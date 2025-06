Bezpečné online nakupovanie: Ako vám BLIK pomáha chrániť vaše údaje

Únik údajov z platobných kariet, podvodné platobné brány či phishingové útoky – to sú reálne hrozby, ktoré ohrozujú každého používateľa internetu. Preto je výber bezpečnej platobnej metódy dôležitejší než kedykoľvek predtým. Jednou z možností, ako chrániť svoje údaje pri online nákupoch, je BLIK – systém mobilných platieb, ktorý si získava popularitu aj na Slovensku.

Ako funguje BLIK a prečo je bezpečný?

Na rozdiel od tradičných platieb kartou alebo bankovým prevodom BLIK nevyžaduje zadávanie žiadnych citlivých údajov. Nepotrebujete zadávať číslo karty, dátum platnosti, CVV kód ani sa prihlasovať do internet bankingu. Platba prebieha pomocou jednorazového šesťmiestneho kódu ktorý si vygenerujete vo svojej bankovej aplikácii. Tento kód zadáte pri platbe v e-shope a následne potvrdíte transakciu vo svojom smartfóne.

Celý proces trvá len niekoľko sekúnd a prebieha v prostredí, ktoré dôverne poznáte – vo vašej bankovej aplikácii. Práve vďaka tomu sa minimalizuje riziko podvodu a vaše údaje zostávajú chránené.

Viacstupňová ochrana dát pri BLIK-u

BLIK chráni používateľov niekoľkými spôsobmi. Prvým z nich je skutočnosť, že pri platbe nie je potrebné zadávať údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Používateľ pracuje výhradne s jednorazovým BLIK kódom, ktorý je platný len dve minúty. Aj keby tento kód niekto neoprávnene získal, po uplynutí tejto doby sa stáva nepoužiteľným.

Každá platba musí byť navyše potvrdená v bankovej aplikácii používateľa. Overenie sa realizuje prostredníctvom biometrie (odtlačok prsta, rozpoznanie tváre) alebo PIN kódu. Práve tento prvok robí z BLIK-u mimoriadny a bezpečný spôsob platby , ktorý chráni používateľa aj v prípade, že by sa jeho telefón dostal do nesprávnych rúk.

Samozrejmosťou je tiež šifrovaná komunikácia medzi bankovou aplikáciou a obchodom. Transakčné dáta sú prenášané cez zabezpečené spojenia, čo znemožňuje ich odpočúvanie alebo manipuláciu.

BLIK verzus platba kartou a bankový prevod

Klasická platba kartou si vyžaduje zadanie údajov priamo do e-shopu. Vystavujete sa tak riziku, že vaše údaje môžu byť zneužité, ak ich zadáte do falošnej platobnej brány alebo neovereného obchodu. Bankový prevod síce patrí k bezpečným spôsobom platby, no vyžaduje prihlásenie do internet bankingu, čo môže byť časovo náročné a vystavuje vás podobným rizikám, napríklad útokom typu phishing.

Na rozdiel od týchto metód BLIK eliminuje potrebu zadávať akékoľvek citlivé údaje. Platba prebieha prostredníctvom krátkodobého kódu a potvrdenia v bankovej aplikácii, bez nutnosti prihlasovania sa do externých systémov alebo vypĺňania údajov v e-shope. Používateľ má neustálu kontrolu nad celým procesom a jeho údaje sú tak maximálne chránené.

BLIK na Slovensku – praktické využitie a rastúca obľuba

Na Slovensku je BLIK zatiaľ využívaný primárne v oblasti internetových platieb. Postupne ho začínajú akceptovať nielen veľké medzinárodné e-shopy, ale aj lokálni predajcovia, ktorí si uvedomujú dôležitosť bezpečnosti pre svojich zákazníkov. Používateľ môže platiť BLIK-om pri nákupoch elektroniky, oblečenia, kozmetiky či bežných domácich potrieb.

Zákazníci oceňujú najmä jednoduchosť a rýchlosť platby – celý proces nezaberie viac, ako pol minúty. Zároveň majú istotu, že ich údaje z platobných kariet nikam neposielajú a všetko prebieha pod ich kontrolou.

Prečo je BLIK ideálnou voľbou pre slovenského zákazníka?

Slovenskí spotrebitelia čoraz častejšie uprednostňujú platobné riešenia, ktoré kombinujú pohodlie s vysokou úrovňou bezpečnosti. BLIK spĺňa tieto požiadavky – chráni pred zneužitím údajov z platobnej karty, umožňuje rýchle a intuitívne platby a zároveň minimalizuje riziko podvodu. Pre používateľa nie sú s využívaním BLIK-u spojené žiadne dodatočné náklady a celý proces je dostupný priamo v jeho mobilnej bankovej aplikácii.

Rastúci trend mobilných platieb, ktorý sledujeme v celej strednej a východnej Európe, len potvrdzuje, že dopyt po takýchto riešeniach bude neustále rásť. BLIK tak predstavuje modernú a bezpečnú alternatívu k tradičným platobným metódam.

Bezpečné online nakupovanie nie je len o opatrnosti pri surfovaní po internete, ale aj o voľbe správneho spôsobu platby. BLIK vďaka svojej jednoduchej, ale dôkladne zabezpečenej architektúre, predstavuje ideálne riešenie pre každého, kto chce chrániť svoje údaje a zároveň si užívať pohodlie rýchlej online platby. Pre slovenských zákazníkov je to spoľahlivý nástroj, ako nakupovať bez stresu, bez zbytočných rizík a bez zdĺhavých formalít.

