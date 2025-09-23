Analýza zdravotných poisťovní: Kto investuje do starostlivosti najvyšší podiel príjmov?

Autor Patrik Svítok analyzoval údaje všetkých troch poisťovní a poukázal na rozdiely v prístupe k investíciám do zdravotnej starostlivosti a na porovnanie využil umelú inteligenciu.
Podľa zverejnených výročných správ dvoch súkromných a jednej štátnej zdravotnej poisťovne informuje portál, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) investovala do zdravotníctva 96,4 % všetkých výnosov z poistného z EAP (ekonomicky aktívni poistenci), štátu a prerozdeľovania. Union zdravotná poisťovňa vynaložila na tento účel 94,2 % príjmov, zatiaľ čo Dôvera zdravotná poisťovňa 93,1 %.
Dominancia na trhu
Najsilnejšie postavenie na trhu má podľa analýzy výročných správ za rok 2024 VšZP, ktorá si udržuje silné postavenie s 2,8 milióna poistencov, čo predstavuje 53,93 % celkového trhu. Dôvera zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre 1,7 milióna občanov (33,26 %) a Union pre 664 tisíc ľudí (12,81 %). Viac ako polovica slovenských občanov je teda poistených v štátnej zdravotnej poisťovni.
Rozdiely vo výplate dividend
Najmarkantnejšie rozdiely sa podľa analýzy objavujú v oblasti rozdeľovania zisku. Ako ukazujú čísla, VšZP nevyplatila v roku 2024 žiadne dividendy akcionárom čiže všetky prostriedky zostali v systéme zdravotného poistenia.
Naproti tomu Dôvera rozdelila akcionárom takmer 20 miliónov eur a v roku 2025 vyplatila dodatočných 29,4 milióna eur dividend. Celkovo tak za rok a pol vyplatila približne 50 miliónov eur svojim akcionárom. Union zdravotná poisťovňa vyplatila svojim akcionárom 4,5 milióna eur.
Objemy investícií v číslach
Podľa údajov z výročných správ z vlaňajšieho roka uvádza portál 3.miliony.sk, že VšZP disponovala v roku 2024 výnosmi z poistného za EAP, štát a prerozdeľovanie vo výške 5,04 miliardy eur. Z tejto sumy investovala do zdravotníctva 4,86 miliardy eur. Druhá najväčšia zdravotná poisťovňa Dôvera hospodárila s objemom 2,4 miliardy eur, pričom do zdravotníctva nasmerovala 2,23 miliardy eur (93,1%).
Kam idú peniaze z poistného: Detailný rozpis investícií
V druhej časti svojej analýzy sa portál 3miliony.sk venuje konkrétnemu rozdeleniu investícií do jednotlivých oblastí zdravotníctva. Autor rozpísal, kam presne smerujú miliardy eur z poistného slovenských občanov.
Nemocnice ako najväčšia položka
Ústavná zdravotná starostlivosť predstavuje najväčšiu výdavkovú položku u všetkých poisťovní. VšZP na nemocnice, operácie a hospitalizácie vynakladá ročne 1,85 miliardy eur, čo zodpovedá 38% všetkých nákladov na zdravotníctvo.
Dôvera investuje do tejto oblasti 815 miliónov eur (36%) a Union 258 miliónov (35%). V absolútnych číslach VšZP investuje do nemocničnej starostlivosti viac ako súčet investícií Dôvery a Union.
Špecialisti a odborná starostlivosť
Na špecializovanú ambulantnú starostlivosť VšZP ročne vynakladá 855 miliónov eur (18% rozpočtu). Konkurenčné poisťovne alokujú percentuálne viac – Dôvera aj Union po 21%, ale v skutočných eurách VšZP zachováva výrazný náskok v absolútnych investíciách.
Lieky a zdravotnícke pomôcky
VšZP alokuje na lieky a zdravotnícke pomôcky 1,23 miliardy eur, čo predstavuje 25% rozpočtu. Dôvera a Union investujú percentuálne menej – len 21%.
Táto diferencia má praktické dôsledky pre poistencov pri potrebe drahých liekov alebo špecializovaných zdravotníckych pomôcok.
Všeobecní lekári
Na všeobecných lekárov VšZP vynakladá 256 miliónov eur ročne (5% rozpočtu). Konkurenčné poisťovne alokujú percentuálne viac – 7%, avšak v absolútnych hodnotách dosahujú nižšie sumy. Dôvera investuje 161 miliónov eur a Union 54 miliónov eur.
Celkové zhodnotenie
Súhrnne VšZP investuje do zdravotnej starostlivosti 4,86 miliardy eur ročne. Táto suma prevyšuje viac ako dvojnásobne investície Dôvery (2,23 miliardy eur) a takmer sedemkrát investície Union (748 miliónov eur).
Analýza portálu 3miliony.sk potvrdzuje, že VšZP zabezpečuje vyššie investície vo všetkých hlavných oblastiach zdravotníctva.
Zdroj: 3miliony.sk
