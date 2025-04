Avion otvára unikátny strážený detský kútik Avion Junior

Nákupné centrum Avion v Bratislave otvára v sobotu 26. apríla 2025 jedinečné miesto na hranie sa pre deti od 3 do 10 rokov. Detský kútik s názvom Avion Junior bude otvorený denne okrem sviatkov a na deti bude dohliadať vyškolený personál. Deti sa môžu ponoriť do sveta fantázie, kde sa vyradené predmety z každodenného života menia na hravý svet. Súčasťou slávnostného otvorenia nového kútika bude aj bohatý a zaujímavý program vrátane vystúpenia obľúbeného speváka Mira Jaroša.

„V Avione veríme, že hranie obohacuje životy a má pozitívny vplyv na fyzické aj duševné zdravie detí. Nový detský kútik Avion Junior ponúka pohyb, hru, fantáziu a spojenie s prírodou, a to všetko na jednom mieste. Priestor s ekologickou tematikou je určený pre deti vo veku od 3 do 10 rokov. Ponúka im dobrodružné zážitky aj nový pohľad na svet okolo nás. Deti tam objavia, že aj obyčajné veci môžu mať výnimočný potenciál, ak zapoja fantáziu,“ hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave.

Unikátny koncept detských kútikov Junior je súčasťou iniciatívy spoločnosti INGKA Centres, ktorú implementuje vo svojom portfóliu na podporu dostupných možností na hranie. Prvý detský priestor spoločnosť otvorila v Číne, bratislavský Avion bude domovom prvého pilotného projektu detského kútika Junior v Európe.

Avion Junior prináša deťom vo veku od 3 do 10 rokov bezpečný a podnetný priestor na hranie sa pod dohľadom profesionálne vyškoleného personálu na ploche 425 m². Vstup do kútika je spoplatnený a nachádza sa na prvom poschodí Avionu v blízkosti fitnescentra Golem Club. Pestrý a dobrodružný hravý svet pozýva deti objavovať, tvoriť a zabávať sa a súčasne si vylepšia koordináciu, motoriku a kreativitu cez fyzickú hru. Herné prvky sú inšpirované vyradenými predmetmi každodennej potreby – ako plechovka, plastová fľaša či starý mobil – kreatívne približujú tému recyklácie a podnecujú fantáziu. Deti môžu skočiť do veľkej „plechovky od sardiniek“ plnej farebných guľôčok, tvoriť pod kupolou z plastových fliaš alebo objavovať hry na prasknutej obrazovke telefónu.

Ako súčasť otvorenia jedinečného detského kútika Avion Junior v sobotu 26. apríla 2025 čaká malých návštevníkov v Avione bohatý program.

Čo vás čaká počas otváracieho dňa v sobotu 26. apríla 2025?

🕙 10.00 – 10.45 h | Koncert Mira Jaroša

Obľúbený spevák roztancuje celú rodinu hitmi ako Tobogan, PIZZA Dance či Pozor, zákruta.

🧙 11.00 h | Kúzelník Talostan

Kúzla, smiech a prekvapenia pre všetkých malých návštevníkov.

🎭 12.00 – 13.00 h | Divadlo Včielka Elka

Rozprávka o tom, ako môžeme spoločne pomôcť včelám a prírode.

🧙 13.00 h | Kúzelník Talostan

Kúzla, smiech a prekvapenia pre všetkých malých návštevníkov.

♻️ 14.00 – 15.00 h | Recykluj Tour

Zábavné aktivity a hry o triedení odpadu a ochrane planéty.

💧 15.30 – 16.30 h | H2O Tour

Interaktívny program o význame vody a tom, ako ju môžeme šetriť. Po celý deň sa deti môžu tešiť na tvorivé dielne, hravé stanovište IKEA, súťaže o zábavné ceny, stretnú maskotov Včielku Maju a Vilka a užijú si množstvo zábavy, ktorá ich motivuje myslieť inak – ekologicky aj kreatívne.

Súčasťou ďalších hravých aktivít v Avione budú aj tri májové eventyHrať sa môžu všetci zamerané na rodiny s deťmi. Do súťažných stanovíšť sa môžu zapojiť rodičia s deťmi bez ohľadu na vek. Cieľom eventov je, aby si rodičia s deťmi užili deň plný zábavy, radosti a spoločných chvíľ strávených spolu.

Viac informácií nájdete na stránke avion.sk , instagramovej a facebookovej stránke Avionu.

