Ars Nova pozýva na sedem svetových premiér

Sériu otvorí komorný projekt ULTREIA ET SUSEIA vo štvrtok 30. októbra 2025. Nosným festivalovým večerom bude 13. novembra koncert SVETOVÉ PREMIÉRY MADE IN SLOVAKIA v Dome umenia. Návštevníkov čaká 24. novembra koncert konzervatoristov a ich hostí a 11. decembra aj projekt SÓLO/DUO, ktorý uzavrie 22. ročník festivalu ARS NOVA.
Súčasná hudba má v Košiciach stabilné miesto
ARS NOVA vyše dve desaťročie ponúka prioritne diela žijúcich skladateľov a mladých interpretov, často pochádzajúcich z východu Slovenska. „ARS NOVA je pre ŠFK dôležitým priestorom pre tvorbu a premýšľanie o hudbe dneška. Súčasná hudba tu nie je doplnkom, ale prirodzenou súčasťou našej interpretačnej identity. Festival dlhodobo vytvára podmienky, aby tvorba slovenských skladateľov a mladých interpretov zaznela v profesionálnom kontexte a dostala priestor rásť. Vnímam to ako jednu z našich kľúčových úloh – nielen uchovávať tradíciu, ale aktívne ju rozvíjať a dopĺňať o aktuálne kompozičné smery a tvorivé prístupy,“ vraví generálna riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová.
ULTREIA ET SUSEIA prinesie 30. októbra o 19:00 do Domu umenia ženskú skladateľskú skúsenosť v slovenskej hudbe. Cez diela Jany Kmiťovej, Oľgy Kroupovej, Iris Szeghy a Márie Jašurdovej sleduje Andrea Pietrová v dramaturgii cestu hľadania vnútornej rovnováhy a zmierenia. Interpretáciu mezzosopranistky Andrey Pietrovej a klaviristky Zuzany Manera Biščákovej si návštevníci vypočujú v ešte intenzívnejšom zážitku: Po roku totiž ARS NOVA opäť návštevníkov posadí na pódium spolu s umelcami.
ARS NOVA x Nová slovenská hudba
Festival ponúkne v Dome umenia 13. novembra symfonický zážitok SVETOVÉ PREMIÉRY MADE IN SLOVAKIA. „Koncert je relatívne čerstvým výsekom prežívania piatich nezávislých realít štyroch slovenských skladateľov a skladateľky žijúcej dlhé roky vo Švajčiarsku. Od jubilóznych fanfár Mirka Krajčiho a ‚večných vĺn‘ Šimona Lučeniča cez postapokalyptický obraz nádeje Petra Machajdíka až po chmúrne Offertorium s básňou Emily Dickinson Iris Szeghy a beatnicku meditáciu Roberta Kolářa na predlohu prežitých udalostí Allenom Ginsbergom,“ hovorí dirigent koncertu Marián Lejava. Spolu so sopranistkou Máriou Tajtákovou, klarinetistom Branislavom Dugovičom a orchestrom ŠFK budú podľa Lejavu návštevníci svedkami piatich záznamov nášho veku zakódovaných v hlbokých, invokatívnych dielach. Projekt je súčasťou festivalov ARS NOVA a Nová slovenská hudba.
Priestor dostanú aj JESENNÉ IMPRESIE SÚČASNEJ HUDBY OČAMI KOŠICKÝCH KONZERVATORISTOV A ICH HOSTÍ. Koncert mladí umelci odohrajú 24. novembra o 17:00 na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča a Konzervatóriu Petra Dvorského, Timonova 2.
Leitmotív premiér pokračuje na konzervatóriu 11. decembra o 18:00 koncertom SOLO/DUO. V svetovej premiére si návštevníci vypočujú dielo Horiatus (Ritualis II) pre klarinet od Milana Paľu, a tiež Pantomimes pre klarinet a husle Roberta Kolářa. Na Slovensku prvýkrát zaznejú skladby Mariána Lejavu Ciaccona pre husle a Dharana pre violončelo a kontrabas, dielo napísal Giacinto Scelsi. Na programe sú aj Sequenza XIVb pre kontrabas od Luciana Beria a Capriccio pre violončelo Petra Javorku. Účinkujú huslista Milan Paľa, violončelista Andrej Gál, kontrabasista František Výrostko ml. a klarinetista Horia Dumitrache.
Vstupenky na koncert SVETOVÉ PREMIÉRY MADE IN SLOVAKIA, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2025 o 19:00 v Dome umenia stoja v plnej sume 15/12/10 eur. Vstupenky na podujatie ULTREIA ET SUSEIA 30. októbra o 19:00 Dome umenia stoja v plnej sume 12 eur. Rovnakú cenu zaplatíte za vstup na koncert SOLO/DUO 11. decembra o 18:00. Vstup na koncert konzervatoristov je voľný. Vstupenky na podujatia ŠFK si kúpite aj so zľavou 30% v pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk.
Informačný servis