Apokalypsa v Patagónii, požiare zničili tisíce hektárov

Najväčší požiar, ktorý horí od pondelka minulého týždňa v blízkosti malej obce Epuyen v Andách, zasiahol približne 11 980 hektárov.
Hasiči bojujú s plameňmi lesných požiarov v Epuyene v Patagónii v Argentíne v nedeľu 11. januára 2026. Foto: SITA/AP
Lesné požiare v južnej Argentíne minulý týždeň podľa tamojších úradov zničili viac ako 15-tisíc hektárov, pričom v nedeľu priniesli čiastočnú úľavu prvé dažde v Patagónii.

Najväčší požiar, ktorý horí od pondelka minulého týždňa v blízkosti malej obce Epuyen v Andách, zasiahol približne 11 980 hektárov, uviedla hasičská služba provincie Chubut. Ďalší o nešpecifikovanej veľkosti horí v Národnom parku Los Alerces.

Hasiči zároveň zasahujú pri dvoch ďalších požiaroch v provincii Chubut a susednej Santa Cruz, ktoré spolu zničili asi 3 800 hektárov, uviedla argentínska agentúra pre núdzové situácie.

Viac než 500 hasičov, záchranárov, policajtov a podporného personálu zasahovalo na frontovej línii, pričom do operácií sa zapojili aj miestni obyvatelia. Viac než 3 000 turistov muselo byť evakuovaných a najmenej desať domov zhorelo.

Guvernér provincie Chubut Ignácio Torres označil v nedeľu situáciu za „pokojnejšiu“, no varoval, že stav zostáva „veľmi kritický“. Zdôraznil, že región prežíva „najhoršie sucho od roku 1965“ a vyzval ľudí, aby nepodceňovali dôsledky klimatickej zmeny.

Medzi zranenými je aj dobrovoľný hasič s ťažkými popáleninami, ktorý je v intenzívnej starostlivosti. Prvý veľký požiar v regióne zničil začiatkom vlaňajška 32-tisíc hektárov.

