Ako vám IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. otvára dvere k lepším zručnostiam pre trh práce

V dobe, keď IT technológie formujú každý aspekt našich životov sa udržanie kroku s najnovšími trendmi a zručnosťami stalo nevyhnutnosťou. Práca v akejkoľvek oblasti nie je výnimkou – pracovných inzerátov a ponúk, kde sa vyžadujú IT zručnosti a nie len bežná práca s počítačom pribúda čoraz viac. Problémom dnešnej doby tak nie je nedostatok pracovných ponúk, ale nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by spĺňali kvalifikačné a odborné podmienky budúcich zamestnávateľov. V článku si podobne rozoberieme túto problematiku a pozrieme sa na to, ako vám odborné kurzy môžu pomôcť prelomiť túto bariéru.

Manuálna práca ubúda a každý chce sedieť v kancelárii alebo pracovať z domu

V posledných rokoch sme svedkami výrazného posunu v dynamike pracovného trhu. Manuálna práca, ktorá kedysi tvorila základ mnohých odvetví dávno ustúpila digitalizácii a automatizácii. Tento trend neznamená len zánik niektorých tradičných povolaní, ale aj vznik nových príležitostí v oblasti, kde dominuje práca v kancelárii s počítačom, na ktorú treba mať potrebné vedomosti a nové zručnosti pre trh práce.

Ďalším fenoménom je práca z domu, tzv. homeoffice, kde je práca pri počítači základom. Pre zamestnávateľa z domu inak asi neviete pracovať. Niektorí zamestnávatelia ju preferujú viac, iný menej, ale faktom zostáva, že mnohým tento spôsob vyhovuje. Potrebné je častokrát ovládať nie len programy, ako Microsoft Office, Microsoft Word a Microsoft Excel, ale vedieť jednoducho viac, aby ste zamestnávateľovi mali čo ponúknuť.

Dôsledkom je, že požiadavky na pracovnú silu sa rýchlo menia a IT zručnosti sa stávajú nevyhnutnosťou pre každého, kto chce byť konkurencieschopný na modernom trhu práce.

IT oblasti, ktoré dnes hýbu trhom

Pri pohľade na súčasný trh práce sú niektoré IT oblasti, ktoré výrazne ovplyvňujú dopyt po kvalifikovaných odborníkoch a otvárajú nové príležitosti pre rozvoj kariéry. Ak to premeníme na požiadavky zamestnávateľov, tak najčastejšie skloňujúce sa požiadavky sú výborná znalosť a práca s Microsoft Excelom a vôbec Microsoft Office, Grafika a DTP (Canva, Adobe Photoshop a iné), správa web stránky a práca s WordPressom, online marketing a reklama. Vedomosti vedúce k tzv. IT pozícii sú znalosti SQL databázy, web development, počítačové siete, programovacie jazyky, serverové OS alebo dnes veľmi populárne testovanie softwaru a iné.

Ako sa to všetko naučiť?

Či už ste zamestnaní a zamestnávateľ vás tlači do väčších kompetencií v rámci vašej práce, alebo ste nezamestnaní a k novej práci sa vyžadujú nové vedomosti, alebo sa chcete rekvalifikovať na niečo úplne iné – najlepším a hlavne najrýchlejším spôsobom, ako nadobudnúť nové vedomosti sú špecializované krátkodobé odborné kurzy zakončené certifikátom.

Skvelou voľbou sú teda vzdelávacie spoločnosti, ktoré takéto IT kurzy ponúkajú a z ktorých si môžete vybrať podľa potreby na základe buď záujmu, alebo požiadaviek budúceho zamestnávateľa. A keďže vzdelávacích spoločností je veľa, poďme sa pozrieť na kritériá a výber tej najlepšej spoločnosti.

Ako prvé je potrebné uvedomiť si fakt, že za každou vzdelávacou spoločnosťou stoja lektori a je dôležité vybrať si takú spoločnosť, kde sú lektori nie len z praxe, ale sú odborníci na prednášanú tému. To si viete ľahko overiť, a to recenziami pri kurzoch a prečítaním si profilov lektorov. Hľadajte takú vzdelávaciu spoločnosť, kde budete vopred poznať lektorov a kurzy majú stovky recenzií. Ďalším dôležitým faktorom sú aj doplnkové služby a servis, ktoré ku kurzu dostávate. Poradenstvo s výberom kurzov, množstvo termínov na kurzy, výber spôsobu absolvovania kurzu – či prídete fyzicky do učebne, alebo kurz absolvujete naživo online z pohodlia domova, či kancelárie, možnosť bezplatne opakovať kurz, uznávaný certifikát a v neposlednom rade aj kvalitné študijné materiály a videokurzy (VideoClass), či ďalšie extra vzdelávacie materiály, či nahrávky, ktoré dostávate v rámci kurzu zadarmo.

Jednou zo spoločností, ktorá spĺňa všetky tieto podmienky a kritériá je práve IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Už od roku 2007 sa venujú výhradne IT kurzom a vzdelávaniu. Je to veľká a moderná spoločnosť, ktorá ponúka všetky typy IT kurzov a hlavne vám garantuje vedomosti. Po kurze získavate aj uznávaný certifikát. Ročne vzdelávajú v IT sfére tisíce ľudí, o čom svedčia aj recenzie, hodnotenia a príbehy úspešných účastníkov kurzov.

Ako môžete dnes absolvovať IT kurz a pomoc od úradu práce

Kurz si môžete u nich zakúpiť a objednať ako samoplatca, či živnostník. Vyberiete si tému, správny kurz a termín, formu, spravíte online objednávku a môžete sa vzdelávať. Ponúkajú viac ako 350 rôznych odborných kurzov, z ktorých si vyberie každý.

Ďalšou možnosťou je nechať si vzdelávanie a kurz preplatiť od úradu práce. Spolupracujú s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku, v rámci prevencie proti nezamestnanosti a podporujú ich projekty, ktoré vám umožňujú získať preplatenie kurzov a vzdelávania. Najnovší projekt z dielne úradu práce – zručnosti pre trh práce vám po splnení podmienok umožní vzdelávať sa takpovediac zadarmo, pretože vám ich kurzy – úrad práce preplatí. Radi vám pomôžu so žiadosťou a poskytnú vám poradenstvo s výberom kurzov a s celým procesom pri podávaní žiadosti, aby vám úrad práce kurzy uhradil.

Vzdelávajte sa v IT

Nech už si vyberiete akýkoľvek IT kurz, každé vzdelávanie vám pomôže. Vzdelávať sa v nových oblastiach je dôležité, pretože tak zvyšujete vašu hodnotu na trhu práce a samozrejme aj vašu výplatu. Ponuku skvelých IT kurzov, ako aj podmienky na preplatenie kurzov úradom práce nájdete na web stránkach spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, kde sa vzdelávať určite oplatí.

