Automatizované roboty zvyšujú kapacity a menia budúcnosť výrobnej logistiky

Investície do moderných intralogistických systémov nie sú len otázkou efektivity, ale nevyhnutnosťou pri zvyšovaní konkurencieschopnosti. Rozširovanie flotíl mobilných robotov prináša vyššiu flexibilitu, stabilitu a predovšetkým plynulejšie zvládanie objemov výroby. Spoločnosti, ktoré tieto riešenia implementujú, sledujú nielen úsporu nákladov, ale aj zvýšenie bezpečnosti prevádzky a udržateľnosti. Príkladom tohto trendu je nedávne rozhodnutie výrobného podniku v Dolnom Sasku posilniť svoju intralogistiku o nové plne automatizované vysokozdvižné vozíky.
Rastúci dopyt výroby
Výrobca kuchýň Häcker Küchen GmbH & Co. KG rozšíril v závode vo Venne systém mobilných robotov, keď do prevádzky pribudli tri nové vysokozdvižné vozíky ERC 213a od spoločnosti Jungheinrich. Týmto sa celkový počet zariadení zvýšil na 16, čo odráža rastúci objem výroby a potrebu zabezpečiť rýchlu a bezchybnú prepravu materiálov. Rozšírenie je priamo navrhnuté tak, aby bolo možné uspokojiť vyššie objemy prepravy v dôsledku neustáleho rastu spoločnosti. Ide o jasný krok smerom k posilňovaniu výrobnej kapacity a zabezpečeniu stability dodávateľského reťazca.
Podnik tieto zariadenia využíva už niekoľko rokov pri zásobovaní výroby a kompletizácii objednávok. Architektúra systému sa teraz prispôsobuje vyšším kapacitným nárokom a rozšírenie vychádza zo spoločného workshopu s odborníkmi Jungheinrich, ktorý identifikoval nové možnosti optimalizácie. Rozhodnutie v prospech tohto partnera bolo podporené tiež dlhoročnou spoluprácou a pravidelnými aktualizáciami o výkonnosti procesov.
„Existujúca flotila trinástich vozíkov ERC 213a už nebola schopná pokryť požadované objemy prepravy, vysvetľuje Alexander Berane, projektový inžinier v spoločnosti Häcker Küchen. Ako dodáva, rozšírenie vytvára základ pre ďalší rast a uspokojenie vyšších objemov prepravy. „Spolupráca so spoločnosťou Jungheinrich, ktorá sa vyznačuje dôkladným pochopením našich potrieb, vysokou úrovňou dostupnosti systému a spoľahlivým spracovaním projektu, opäť rozhodla v náš prospech.“
Podobné rozširovania systémov AGV (Automated Guided Vehicles) v nemeckom priemysle objavujú predovšetkým v odvetviach s vysokou sériovosťou výroby, ako sú strojárstvo, automobilový priemysel a potravinárstvo. Tieto sektory musia rýchlo reagovať na zmeny v objednávkach, pričom automatizácia znižuje riziko prestojov.
Technológia a prevádzka
Rozšírený systém je dimenzovaný na nepretržitú prevádzku 24 hodín denne počas piatich pracovných dní v týždni. Kompaktné vysokozdvižné vozíky sú vybavené lítium-iónovou technológiou, ktorá umožňuje rýchle a priebežné nabíjanie prostredníctvom automatizovanej nabíjacej infraštruktúry. Tento prvok prispieva k efektívnosti, pretože eliminuje manuálne výmeny batérií a skracuje neproduktívne prestoje.
Kompaktná konštrukcia vozíkov ERC 213a je ideálna pre úzke pracovné priestory, čo je dôležité najmä v závodoch s vysokou koncentráciou liniek a zariadení. Presná laserová navigácia umožňuje plynulý pohyb po sklade a optimalizáciu trás, čo vedie k rýchlejšiemu spracovaniu objednávok. Bezpečnostné systémy zabezpečujú možnosť zmiešanej prevádzky spolu s ručne ovládanými zariadeniami a pracovníkmi.
Kombinácia laserovej navigácie a autonómneho rozhodovania umožňuje zvýšiť produktivitu o desiatky percento. Výskumy ukazujú, že práve prepojenie robotiky a inteligentného riadenia toku materiálu sa stáva jedným z najväčších motorov budúceho rastu intralogistiky v Nemecku.
Partnerstvo a perspektívy
Tento projekt potvrdzuje pozíciu spoločnosti Jungheinrich ako spoľahlivého partnera pre škálovateľné riešenia v oblasti intralogistiky. „Rozšírenie v spoločnosti Häcker Küchen ukazuje, ako je možné existujúce automatizačné riešenia rozširovať a technologicky ďalej rozvíjať, aby vyhovovali potrebám,“ dodáva Alexander Nieke, vedúci oddelenia mobilných robotov v predajnom centre Jungheinrich Sales Centre North.
„Dôležitú úlohu zohrali aj pravidelné výmeny informácií o stave procesu a workshop o usporiadaní skladu. Náš zákazník získal ekonomické, efektívne a na potreby orientované riešenie, ktoré perfektne zodpovedá jeho procesom a zvyšuje budúcnosť skladovej logistiky,“ dodáva odborník.
Rozšírený a prepojený systém bol navrhnutý s dôrazom na dlhodobú prevádzkovú stabilitu. Okrem toho je z pohľadu návratnosti investície zaujímavý fakt, že podľa dostupných štúdií sa podobné systémy dokážu zaplatiť v horizonte dvoch až piatich rokov v závislosti od intenzity prevádzky a nákladov na pracovnú silu.
Projekt má byť spustený do prevádzky ešte tento rok, pričom posilní nielen výrobný závod, ale aj jeho schopnosť reagovať na meniaci sa dopyt zákazníkov. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že podobné investície prispejú k posunu nemeckého priemyslu smerom k udržateľnejšej a technologicky vyspelej výrobe.
Informačný servis