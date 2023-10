Answear.sk a Liga za duševné zdravie spojili sily v boji proti depresii

Vo veku 10 až 19 rokov vyhasnú v Európe v dôsledku samovraždy približne 3 ľudské životy denne. Preto starostlivosť o duševné zdravie by mala byť tak prirodzená ako ranná hygiena. Napriek tomu je to problém, o ktorom sa hovorí málo a koluje o ňom množstvo povier. Veríte im aj vy?

Na Slovensku bolo v roku 2018 približne 500 000 ľudí s psychickými problémami, 5000 pokusov o samovraždu a 500 dokonaných samovrážd. V Európe vyhasnú najmä vo veku 10 až 19 rokov v dôsledku samovraždy približne 3 ľudské životy denne a v roku 2019 tvorili depresia a úzkosť u mladých ľudí v tomto veku 55 percent všetkých duševných porúch. Napriek týmto alarmujúcim číslam ide o problém, o ktorom koluje množstvo povier. Preto depresia a mýty, ktorým veríme v súvislosti s duševným zdravím môžu byť veľmi nebezpečné.

Mgr. Sabína Kováčiková, psychologička. Foto: Juraj Zmatek

Móda, ktorá dáva zmysel

Určite každý z nás zažil ten úžasný pocit, keď si kúpil vec, či už kúsok oblečenia, alebo módny doplnok, v ktorom sa cítil sebavedomejšie a jednoducho skvele. Zdravý človek si nevie predstaviť, čo pre človeka trpiaceho depresiou takýto svetlý okamih v jeho živote znamená. Veď šaty robia človeka a dokážu ovplyvniť, aj to ako sa cítime. Inšpiratívny e-shop Answear.sk zašiel ešte ďalej a v spolupráci s organizáciou Liga za duševné zdravie pripravil pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý oslavujeme 10. októbra, projekt „To podstatné je vo vnútri„. Jeho hlavným odkazom je, že dostatočná starostlivosť o duševné zdravie by mala byť taká prirodzená ako ranná hygiena.

V snahe podporiť duševné zdravie, bolo vytvorených 6 pútavých edukačných videí. Na stránke https://poziadajopomoc.answear.sk/ nájdete jednoduché, no silné rady na starostlivosť o duševné zdravie, odhalenie príznakov, a najmä, kde nájsť pomoc. Od 4. do 10. októbra budú zákazníci pri každom nákupe na Answear.sk obdarovaní informačnými letákmi, ktoré ich nasmerujú k týmto vzdelávacím videám.

MSc. Katarína Skyvová, školská psychologička. Foto: Juraj Zmatek

„Veríme, že každý z nás môže prispieť k šíreniu povedomia o duševnej hygiene a starostlivosti o psychiku. Počas Svetového dňa duševného zdravia vás vyzývame, aby ste sa neobávali otvorene hovoriť o tejto téme. Chceme prispieť k spoločenskej debate, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu našich životov,“ vysvetľuje Nicole Groesslová, Country Manager pre Českú republiku a Slovensko.

Kampaň „To podstatné je vo vnútri“ získala silnú podporu od známych influencerov, ktorí aktívne šíria osvetu o duševnej hygiene. Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova) ktorá nie je len hlasová ikona, ale aj hlas pre otvorenosť ohľadom duševného zdravia. Natália Muchová (@nataliamuchova) cestovateľka a wellness guru, ktorá nás neustále inšpiruje k starostlivosti o duševné a fyzické zdravie. Zuzana Žiaková (@adhd_in_30) blogerka a aktivistka pre ADHD, ktorá zdieľa svoje skúsenosti a pomáha odstraňovať stigmu. Petra Dvozdíková (@petush.nasklee) a Nikoleta Vujisic (@nikavujisic), ktoré nás inšpirujú v ich podcastoch. Títo influenceri nám pripomínajú, že dbať o naše vnútro je rovnako dôležitá ako o naše vonkajšie ja. Sledujte ich a staňte sa súčasťou hnutia meniaceho prístup k duševnému zdraviu.

Mgr. Radovan Kyrinovič, psychológ, riaditeľ Slovenskej ADHD asociácie. Foto: Juraj Zmatek

Depresia a mýty, ktorým často veríme, môžu ohroziť nielen kvalitu života jednotlivca, ale aj jeho život. V tejto súvislosti je potrebné informovať sa a zvyšovať povedomie o dôležitosti duševného zdravia. Treba si uvedomiť, že rozprávanie o duševnom zdraví nie je tabu. Je to náš záväzok, nielen ako jednotlivca, ale aj ako spoločnosti. Pre zlepšenie života nás všetkých je potrebné podať pomocnú ruku tým, ktorí bojujú s duševnými poruchami a pracovať na odstránení stigmy, ktorá ich obklopuje.

Máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí trpí depresiou, alebo ničí život priamo vám? Nikdy nie ste v tom sami a je vždy možné nájsť cestu von. Vyhľadajte odbornú pomoc, vzdelávajte sa, rozprávajte sa a pamätajte na to, že to podstatné je vo vnútri.

Informačný servis