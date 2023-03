Ako vám staré dáta z výroby môžu ušetriť peniaze a čas?

Mnohé spoločnosti v súčasnosti čakajú neľahké časy. Inflácia, drahé energie a ekonomická nestabilita. To všetko môže viaceré podniky položiť na lopatky. Preto je dnes obzvlášť dôležité každé euro. Zabráňte zbytočným stratám a zároveň ušetrite čas. Pomôcť môžu inteligentné systémy na zber výrobných dát. Ako konkrétne?

Potrebuje výrobná firma historické dáta? Akú cenu vlastne majú? Koľko elektrickej energie ste minuli na danú zákazku? Kto to má všetko sledovať a vyhodnocovať? A hlavne, kde vziať na to čas?

Skôr ako si odpoviete na tieto otázky, skúste sa ponoriť do príbehu jednej z mnohých firiem.

Ako to zvyčajne (ne)funguje

Predstavte si model jedného z mnohých podnikov vyrábajúcich napr. plastové diely pre svojho zákazníka z oblasti automotive segmentu. Plastové výlisky sa robia na desiatich linkách v režime 24/7. Všetko si žije svojim životom až… REKLAMÁCIA! Slovo, ktoré dá do pozornosti nejedného kvalitára, majstra výroby až po najvyšší manažment. Ale netreba prepadať panike. Je nutné zistiť dôvod reklamácie, navrhnúť riešenie, zaviesť nápravné opatrenie a ide sa ďalej. Ale skutočne sa nič nedeje?

Začínajú nekonečné porady a hľadajú sa odpovede na otázky: Čoho sa týka reklamácia? Chybný výlisok. Prečo? Prichádza k lámaniu plastu. Prečo? Nevieme. Odkedy sa to deje? Nevieme. Na ktorej linke sa to vyrábalo? Nevieme. Na akej smene to bolo vyrobené? Nevieme. Bol ten stroj v poriadku? Nevieme, resp. asi áno. Nikto nič nehlásil….

Postupným šetrením sa v priebehu až 3 dní (!) zistí, že jeden operátor pred 3 dňami hlásil údržbárom, že sa mu nezdá ten teplotný snímač na linke 1. Ale údržba tvrdí, že o ničom nevie. Možno sa ten oznam stratil v množstve ostatných povinností. Ale už aspoň vieme, kde je problém. Vymeníme teplotný snímač a ide sa ďalej. Ďalší týždeň nová REKLAMÁCIA! – ten istý problém. A ideme znova. Na ktorej linke sa to robilo? Koľko kusov sme tam urobili? Stodvadsať za hodinu. To je v poriadku a podľa plánu. Avšak nikto si nevšimol, že za prvých 30 minút to bolo 40 kusov a za ďalších 30 minút 80. A to už OK nie je. Nebol totiž dodržaný technologický čas zrenia. Prečo? Kto tam robil?

Ako staré dáta z výroby môžu ušetriť peniaze a čas

A teraz si predstavme túto spoločnosť v situácii, keby využívala riešenie EVOP na monitoring výroby od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA, významného dodávateľa identifikačných technológií a SW riešení pre výrobu a logistiku.

Celá výroba je neustále monitorovaná. Systém eviduje nielen to, či je stroj v činnosti, ale aj kto na ňom pracuje, akú zákazku vyrába, koľko dielov už vyrobil, aká je spotreba energie tohto konkrétneho stroja, prípadne tejto celej linky. Ak sa má tento výlisok vyrábať pri predpísanej teplote, systém prostredníctvom teplotných senzorov monitoruje dodržiavanie tejto teploty. V prípade odchýlok vieme stroj automaticky zablokovať. Neprichádza tak k výrobe zmätkov. O tejto situácii je prostredníctvom mailu alebo SMS okamžite informovaný zodpovedný pracovník.

Všetky dáta sú zaznamenávané v ONLINE režime. Strojové dáta (ON/OFF, spotreba stroja, teplota, tlak…) sú zaznamenávané automaticky bez zásahu obsluhy. Ak k tomu pridáme tzv. terminálové dáta zadávané obsluhou, získavame komplexný prehľad o stave výroby. Okrem aktuálnych dát sa vieme pozrieť aj späť do minulosti a zistiť, že podobný problém sa vyskytol aj u iného stroja, prípadne zistíme, že tento problém sa spája vždy iba s určitým operátorom. Následné preškolenie obsluhy môže predchádzať škodám spôsobeným nesprávnou manipuláciou. Z takto získaných dát získavame neskreslený pohľad na priebeh výroby. Dnes už nestačí mať dáta včas. Dôležité je, aby tie dáta boli presné, neskreslené pracovníkmi, ktorí si vždy nájdu dôvod, prečo si dáta „prikrášliť“.

A čo zaklínadlo dnešnej doby nazývané ENERGIE? Viete, koľko energie ste spotrebovali pri výrobe tejto konkrétnej zákazky? Zodpovedá to vašej pôvodnej kalkulácii, alebo ťažko prerábate? Aj tieto údaje vám dokáže poskytnúť systém EVOP od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA.

Foto: BARTECH SLOVAKIA

Konkrétne použitie EVOP v praxi

Firma zaoberajúca sa spracovaním plastov, lisovaním plastov (NC riadené vstrekolisy), konštrukciou a montážou mala problémy s vyhodnocovaním vyťaženosti strojov, sledovaním výkonnosti jednotlivých pracovníkov, odstraňovaním porúch vo výrobe… Všetky tieto chýbajúce dáta mali výrazný vplyv na rozhodovanie ohľadom plánovania výroby. Nedostatok informácií o priebehu výroby spôsoboval takisto problémy s vyhodnocovaním ziskovosti zákazky a následnou cenotvorbou pri nových zákazkách.

Ako to funguje so systémom EVOP

Výrobná spoločnosť využíva komplexný zber dát o priebehu výroby. V prvom rade sa jedná o automatický zber strojových dát, ktoré nevyžadujú zásah obsluhy. Tieto dáta sú zaznamenávané automaticky. Poskytujú nám základné informácie o stave stroja (ON/OFF, spotreba stroja, teplota, tlak…). Strojové dáta sú doplňované o užívateľské dáta zadávané operátormi prostredníctvom tzv. TOUCH terminálov umiestnených na jednotlivých linkách.

Tieto dotykové terminály sú vybavené čítačkou dochádzkových kariet, ktoré slúžia na prihlásenie sa operátora na pracovisku. Systém tak získava informáciu KTO na danom pracovisku pracuje. Pomocou pripojeného snímača čiarových kódov je možné nasnímať KÓD ZÁKAZKY (objednávky), ku ktorej sa daná výroba vzťahuje. V prípade potreby je možné definovať aj typ operácie na danom pracovisku… Po zadaní týchto užívateľských dát je možné spojiť strojové dáta s užívateľskými a získavame ucelený pohľad – KTO (meno operátora), ČO (zákazka), KEDY (dátum a čas sú zaznamenávané automaticky), KDE (na ktorom konkrétnom stroji), ZA AKÝCH PODMIENOK (teplota, tlak, spotreba…) KOĽKO KUSOV vyrobil, koľko bolo OK / NOK…

Dotykové terminály je možné využiť ale aj na ďalšie doplnenie nemenej dôležitých údajov. V prípade poruchy na danom pracovisku operátor priamo na displeji terminálu zvolí TYP CHYBY (mechanická, elektrická, iná) a následne vyberie konkrétny TYP CHYBY (nasnímaním čiarového kódu príslušnej chyby, alebo výberom z MENU). Na základe nastavenia systému je generovaný ALARM konkrétnemu pracovníkovi. Takto je možné napríklad generovať ALARM do skladu, ktorý informuje pracovníkov skladu o tom, že na danom stroji chýba materiál. Prípadne vie operátor privolať servisného pracovníka na konkrétnu linku ku konkrétnemu stroju. Servisný technik sa po príchode na toto pracovisko prihlási prostredníctvom dotykového terminálu do systému. Systém EVOP tak zaznamenáva ďalšie cenné informácie – už vieme nielen kedy a aká chyba bola hlásená, ale aj kedy ju začal niekto riešiť + kedy a s akým výsledkom bola chyba (oprava) vyriešená.

A čo bezpečnosť na pracovisku? Bol pri práci stroja zatvorený kryt? Áno aj toto je zaznamenané v systéme EVOP – evidovali sme signál zo snímača na stroji.

Takýmto spôsobom eviduje systém EVOP dáta o priebehu výroby v minulosti ale aj dáta o aktuálnom stave výroby. Správnym vyhodnocovaním objektívnych dát (nie skreslených dát získaných navyše s výrazným omeškaním) získava zákazník silný nástroj na vyhodnocovanie efektivity strojov, sledovanie výkonnosti jednotlivých pracovníkov, riešenie kolíznych stavov, sledovanie energetickej náročnosti výroby… Toto všetko umožňuje lepšie plánovanie výroby smerom do budúcnosti.

