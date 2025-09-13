Bača a Honelník oslávili 15 rokov. COOP Jednota pripravila špeciálny media event

Ikonické postavy slovenskej reklamy Bača a Honelník už pätnásť rokov bavia divákov svojimi príbehmi spod Tatier. Pri tejto príležitosti pripravila COOP Jednota jedinečný media event, ktorý spojil spomienky na vznik konceptu, vystúpenia tvorcov aj hercov a pohľad na to, prečo sa z dvojice stala najdlhšie pôsobiaca reklamná dvojica na Slovensku.
Oslava tradícií a značky COOP Jednota
Podujatie otvoril predseda predstavenstva Ján Bilinský, ktorý zdôraznil, že postavy Baču a Honelníka symbolizujú hodnoty značky – tradíciu, čerstvosť a podporu lokálnych producentov. „Koncept rozvíjame už 15 rokov, pretože odkazuje na samotné DNA značky. COOP Jednota nie je sieť, ktorá by sa len tvárila slovensky – dlhodobo stojíme pri regiónoch a prinášame zákazníkom kvalitné slovenské výrobky,“ uviedol Bilinský.
Ako sa zrodil reklamný koncept
Históriu spotov priblížil Ladislav Zdút, managing director agentúry JANDL, ktorá je tvorcom reklám. Pripomenul, že prvá verzia vznikla už v roku 2008, keď sa v spote objavil iba Bača. Úspech kampane viedol k pridaniu Honelníka a od Veľkej noci 2010 sa zrodila dvojica, ktorá dnes patrí k najznámejším v slovenskej reklame.
Herci prezradili zákulisie nakrúcania
Veľkú pozornosť pútali aj predstavitelia hlavných postáv. Jevgenij Libezňuk, ktorý stvárňuje Baču, sa podelil o skúsenosti z dlhoročného účinkovania a pripomenul, že hoci je známy z divadelnej scény, práve úloha láskavého pastiera mu priniesla najväčšiu popularitu u širokej verejnosti. Zaujímavosťou je, že jeho postava je dabovaná – hlas mu postupne prepožičali Juraj Ilavský, Štefan Kožka, Juraj Predmerský a aktuálne Ivo Gogál. Na evente si zaspomínal, že pôvodne sa na casting ani nedostavil, lebo neveril, že úlohu získa. „Zavolali mi, že či by som aspoň nenatočil video a neposlal im ho. A vtedy som urobil najlepšie rozhodnutie. Povedal som žene, nech ma natočí a sľúbil som jej, že keď ma vyberú, dostane polovicu honorára,“ prezrádza so smiechom Libezňuk.
Šibalského Honelníka hrá Peter Mattes, ktorý priznal, že humor postáv stojí najmä na slovných hračkách a nečakaných zápletkách. V spotoch často podstupuje rôzne kaskadérske kúsky, visí na žeriave, padá a podobne, a niekedy je natáčanie podľa neho veľmi ťažké. Ako to zvláda? „Mám jedno veľké tajomstvo, a to že si už zásadne nepozerám, čo ideme točiť a čo sa so mnou bude diať. Zo začiatku som to robil, ale už 14 rokov si radšej nepozerám scenár. Viem približne, o čom ten spot bude, ale detaily nechcem poznať. Nechám sa prekvapiť,“ hovorí so smiechom Mattes. Spomenul tiež, že atmosféru reklám dotvára aj verný psí spoločník Dunčo – slovenský čuvač, ktorý je v spotoch už tretí v poradí.
Reklamná dvojica, ktorú pozná celé Slovensko
Bača a Honelník sa za pätnásť rokov objavili vo viac ako 300 spotoch a scenáristi pripravili vyše 1000 námetov. Do reklám zavítali aj známe osobnosti, medzi nimi herečka Zuzana Vačková, spevák Miro Jaroš, driftérka Nina Zagoždžon či tréner Maroš Molnár. Dvojica si našla cestu nielen na televízne obrazovky, ale aj na sociálne siete a dokonca TikTok, kde dokáže osloviť mladšiu generáciu.
Prečo Bača a Honelník fungujú aj po 15 rokoch
Podľa psychológov a odborníkov je úspech dvojice postavený na univerzálnych archetypoch – múdrom gazdovi a dobrosrdečnom pomocníkovi. Ich humor je ľudský, blízky a ľahko pochopiteľný pre rôzne generácie. Aj preto sa postavy stali symbolom, ktorý reprezentuje hodnoty COOP Jednota a spája tradície s moderným marketingom.
Odkaz do budúcnosti
COOP Jednota na záver zdôraznila, že aj naďalej zostane verná podpore lokálnych výrobcov a slovenských regiónov. Postavy Baču a Honelníka budú pokračovať v nových príbehoch, ktoré majú ambíciu osloviť nielen dlhoročných fanúšikov, ale aj mladších divákov.