Aktivisti nesúhlasia do zaťahovaním Slovenska do sféry vplyvu Putinovho Ruska, Ficovi adresujú výzvu

Zverejnenie obsahu rozhovorov s Vladimirom Putinom, rýchle odstrihnutie sa od ruských energií či skoncovanie so slovnými útokmi na Ukrajinu a predstaviteľov EÚ a NATO. To sú len niektoré z bodov výzvy Smer Západ, ktorou osobnosti verejného života a aktivisti apelujú na premiéra Roberta Fica, aby Slovensko nezaťahoval do sféry vplyvu Putinovho Ruska.
„Sme občania Slovenskej republiky, ktorí nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie našej krajiny na východ, do sféry vplyvu Putinovho Ruska, a sme pripravení proti týmto tendenciám bojovať akýmikoľvek dostupnými zákonnými prostriedkami. Vyzývame všetky odvážne Slovenky a Slovákov, aby sa zapojili do boja za zachovanie prozápadného smerovania Slovenska,“ píše sa vo výzve, ktorú už tento štvrtok o 13:30 predstavia na bratislavskom Hodžovom námestí a následne odnesú na Úrad vlády.
Signatári výzvy
Medzi signatármi a spoluautormi výzvy sú okrem iných aj bývalá veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku Magda Vášáryová, bývalý predseda zahraničného výboru Národnej rady SRFrantišek Šebej, prezident Inštitútu pre verejné otázkyGrigorij Mesežnikov, historik Jakub Drábik či bloger a aktivista Ján Benčík.
Smer patril medzi najväčších zadávateľov nenávistných reklám na Slovensku, útoky mierili na novinárov aj mimovládky
„To, kam ako krajina pod vedením Fica a mafie smerujeme, ma veľmi znepokojuje. Súcitím s ukrajinským ľudom a považujem za neprípustné, aby táto agresia ďalej pokračovala,“ hovorí Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny a ďalšia zo signatárok výzvy. „Nesúhlasili by s tým ani moje deti, Martinka a Janko. Fico už dávno patrí na smetisko dejín a nie do vlády,“ dodala.
Apel na Fica je len prvým krokom
Podľa iniciátora výzvy – hudobného dramaturga Tomáša Taubera – je apel na Fica len prvým krokom, po ktorom budú nasledovať ďalšie. „Nezastavia nás žiadne vzletné reči o politike na štyri svetové strany a nezastaví nás ani prípadné odignorovanie tejto výzvy vládnymi predstaviteľmi. Jedinou hranicou je pre nás to, že naše aktivity budú prebiehať vždy v súlade so zákonom. V žiadnom prípade si ale nenecháme ukradnúť krajinu Putinovou imperialistickou diktatúrou a jej domácimi prisluhovačmi,“ hovorí Tauber.
Fico: EÚ je dnes vojnovou silou, začínajú sa organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády
Výzva Smer Západ apeluje aj na predstaviteľov koaličných strán a ich podporovateľov, aby prestali medzi občanmi vyvolávať iracionálne obavy a negatívne emócie voči Západu, Ukrajine či ukrajinským utečenkyniam žijúcim na Slovensku.
K výzve sa môžu pridávať aj občania
„Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby prestal útočiť na čelných predstaviteľov EÚ, NATO a ich členských krajín. Spolupráca s našimi západnými partnermi je pre Slovensko vecou bezpečnostného a ekonomického prežitia,“ píše sa vo výzve.
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
Signatári sa obracajú aj na tých politikov vládnych strán, ktorí sami seba označujú za prozápadných, aby sa začali otvorene ozývať proti proruským vyhláseniam a činom premiéra a ďalších vládnych predstaviteľov. K výzve sa môžu pridávať občania prostredníctvom petície, ktorá je od pondelka zavesená na peticie.com a na sociálnych sieťach.