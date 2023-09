Ako zväčšiť prsia bez plastiky? Slováci vyvinuli nápoj, o ktorom si šepká celý svet

Slovenská firma odhalila tajomstvo krásy, ktoré splní sen mnohým ženám. Ako zväčšiť prsia bez plastiky? Vďaka značke BreastExtra+® to nie je len nereálna predstava, ale skutočnosť, ktorá funguje.

Značka BreastExtra+® uvádza na trh revolučný produkt – kolagénový instantný drink na zväčšenie a skrášlenie poprsia. Tento jedinečný kolagén obsahuje patentované kolagénové peptidy, ktoré majú pozitívny vplyv na pokožku a tkanivo poprsia. Okrem toho je obohatený o špeciálne rastlinné extrakty, ktoré zodpovedajú za podporu rastu pŕs. Táto unikátna kombinácia účinných látok vznikla vďaka dlhodobej spolupráci dvoch slovenských inovatívnych nutraceutických firiem. Tie sa do vývoja zapojili so zápalom a odhodlaním priniesť na trh produkt, ktorý zmení pohľad žien na prirodzené metódy skrášľovania pŕs.

Unikátny nápoj bude predstavený v Inchebe

Výnimočný produkt pod názvom BreastExtra+® BOOST Collagen sa oficiálne predstaví verejnosti na prestížnej výstave Interbeauty a Biostyl. Tá sa uskutoční na výstavisku Incheba začiatkom novembra tohto roka. Táto dvojdňová výstava bude príležitosťou pre návštevníkov, odborníkov z oblasti krásy a záujemcov o distribúciu spoznať nový produkt a jeho potenciál naživo. Súčasťou predstavenia bude aj ochutnávka.

Ako zväčšiť prsia bez plastiky? Funguje to?

Mgr. Viktor Tekula, obchodný riaditeľ jednej z dvoch firiem stojacich za vývojom tohto jedinečného instantného kolagénového nápoja zdôrazňuje, že nový produkt má ambiciózne poslanie. Cieľom je poskytnúť ženám možnosť dosiahnuť väčšie a krajšie prsia bez nutnosti podstupovať plastickú operáciu, ktorá môže byť náročná, bolestivá a prináša so sebou zdravotné riziká.

„Celý vývoj tohto ojedinelého produktu so svetovými ambíciami sme realizovali v spolupráci s partnerom v Košiciach, pretože veríme vo vysoký inovačný potenciál odborníkov v našej krajine. Táto spolupráca bola kľúčovým faktorom pri dosiahnutí cieľa – vytvoriť unikátny produkt, ktorý má schopnosť pozitívne ovplyvniť segment prirodzeného skrášlenia poprsia. Na vývoji tohto produktu sme pracovali viac ako rok. Boli to mesiace tvrdej práce, kedy sme sa sústredili na hľadanie optimálnej kombinácie účinných látok a kolagénových peptidov, ktoré by spoločne priniesli požadované výsledky. Bolo to obdobie mnohých pokusov a omylov, ale nakoniec sme dosiahli niečo, čo nás samotných ohromilo. Verím, že táto novinka zaujme ženy hľadajúce bezpečnú a účinnú alternatívu k plastickým operáciám,“ nádeja sa sympatický riaditeľ.

Slovenský drink vyrobený na Slovensku

Čo robí tento produkt ešte zaujímavejším je skutočnosť, že sa vyrába priamo na Slovensku. Firma Augeri nutraceuticals si dáva záležať na kvalite a dôvere svojich zákazníkov. Preto sa rozhodla pre miestnu výrobu, čím zabezpečuje lepšiu kontrolu nad všetkými procesmi a dodržiavaním prísnych kvalitatívnych štandardov.

Slovenská veda mení pravidlá krásy

Ojedinelý kolagénový drink nie je však prvým úspechom značky BreastExtra+®. Veľký záujem vzbudili aj jej predchádzajúce výživové doplnky na podporu rastu pŕs. Preto sa očakáva, že Kolagén na zväčšenie a skrášlenie poprsia získa popularitu aj za hranicami Slovenska. Ženy, ktoré túžia po prirodzenej alternatíve k plastickým operáciám, budú určite zvedavé na tento nový produkt.

Náš svet je plný neustáleho pokroku a inovácií a nový Kolagénový instantný drink od BreastExtra+® nám dáva nádej, že krása môže byť dosiahnutá bez rizika a bolesti. Od dôkladného svedomitého vývoja a spolupráce až po unikátny produkt – to je príbeh slovenskej odvahy a vízie, ktorý mení prístup k starostlivosti o ženskú krásu.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.