená škola Internátna z Vranova nad Topľou. Foto: BILLA

Registrácia a viac informácií o projekte na www.olejko.sk.

