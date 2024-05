Bad Boys sú späť! Výbušný mix adrenalínu a humoru rozbalia v kinách už 6. júna

Will Smith a Martin Lawrence – zlí chlapci filmovej akčnej komédie – sú späť v krkolomnej jazde Bad Boys: Na život a na smrť. Nový film kultovej franšízy vženie nerozlučných policajných parťákov z Miami do takej šlamastiky, akú si doposiaľ ani nevedeli predstaviť. Kvôli snahe očistiť meno ich zosnulého mentora kapitána Howarda pôjdu totiž po nich úplne všetci – drogové kartely, gangy aj polícia.

Do sveta Mikea Loweryho a Marcusa Burnetta, kde humor a adrenalín tečú prúdom, nás opäť zavedie režisérska dvojica Adil & Bilall. „Je priam magické vidieť Willa a Martina spolu pri práci,” hovorí Billal. „Chémia medzi nimi je jedinečná a ich humor geniálny.” Kvality filmu oceňujú aj prví diváci a recenzenti. Ako „najvtipnejší letný blockbuster za posledné roky“ zhodnotil film Brandon Davis z Comicbook, Naz Perez z Fandago píše, že „Bad Boys: Na život a na smrť sú doposiaľ najlepší Bad Boys“ a pridáva, že „chémia medzi Willom a Martinom by sa mala učiť na školách.“

Foto: Itafilm

Prvýkrát sa Will Smith a Martin Lawrence stretli na pľaci prvého filmu Bad Boys pred tridsiatimi rokmi a ich prvá filmová spolupráca prerástla do dlhoročného osobného priateľstva. „Nechceme to všetci?,“ hovorí Will. „Kamoša, na ktorého sa dá spoľahnúť, nech sa deje, čo chce? Aj preto naše filmy ľudí tak bavia, zlí chlapci sú parťáci naozaj na celý život.”

Na najnovšie pokračovanie Bad Boys: Na život a na smrť fanúšikovia série čakali najkratšie, prichádza štyri roky po treťom filme. Producent Jerry Bruckheimer vie, že „franšíza vďačí za svoj úspech tomu, že títo dvaja sú spolu na plátne radi. Milujú konfrontáciu so zločincami, aj vzájomné doťahovačky. Robí im to neskutočnú radosť. Marcus a Mike potrebujú konflikt, drámu a komédiu, s najlepšími ľuďmi pred aj za kamerou, a vďaka tomu sa diváci znovu a znovu vracajú.” Bruckheimer dobre vie, o čom hovorí: napriek 17-ročnej prestávke medzi Bad Boys II (2003) a Bad Boys Navždy (2020), sa trojka s celosvetovými tržbami 424 miliónov dolárov stala divácky najúspešnejším filmom roka.

Foto: Itafilm

Filmoví tvorcovia posúvajú novinku aj po technickej stránke. Mimoriadne si dali záležať aj na tom, ako nápaditú akčnú choreografiu vôbec zachytiť na kameru, aby zdôraznili jej energiu a tempo. A tak vznikli originálne dynamické zábery. Miestami pohľad a pohyb kamery vyvoláva pocit hráča videohry a diváka tak vťahuje priamo doprostred akcie. Fajnšmekri, máte sa na čo tešiť.

Tak vezmite aj vy svojich kamošov a pripravte sa na akčnú jazdu v podobe letného blockbusteru Bad Boys: Na život a na smrť. V kinách už od 6. júna 2024.

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 6. JÚNA 2024

