Bezpečnostný expert Žiarovský: Bojím sa, aby nedošlo k nejakému myšlienkovému skratu u iránskeho vedenia

Blízky východ zažil v ostatných desaťročiach mnoho konfliktov a keďže viaceré pretrvávajú dodnes, slovné spojenie „napätie na Blízkom východe“ naďalej patrí k aktuálnym.

Kým počas ostatného roka a pol sa pozornosť sveta zameriavala v tomto regióne do Pásma Gazy či do Libanonu, už niekoľko dní si svet všíma konflikt medzi Izraelom a Iránom, do ktorého sa už stihli zapojiť aj Spojené štáty. Izrael pri útokoch na Irán zničil viaceré iránske jadrové zariadenia a zabil niekoľko vysokopostavených predstaviteľov i jadrových vedcov.

Ako v podcaste Konzervatívna kaviareň uviedol expert na energetiku a bezpečnosť Andrej Žiarovský, vyeskalovaný konflikt sa momentálne nachádza v polčase a v tejto chvíli to vyzerá tak, že kto vydrží dlhšie. „Uvidíme, či Izraelu vydržia dlhšie protivzdušné rakety Arrow, alebo či si Irán dokáže uchrániť pre celé nejaké odpaľovacie zariadenia,“ vyhlásil Žiarovský a prezradil aj to, čoho sa v súvislosti s týmto konfliktom najviac obáva: „Mám obavu, aby nedošlo k nejakému myšlenkovému skratu na strane iránskeho vedenia ‚veď už nemáme čo stratiť‘. Toto môže byť nebezpečná vec. Toto je možno najväčšie riziko.“

V rozhovore sa dozviete aj to: