Bezstarostné majstrovstvá v Niké!

Až 100 € späť za nevýherné tikety počas MS v hokeji 2023!

Majstrovstvá sveta v hokeji štartujú už v piatok. Pre športových fanúšikov je to jeden z najväčších sviatkov v roku. A ak ste v hokeji doma a máte prehľad o jednotlivých tímoch, určite by ste nemali prehliadnuť jedinečnú ponuku, ktorú vám dáva Niké. Viac prezradí riaditeľ retailovej siete Stanislav Cintavý.

Niké pripravila jedinečný bonus. Je to pokračovaním bezstarostných bonusoch. Čo si pre klientov prichystala tentokrát?

Nielenže pokračujeme, ale pripravili sme pre tipérov ešte väčšiu porciu. Tá ich bude sprevádzať celými majstrovstvami v skupinovej fáze ako aj v play off, a to bez ohľadu na to, ako sa bude dariť naším hokejistom. Preto sme náš nový bonus pomenovali Bezstarostné majstrovstvá.

Niké prezentuje, že vráti klientom až 100 eur. Ako to teda funguje?

V skupinovej fáze si každý deň môžu registrovaní klienti v Niké bezstarostne zahrať za 5 eur, v štvrť a semifinále za 10 eur, no a vo finále až za skvelých 20 eur. Stačí podať tiket v kurze aspoň 5 , musí byť podaný aj vyhodnotený v daný deň a tipér buď berie výhru, alebo mu vrátime vklad v Nikoch.

Bezstarostné soboty asi slávili úspech, keď Niké pokračuje v bezstarostných bonusoch.

Presne tak, jedná sa o mimoriadne úspešnú akciu, ktorú využili desiatky tisíc našich klientov. Pri MS v hokeji však bolo ťažké vybrať tie správne „bezstarostné dni“, a tak sme napokon bezstarostné urobili celé podujatie.:)

No nie je to iba bonus, ktorý Niké k MS v hokeji pripravila. Čo okrem toho môžu tipéri využiť?

Určite by som upriamil pozornosť pre klientov hrajúcich cez internet, na novú funkcionalitu „Uzatvorenie tipu“. Keď sa váš zápas vyvíja dobre a už nechcete riskovať môžete si tento tip „odkúpiť“, alebo aj naopak, keď sa váš tip nevyvíja podľa vašich predstáv môžete brať takzvaného „vrabca v hrsti“. Uzatvoríte tak len jeden alebo viac tipov na vašom tikete, ktorý je však ako celok stále v hre.

Koho bookmakeri favorizujú na víťazstvo a koho favorizuješ ty?

Bookmakeri samozrejme najviac veria domácim Fínom, kde sa kurzy pohybujú okolo 3,25 a potom Kanade a Švédom. Ja si však myslím, že tradične domáci tím neunesie tlak a v peknom aktuálnom kurze 6,8 by som skúsil Českú republiku. Čiernym koňom by však mohli byť aj ničím nezaťažení hokejisti USA.

S čím bude Stano Cintavý, ako zástupca Niké, spokojný po MS v hokeji?

Ja osobne sa teším na MS najmä preto, že vždy počas tohto hokejového podujatia sa ľudia na Slovensku dokážu akoby spojiť a na pár dní odhodiť za hlavu každodenné starosti, hádky či spory. Takže spokojný budem, ak by sa naši hokejisti dostali aspoň do štvrťfinále a naši tipéri nech si naplno užijú Bezstarostné majstrovstvá.

Viac informácií o Bezstarostných majstrovstvách i kompletnú kurzovú ponuku nájdete TU!

