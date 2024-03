„Jazdeniek“ na tuzemskom trhu pribudlo a dražejú. Aké sú dôvody ich výrazného nárastu?

Tuzemský trh s ojazdenými automobilmi tento rok vo februári výrazne narástol, a to ako v medzimesačnom, tak v medziročnom porovnaní.

Viac ľudí v autobazároch

V slovenskej inzercii sa v uplynulom mesiaci objavilo 61 259 áut. Je to o dve percentá viac ako v januári, v medziročnom porovnaní je to nárast bezmála o 13 percent. Vyplýva to z jeho analýzy AAA Auto.

„Za výrazným nárastom stojí nielen mimoriadne teplotne priaznivý február, ktorý privádza do autobazárov viac ľudí, ale aj zvýšená chuť domácností obnoviť a omladiť svoj vozový park,“ hovorí Petr Vaněček, spolušéf Aures Holdings, prevádzkovateľa AAA Auto a Mototechny.

Autá v slovenskej inzercii tiež neustále dražejú. Mediánová cena 9 900 eur je vyššia o 100 eur ako v tohtoročnom januári, avšak o 1 300 eur v porovnaní s februárom 2023.

Neustály rast počtu elektromobilov

Čo sa týka skladby pohonov ponúkaných áut, podiel benzínových a naftových vozidiel sa mení len minimálne. V ponuke inzerovaných vozidiel pribudli 2 % benzínových a 3 % dieselových áut. Neustále rastie počet elektromobilov. Medzimesačne ich pribudlo 190 kusov. Stúpla tiež ich inzerovaná cena z 33 950 eur na 36 700 eur. Vlani vo februári pritom v inzercii figurovalo len 381 elektro vozidiel.

