Aston Villa prehrala v Paríži, ale jej kouč Emery zostáva pred odvetou optimisticky naladený

Tréner futbalistov anglického klubu Aston Villa Unai Emery vyjadril presvedčenie, že jeho mužstvo ešte môže prekvapiť Paríž Saint-Germain a postúpiť do semifinále Ligy majstrov 2024/2025, a to aj napriek prehre 1:3 v stredajšom prvom zápase štvrťfinále.

„Villans“ viedli v parížskom Parku princov po zásahu Morgana Rogersa z 35. minúty, ale tím PSG dokázal otočiť zápas vďaka gólom Désirého Douého a Chviču Kvaraccheliju. V nadstavenom čase vylepšil náladu v tábore Parížanov tretím gólom Nuno Mendes, čím dal PSG dvojgólový náskok pred budúcotýždňovou odvetou v birminghamskom Villa Parku.

Doma chcú byť silnejší

„Pri stave 2:1 sme mysleli na víťazstvo v ďalšom zápase, ale aj pri 3:1 je to naďalej rovnaké,“ povedal Emery, ktorý v rokoch 2016 až 2018 viedol Paríž Saint-Germain. „Villa Park je náš domov a dúfame, že tam budeme silnejší. Ale, samozrejme, oni sú naďalej favoriti. Ukázali svoju silu a individuálnu kvalitu.“

Zápas Aston Villy v Paríži naživo sledoval aj britský princ William, veľký fanúšik „Villans“. Foto: SITA/AP

Aston Villa prišla do Paríža s víťaznou sériou siedmich súťažných zápasov, čo posilnilo ich šance na kvalifikáciu do Ligy majstrov aj v budúcej sezóne 2025/2026 a dostalo ich do semifinále FA Cupu. „Nie som šťastný, ale som spokojný s výkonom tímu. Je pre nás výnimočné byť v Paríži a hrať štvrťfinále Ligy majstrov.“

PSG nebude v Birminghame brániť

Na druhej strane, tréner PSG Luis Enrique vyjadril spokojnosť s výkonom svojho tímu a zdôraznil, že jeho mužstvo v odvete nebude brániť. „Náš cieľ v Birminghame bude jasný – pokúsiť sa vyhrať zápas. Nevieme špekulovať ani hlboko brániť,“ podotkol Luis Enrique.

PSG bude mať v odvete k dispozícii kapitána Marquinhosa, ktorý v prvom zápase chýbal pre trest. Parížania, ktorí si počas uplynulého víkendu zabezpečili francúzsky titul, majú teraz voľný víkend na prípravu na odvetu, keďže Ligue 1 rozhodla o odložení zápasu medzi PSG a Nantes. Aston Villu medzitým v sobotu čaká duel Premier League v Southamptone.