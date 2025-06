Barcelona by v ďalšej sezóne Ligy majstrov mohla prísť o body, opäť porušila finančné pravidlá

Španielsky futbalový klub FC Barcelona čelí trestu v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov 2025/2026, keďže podľa denníka The Times porušil finančné pravidlá fair-play už druhý rok po sebe. Podľa spomenutého periodika by mohli byť sankcionované aj anglické kluby FC Chelsea a Aston Villa, ale v ich prípade by malo ísť o miernejší postih vzhľadom na prvé takého porušenie pravidiel.

Podľa The Times barcelonskému klubu hrozí, že v budúcom ročníku bude môcť zapísať na súpisku pre Ligu majstrov menší počet hráčov v porovnaní s inými klubmi, alebo mu Európska futbalová únia (UEFA) odráta určitý počet bodov.

Opäť porušili pravidlá

V októbri „Barca“ neuspela s odvolaním na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v súvislosti s pokutou 500-tisíc eur za nesprávne vykázané zisky v klubovom účtovníctve. CAS vtedy uviedol, že finančný postih je mierny, ale varoval Barcelonu, že druhé porušenie povedie k prísnejším sankciám.

Podľa The Times medzičasom skutočne došlo k druhému porušeniu v prípade FC Barcelona. UEFA poskytne podrobnosti o tímoch, ktoré nedodržali finančné pravidlá, v nasledujúcich týždňoch.