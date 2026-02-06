Asociácia kritickej infraštruktúry SR: Slovensko robí zásadné kroky k vyššej odolnosti štátu

Vláda v úvode roka schválila dva strategické dokumenty – Stratégiu odolnosti kritických subjektov SR a Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 – 2030. Obe predstavujú zásadný míľnik v posilňovaní schopnosti Slovenska čeliť krízam, digitálnym hrozbám aj prírodným rizikám.
Stratégia odolnosti kritických subjektov reaguje na zmenené bezpečnostné prostredie – vojnu na Ukrajine, migračné tlaky, klimatické extrémy či nárast hybridných a kybernetických útokov. Prináša prechod od pasívnej ochrany k proaktívnemu riadeniu rizík, založenému na prevencii, pripravenosti a systematickom posilňovaní odolnosti. Slovensko sa jej prijatím zaradilo medzi prvé tri krajiny EÚ, ktoré splnili povinnosť vypracovať národnú stratégiu v tejto oblasti.
Následne schválená Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti vytvára jasný rámec ochrany digitálneho priestoru štátu, verejných inštitúcií a kritickej infraštruktúry. Dokument kladie dôraz na praktické opatrenia, ktoré majú chrániť energetiku, dopravu, zdravotníctvo či informačné systémy – služby nevyhnutné pre každodenný život občanov.
Pri príprave oboch stratégií zohrala expertnú úlohu Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR). Asociácia dlhodobo úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a je rešpektovaným partnerom pri tvorbe verejných politík. Má uzatvorené memorandá o spolupráci s Národným bezpečnostným úradom aj s Ministerstvom vnútra SR, ktoré je garantom zákona o kritickej infraštruktúre. AKI SR poskytla odborný prínos pri formulovaní oboch stratégií, predložila desiatky pripomienok a prispela k tomu, aby dokumenty reflektovali reálne potreby kritickej infraštruktúry.
Spolupráca s Ministerstvom vnútra SR a Národným bezpečnostným úradom sa opätovne potvrdila ako funkčný model prepájania štátu a odbornej praxe. Spoločným cieľom je, aby prijímané opatrenia neostali len na papieri, ale reálne zvyšovali ochranu kľúčových sektorov a schopnosť štátu poskytovať základné služby aj v čase kríz.
„Naším cieľom je, aby stratégie priniesli konkrétne výsledky pre zvyšovanie odolnosti kritickej infraštruktúry. AKI SR bude aktívne dohliadať na ich implementáciu a naďalej zastupovať hlas odborného sektora pri všetkých dôležitých rozhodnutiach,“ uviedol prezident AKI SR Tibor Straka.
Nasledujúcim krokom bude identifikácia kritických subjektov a príprava akčného plánu kybernetickej stratégie. AKI SR deklaruje, že zostáva odborným garantom tohto procesu a spoľahlivým partnerom štátu pri budovaní bezpečného a odolného Slovenska.
