Ako si spraviť eko Vianoce – jednoduché rady a úžasné tipy

Vianoce pre planétu predstavujú veľkú environmentálnu záťaž. Vianoce.sk vám poradia, ako ju znížiť na minimum a neprísť o vianočné čaro.
Po Vianociach každý rok skončí v odpade ohromné množstvo baliaceho papieru, obalov, jedla, dekorácií, ozdôb a možno aj darčekov, ktoré svojich nových majiteľov nepotešili.
Uvedomujeme si, že je náročné úplne zmeniť dlhoročné návyky. Ak sa vám podarí byť ekologickejší aspoň v jednej veci, určite to má význam.
Balenie
Po Vianociach v odpade skončia tony baliaceho papiera. A pritom svoju úlohu plní len pár sekúnd, kým si rozbalíme darček. Navyše, ak je baliaci papier s trblietkami, alebo z kombinovaných materiálov, nedá sa ani zrecyklovať.
TIP na eko balenie:
- Použite prírodný baliaci papier, ktorý sa dá ľahko zrecyklovať (bez trblietok, bez metalízového efektu, nekombinovaný z viacerých materiálov
- Použite napríklad noviny, stránky vytrhnuté zo starých časopisov, na ktoré nalepíte farebné papierové hviezdičky, alebo nakreslíte obrázky.
- Použite plátené vrecúška, ktoré môžete použiť opakovane aj na iné príležitosti.
- Nepoužívajte stužky a mašle.
- Baliaci papier netrhajte, šetrne ho odlepte a použite o rok opäť.
- Nepoužiteľné zvyšky papiera zahoďte do triedeného odpadu.
Výzdoba
Nepodliehajte reklamným trendom, ktoré vás „nútia“ každý rok kupovať nové dekorácie, vence, girlandy,… Na pintereste nájdete mnoho úžasných vianočných ozdôb, ktoré si viete spraviť sami a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne zručnosti.
TIP na eko výzdobu:
- Používajte dekorácie, ktoré ste nakúpili v minulosti a neprikupujte nové. Skúste ich medzi sebou striedať, nemusíte každý rok vyložiť všetko čo máte.
- Vytvorte si ozdoby z prírodných materiálov – škorica, sušené pomaranče, orechy, šišky, vetvičky, papier
- Ušite ozdoby zo starého oblečenia
- Nepoužívajte umelý sneh
- Namiesto umelého adventného venca si spravte vlastný z ihličia (je to naozaj jednoduché)
Stromček
Vedú sa siahodlhé debaty, či je ekologickejší umelý alebo živý vianočný stromček. Živý stromček bude ekologický vtedy, ak ho po Vianociach dáme do zeleného odpadu a bude skompostovaný. Umelý stromček bude ekologický, keď je vyrobený z recyklovanej resp. recyklovateľnej suroviny a používame ho niekoľko rokov. Na výber máte ešte ďalšie alternatívy:
TIP na eko vianočný stromček:
- Vyrobte si, alebo kúpte vianočný stromček z prírodných materiálov.
- Kúpte alebo prenajmite si vianočný stromček v kvetináči. Po Vianociach ho môžete vysadiť, alebo vrátiť späť.
- Stromček môže byť symbolický, nemusí mať konáre a ihličie.
- Stromček môžete nahradiť aj ozdobenými vetvičkami vo váze.
- Veľa nápadov nájdete na internete.
Jedlo
Vianoce sú sviatkami hojnosti a štedrosti a odráža sa to aj v množstve jedla, ktoré pripravíme.
TIP na neplytvanie jedlom:
- Nakupujte u lokálnych výrobcov a v bezobalových obchodoch.
- Pripravte si nákupný zoznam.
- Varte menšie množstvo jedla. Cez Vianoce sú aj tak všetci prejedení a nikomu nechutí dojedať 3 dni to isté.
- Ak ste uvarili veľa, jedlo zamrazte, aby sa nepokazilo. Dojete ho neskôr.
- Pripravte trvanlivé pečivo (suché). Vydrží vám dlhšie a nepokazí sa ako krémové zákusky.
- Zvyšky jedla použite a prípravu „čo dom dal“ – niekedy stačí pridať vajíčko a upiecť zo zvyškov chutné placky.
Darčeky
Vianočné darčeky mali v minulosti oveľa väčší význam ako dnes. Deti častokrát dostali dostali veci, ktoré nevyhnutne potrebovali, zimné topánky, rukavice, alebo dostali z dreva vystrúhanú hračku, či handrovú bábiku, ktorá bola ich jediná. Dnešný svet je však iný a pod vianočným stromčekom sa kopia darčeky, ktoré často neprinesú žiadnu radosť. Aj tu platí, menej je niekedy viac.
TIP na eko darčeky:
- Dajte si pravidlo, že každý dostane len jeden darček.
- Darčeky môžete aj vyrobiť – napríklad pre kamarátov upečiete medovníky, uvaríte vaječný likér, či pripravíte fondánové salónky, uštrikujete vianočné ozdoby, alebo ponožky, namiešate vlastnú soľ do kúpeľa,…
- Niektoré darčeky môžete kúpiť v antikvariáte, second handoch alebo na burze starých vecí.
- Siahnite po ekologickej kozmetike, alebo šperkoch z recyklovaných materiálov,…
- Zamerajte sa na ekologické produkty – voskové baliace servítky, kovové slamky, recyklované tašky, elektronické knihy…
- Darujte zážitky – vstupenka do kina, akvaparku, escape room,…
- Darujte predplatné do fitka, knižnice,…
- Darujte vtipné darčeky – poukážka pre deti na deň, že si budú môcť robiť čo chcú (ani z pyžama s nemusia prezliecť:)))
