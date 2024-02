Americkí zákonodarcovia vyzvali Orbána na schválenie švédskeho členstva v NATO, Maďarsko zdržiava hlasovanie

Nadstranícka skupina amerických zákonodarcov vyzvala Maďarsko na okamžitú ratifikáciu členstva Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Demokratická senátorka z New Hampshire Jeanne Shaheen a jej republikánsky kolega Thom Tillis zo Severnej Karolíny v spoločnom vyhlásení urgujú maďarského premiéra Viktora Orbána, aby „bez ďalšieho odkladu“ v Budapešti pokročili s prístupovými protokolmi Švédska do NATO, pričom tiež tvrdia, že ďalšie zdržiavanie procesu by poškodilo vzťahy jeho krajiny so spojencami.​

Maďarsko už rok posúva hlasovanie

Maďarsko je jediná krajina v 31-člennej aliancii, ktorá zatiaľ neschválila švédske členstvo v NATO. Budapešť už viac ako rok posúva hlasovanie v tejto veci, čo vyvoláva v NATO frustráciu.

Hlasovanie o ratifikácii švédskeho členstva sa ešte neobjavilo na programe maďarského parlamentu a je nepravdepodobné, že sa táto záležitosť dostane pred zákonodarcov minimálne do konca februára, keď sa parlament znovu zíde.

„Napriek mnohým predchádzajúcim verejným záväzkom je Maďarsko posledným zostávajúcim členom NATO, ktorý neratifikoval snahu Švédska, a čas aj trpezlivosť sa krátia. Nečinnosť Maďarska riskuje, že nezvratne poškodí jeho vzťah so Spojenými štátmi a s NATO,“ napísali americkí senátori.

Orbán je najmenej spoľahlivý člen

Orbán dlho sľuboval, že jeho krajina nebude posledná v NATO, ktorá schváli žiadosť Švédska. Turecký parlament však švédske členstvo po odkladoch schválil v januári, a tak sa pozornosť presunula na Budapešť, keďže sa spojenci snažia o rozšírenie aliancie čeliac ruskej vojne na Ukrajine.

V separátnom vyhlásení predseda výboru amerického Senátu pre zahraničné vzťahy Ben Cardin naznačil možnosť uvalenia sankcií na Maďarsko za jeho správanie a označil Orbána za „najmenej spoľahlivého člena NATO“.​