Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov

Značka Škoda potvrdzuje svoje dlhodobé zameranie na spokojnosť zákazníkov nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas celej jeho životnosti.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
Skoda_nd 76.jpg
Kľúčovú úlohu v tom zohráva unikátny logistický systém Škoda Parts Center, ktorý zabezpečuje, že 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaných servisov do 24 hodín od objednania. Foto: Škoda Auto
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko
  • 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaného servisu do 24 hodín od objednania
  • Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi ročne spracuje viac ako 7,1 milióna objednávok dielov a príslušenstva
Skoda_nd 07.jpg
Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi patrí k najmodernejším logistickým centrám svojho druhu v Európe. Ročne spracuje a expeduje viac než 7,1 milióna objednávok originálnych dielov a príslušenstva Škoda. Foto: Škoda Auto

Značka Škoda potvrdzuje svoje dlhodobé zameranie na spokojnosť zákazníkov nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas celej jeho životnosti. Kľúčovú úlohu v tom zohráva unikátny logistický systém Škoda Parts Center, ktorý zabezpečuje, že 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaných servisov do 24 hodín od objednania. Tento špičkový logistický koncept je súčasťou hodnoty, ktorú zákazník získava v cene autorizovaného servisu. Rýchla dostupnosť dielov minimalizuje čas, ktorý vozidlo strávi v servise, a tým znižuje prestoje vozidiel – či už ide o firemných klientov, alebo bežných motoristov.

Našim cieľom je, aby zákazník značky Škoda mohol opäť čo najskôr vyraziť na cestu. Rýchlosť a spoľahlivosť servisu je rovnako dôležitá ako kvalita samotného vozidla,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Škoda Parts Center: logistická veľmoc v službách zákazníkov

Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi patrí k najmodernejším logistickým centrám svojho druhu v Európe. Ročne spracuje a expeduje viac než 7,1 milióna objednávok originálnych dielov a príslušenstva Škoda. Skladový areál zaujme aj svojimi rozmermi – najvyššia skladová budova s regálmi meria 42 metrov a pojme až 40 000 paliet tovaru.

Odtiaľto smerujú originálne diely a príslušenstvo k:

  • 107 importérom značky Škoda po celom svete,
  • takmer 300 autorizovaným servisom a obchodným partnerom v Českej republike,
  • viac než 100 autorizovaným servisom a obchodným partnerom na Slovensku,
  • a vyše 60 partnerom v pobaltských krajinách.

Okrem exkluzívnych dielov pre vozidlá Škoda sa z centra distribuuje aj identický tovar, ktorý Škoda odoberá zo závodu v Kasseli.

Skoda_nd 16.jpg
Tento špičkový logistický koncept je súčasťou hodnoty, ktorú zákazník získava v cene autorizovaného servisu. Rýchla dostupnosť dielov minimalizuje čas, ktorý vozidlo strávi v servise, a tým znižuje prestoje vozidiel – či už ide o firemných klientov, alebo bežných motoristov. Foto: Škoda Auto

Rýchlosť, efektivita a spoľahlivosť – základ spokojnosti zákazníkov

Logistická sieť Škoda Parts Center umožňuje nielen rýchle dodávky, ale aj vysokú úroveň spoľahlivosti a presnosti. Systémy sledovania zásob a automatizácie logistiky zaručujú, že správny diel sa vždy dostane na správne miesto v správnom čase.

Vďaka tomu je autorizovaný servis Škoda nielen zárukou kvality a bezpečnosti, ale aj symbolom efektívnosti a komfortu pre zákazníkov, ktorí očakávajú profesionálny prístup a minimálne obmedzenia v mobilite.

Viac informácií nájdete na www.skoda-auto.sk.

Skoda_nd 09.jpg
Skladový areál zaujme aj svojimi rozmermi – najvyššia skladová budova s regálmi meria 42 metrov a pojme až 40 000 paliet tovaru. Foto: Škoda Auto

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Škoda AutoŠKODA AUTO
Okruhy tém: PR Servis
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk