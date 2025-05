Americké akcie si pohoršili, ropa zdražela pre obavy z izraelského útoku na Irán

Akcie na Wall Street v utorok klesli. Index S&P 500 sa oslabil po šiestich dňoch rastu v rade.

„Hlavným faktorom bol deň konsolidácie,“ povedal analytik Briefing.com Patrick O’Hare. „Trh bol jednoducho prehriaty,“ dodal.

Priemyselný index Dow Jones uzavrel so so stratou 0,3 percenta na úrovni 42 677,24. S&P 500 klesol o 0,4 percenta na 5 940,46 bodu a technologicky Nasdaq si pohoršil tiež o 0,4 percenta, a to na 19 142,71.

Vývoj na ázijských trhoch bol zmiešaný. Hlavný japonský index Nikkei 225 v stredu klesol o 0,6 percenta na 37 298,98 bodu. Hongkonský index Hang Seng však stúpol o 0,3 percenta na 23 757,72 bodu a čínsky Shanghai Composite vzrástol o 0,2 percenta na 3 387,57 bodu.

Ceny ropy v úvode stredajšieho obchodovania zamierili nahor. Americké spravodajské služby totiž naznačili, že Izrael plánuje útok na iránske jadrové zariadenia. Ľahká americká ropa zdražela o 1,1 percenta na 63,73 dolára za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si prilepšila tiež o 1,1 percenta a obchodovala sa na úrovni 66,08 dolára za barel. Cena zlata, ktoré slúži ako bezpečné útočisko, vzrástla takmer o dve percentá.