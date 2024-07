Bezdymová zóna priniesla množstvo noviniek a festivalových vychytávok

Aj napriek tomu, že nepriaznivé počasie ukončilo festival Pohoda skôr, jej dospelí návštevníci mohli počas úvodných dvoch dní navštíviť opäť Bezdymovú zónu, ktorú priniesla spoločnosť Philip Morris. Užiť si mohli kvalitný humor vďaka známym stand-up komikom, koncerty mladých slovenských hudobníkov, ale aj zaujímavú talkshow o asfalte z recyklovaných ohorkov a nechýbalo ani množstvo súťaží a vychytávok.

Foto: Philip Morris

Veľa smiechu a radosť z hudby

Aj za dva dni stihol priniesť festival Pohoda v Bezdymovej zóne dospelým návštevníkom nabitý program vďaka rôznym hudobným hosťom, komikom či dídžejom. Programom sprevádzala známa moderátorka Vera Wisterová. Nezabudnuteľné vystúpenie si pre návštevníkov pripravili populárni stand-up komici Simona First a Ivan Kostra. Tanečné DJ sety zastrešili pablik_dj a na pódiu stihol v piatok odohrať koncert mladý slovenský hudobník The Curly Simon so skupinou.

Foto: Philip Morris

„Renesančná“ talkshow s kvízom

Zodpovednosť a udržateľnosť idú ruka v ruke s filozofiou festivalu Pohoda. Ako túto tému rieši Philip Morris sa dozvedeli návštevníci vďaka zaujímavej talkshow Rok asfaltu – Renesancia v recyklácií. Moderovala ju komička Simona First, ktorá spovedala Huga Repáňa, zakladateľa svetovo známeho start-upu Reneso. „Hugo je úkaz. Pre mňa je jedinečným zosobnením toho, že keď sa chce, tak sa dá. Mladý, dynamický chalan, ktorý prišiel so skvelým nápadom recyklovať cigaretové ohorky a tabakové náplne a nezľakol sa byrokracie. Vďaka pomoci mecenášov a zodpovedných firiem dnes môžeme byť ako Slovensko prví na svete, čo máme asfaltovú cestu v Žiari nad Hronom s prímesou Hugovho granulátu,“ povedala Simona First, ktorá sa spoznala s Hugom Repáňom práve vďaka recyklácii.

Mimochodom, do zberu použitých tabakových náplní sa zapojili aj všetci dospelí návštevníci festivalu. V areáli Pohody bolo umiestnených až 70 špeciálnych košov na použité tabakové náplne a ohorky z cigariet, ktoré následne odviezla firma Reneso na recykláciu.

Foto: Philip Morris

Množstvo vychytávok a súťaží, i do Japonska

Popri hlavom programe čakala na návštevníkov Bezdymovej zóny ďalšia skvelá zábava. Okrem produktových noviniek si mnohí vyskúšali augmentovanú realitu, ďalší mohli vyhrať napríklad voucher na drink alebo mochi občerstvenie, brunch a množstvo ďalších cien. A nielen to, dospelí užívatelia nikotínových produktov mali možnosť zapojiť sa do súťaže o zájazd na Together X event v Japonsku.

Každý dospelý návštevník, ktorý zavítal do Bezdymovej zóny si mohol tiež odniesť nezabudnuteľnú spomienku z festivalu z glambot fotokútika, nechať sa festivalovo nastylovať a vychutnať si pohodovú atmosféru.

„Festival Pohoda odštartoval letnú a festivalovú bezdymovú sezónu. Mrzí nás, že festival musel kvôli nepriazni počasia skončiť skôr, avšak bezpečnosť návštevníkov a hostí je prvoradá. Aj keď sobotný program, vrátene hudobnej show ADONXSA, nepokračoval, o jeho nový song v spolupráci s IQOS neprídete a už čoskoro si ho budete môcť vypočuť,“ uviedla na záver Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia.

Foto: Philip Morris

Upozornenie: Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Informačný servis