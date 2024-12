Kiska podal žalobu na kanceláriu prezidenta. Aj právnici z prostredia Smeru hovoria o nezákonnosti a protiústavnosti, vyhlásil

Bývalý prezident Andrej Kiska podal žalobu na Správny súd v Bratislave pre zastavenie vyplácania doživotnej prezidentskej renty. Ako ďalej informoval na sociálnej sieti, nikdy by mu nenapadlo, že sa ako bývalý prezident bude musieť súdiť s prezidentským úradom.

Právoplatné odsúdenie za daňový podvod

Vyplácanie renty mu Kancelária prezidenta SR zastavila od 1. novembra po právoplatnom odsúdení za daňový podvod.

„Aj študent prvého ročníka práva vie, že zastavenie platu bývalému prezidentovi na základe novo prijatého zákona je retroaktívne. Predstavme si bývalého policajta alebo vojaka, ktorý je na dôchodku a poberá výsluhový dôchodok. Ak by dnes, po odslúžení všetkých rokov, parlament schválil zákon, že pri spáchaní trestného činu mu tento dôchodok zastavia – čo by to znamenalo? Nie je to absurdné?“ opýtal sa exprezident.

Nejde mu o peniaze, ale o princíp

Ako ďalej uviedol, človek, ktorý už splnil všetky podmienky podľa zákona platného v čase jeho služby, by sa zrazu ocitol bez dôchodku na základe zákona, ktorý platí až dnes. „To je retroaktivita v praxi. Ešte aj právnici z prostredia Smeru hovoria o nezákonnosti a protiústavnosti,“ vyhlásil Kiska.

Exprezident sa tiež pýta, prečo sa právnici úradu prezidenta nepostavili za odbornú diskusiu. „Prečo sa nevyjadrili, že takéto rozhodnutie treba dôkladne posúdiť? Namiesto toho sa Kancelária prezidenta rozhodla „byť aktívna“ a prijala nezákonné rozhodnutie,“ skonštatoval Kiska.

Zároveň zopakoval, že v tomto prípade mu nejde o peniaze ale o princíp. Pripomenul tiež, že proti odsudzujúcemu rozsudku v daňovej kauze podá dovolanie na Najvyšší súd SR.