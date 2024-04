Slováci si v marci doviezli z cudziny tisícky áut, rizikom sú staré a opotrebované vozidlá

Počas marca tohto roku si Slováci z cudziny individuálne doviezli 5 473 osobných áut. Drvivá väčšina z nich bola ojazdených. Ide o ďalší mesiac v poradí, počas ktorého počet dovezených vozidiel rástol. V porovnaní s februárom ich pribudlo 262, oproti januáru až 794.

Ako ďalej vyplýva z údajov Ministerstva vnútra SR, na ktoré upozornila spoločnosť AURES Holdings, zaujímavé je, že v Bratislavskom kraji ich bolo dovezených takmer dvojnásobne viac ako v Trnavskom.

Najviac vozidiel prišlo do bratislavského regiónu

Najviac automobilov bolo importovaných v bratislavskom regióne, viac ako 1 000 kusov, za ktorým s veľkým odstupom nasledovali Nitriansky kraj so 766 dovezenými autami, Žilinský so 744, potom Trenčiansky so 624 a Prešovský so 619.

Menej ako 600 vozidiel zaznamenali v Banskobystrickom a Košickom kraji a najmenej v Trnavskom, 527. Počas celého minulého roka sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo spolu takmer 62-tisíc osobných áut, väčšinou ojazdených.

Rastúci trend

„Ďalší mesiac sledujeme, že počet individuálne dovezených automobilov spoza hraníc na Slovensko stúpa. S postupným otepľovaním sa dá očakávať, že v nasledujúcich mesiacoch bude trend zvyšujúcich sa dovozov pokračovať. Uvidíme, ako sa to prejaví na celkovom vozovom parku na Slovensku. Rizikom sú vždy najmä staré a opotrebované autá, no samostatnou „kapitolou“ sú aj vozidlá s nejasným alebo pozmeneným pôvodom a technickým stavom,“ uviedla generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.

Počas celého uplynulého roku bolo na Slovensku zaregistrovaných 88 003 nových osobných automobilov. Podľa odhadov siete autocentier AAA Auto sa na Slovensku ročne predá celkovo až približne 350-tisíc ojazdených osobných vozidiel. Priemerný vek áut na Slovensku sa blíži k hranici 15 rokov.