Ako vrstviť pracovné oblečenie pri práci vonku v zime

Moderné pracovné odevy sa však dokážu postarať o komfort, teplo a bez obmedzenia pohybu. Ako sa správne obliecť v zime do práce a pre domáce majstrovanie? Spoznajte systém troch vrstiev a správne materiály.
Prvá (základná) vrstva pracovného oblečenia – odvod vlhkosti
Úplným základom pracovného oblečenia v zime je funkčné prádlo, ktoré odvádza pot z tela. Z materiálov sa používajú syntetické (aj kombinácie viacerých či s bavlnou) a prírodné (merino vlna, bambusové vlákna), určite nie čistá bavlna. Vyvarujte sa častej chybe, že pod pracovnú bundu si oblečiete bavlnené tričko. Bavlna pri pohybe nasaje pot, a keď sa prestanete hýbať, pocítite chlad.
Druhá (izolačná) vrstva – zadržiavanie tepla
Druhá vrstva udržiava teplo, ktoré vytvorilo telo. Pracovné odevy, ktoré sa používajú ako druhá vrstva, sú flísové mikiny, mikiny s vyššou gramážou alebo zateplené vesty, umožňujúce voľný pohyb pri práci. Výhodou je, že táto vrstva sa môže odložiť, keď sa počas dňa oteplí, a znovu obliecť pri poklese teploty alebo zhoršení počasia.
Tretia (ochranná) vrstva – štít proti počasiu
Vrchná vrstva pracovného oblečenia je ako ochranný štít pred rozmarmi počasia – dažďom, vetrom, snehom, mrazom. Rovnako ako plastové alebo asfaltové šindle tvoria vodotesnú a odolnú ochranu na streche vášho domova, tak je vaša kvalitná zimná bunda a pracovné nohavice ochrannou bariérou pre vaše telo. Stavte na vetruodolné a zároveň priedušné bundy a nohavice z materiálov ako softshell, hardshell alebo membránových tkanín ako Gore-tex.
Porovnanie textílií pracovného oblečenia vám poskytne lepší prehľad a uľahčí výber jednotlivých vrstiev pracovného odevu pre práce v exteriéri počas zimy.
Podstatné detaily pracovného oblečenia
Nech máte akokoľvek dokonalé pracovné montérky a bundy, teplo môže unikať cez hlavu, krk a ruky. Preto je nevyhnutná správna ochrana aj týchto častí tela. Vrstvenie na rukách znamená tenké a tesné funkčné rukavice a potom hrubé zimné rukavice, ktoré si podľa druhu práce počas dňa môžete zložiť. Zimná pracovná čiapka by mala byť vetruodolná a vyrobená z materiálu, ktorý dobre izoluje (flís alebo merino vlna). Namiesto šálu sa používa nákrčník (takzvaný buff). Pri vetre sa dá použiť ako šál alebo dokonca čiapka. Samozrejmosťou sú kvalitné pracovné bezpečnostné topánky s certifikáciou a správne ponožky zo zmesových materiálov, ktoré odvádzajú vlhkosť a poskytujú výnimočnú izoláciu.
Špeciálny tip: Počas krátkych zimných dní sú dôležité reflexné prvky na bundách aj na nohaviciach pre dobrú viditeľnosť. Pri častom kľačaní sú užitočným pomocníkom výstuhy na kolenách.
Nenechajte sa v práci obmedzovať počasím. Správne zvolené pracovné odevy a systém troch vrstiev sa postarajú o vaše pohodlie, bezpečnosť aj dobrý výkon.
