Ako si spraviť eko Vianoce – jednoduché rady a úžasné tipy

Udržateľné Vianoce, „zero waste“ Vianoce – akokoľvek ich nazveme, princíp je rovnaký.
2970.jpg
Foto: Vianoce.sk
Vianoce pre planétu predstavujú veľkú environmentálnu záťaž. Vianoce.sk vám poradia, ako ju znížiť na minimum a neprísť o vianočné čaro.

Po Vianociach každý rok skončí v odpade ohromné množstvo baliaceho papieru, obalov, jedla, dekorácií, ozdôb a možno aj darčekov, ktoré svojich nových majiteľov nepotešili.

Uvedomujeme si, že je náročné úplne zmeniť dlhoročné návyky. Ak sa vám podarí byť ekologickejší aspoň v jednej veci, určite to má význam.

Balenie

Po Vianociach v odpade skončia tony baliaceho papiera. A pritom svoju úlohu plní len pár sekúnd, kým si rozbalíme darček. Navyše, ak je baliaci papier s trblietkami, alebo z kombinovaných materiálov, nedá sa ani zrecyklovať.

TIP na eko balenie:

  • Použite prírodný baliaci papier, ktorý sa dá ľahko zrecyklovať (bez trblietok, bez metalízového efektu, nekombinovaný z viacerých materiálov
  • Použite napríklad noviny, stránky vytrhnuté zo starých časopisov, na ktoré nalepíte farebné papierové hviezdičky, alebo nakreslíte obrázky.
  • Použite plátené vrecúška, ktoré môžete použiť opakovane aj na iné príležitosti.
  • Nepoužívajte stužky a mašle.
  • Baliaci papier netrhajte, šetrne ho odlepte a použite o rok opäť.
  • Nepoužiteľné zvyšky papiera zahoďte do triedeného odpadu.
1183_2024 11 22 ekovianoce1.jpg
Foto: Vianoce.sk

Výzdoba

Nepodliehajte reklamným trendom, ktoré vás „nútia“ každý rok kupovať nové dekorácie, vence, girlandy,… Na pintereste nájdete mnoho úžasných vianočných ozdôb, ktoré si viete spraviť sami a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne zručnosti.

TIP na eko výzdobu:

  • Používajte dekorácie, ktoré ste nakúpili v minulosti a neprikupujte nové. Skúste ich medzi sebou striedať, nemusíte každý rok vyložiť všetko čo máte.
  • Vytvorte si ozdoby z prírodných materiálov – škorica, sušené pomaranče, orechy, šišky, vetvičky, papier
  • Ušite ozdoby zo starého oblečenia
  • Nepoužívajte umelý sneh
  • Namiesto umelého adventného venca si spravte vlastný z ihličia (je to naozaj jednoduché)
1184_2024 11 22 ekovianoce2.jpg
Foto: Vianoce.sk
1185_2024 11 22 ekovianoce3.jpg
Foto: Vianoce.sk
1186_2024 11 22 ekovianoce4.jpg
Foto: Vianoce.sk

Stromček

Vedú sa siahodlhé debaty, či je ekologickejší umelý alebo živý vianočný stromček. Živý stromček bude ekologický vtedy, ak ho po Vianociach dáme do zeleného odpadu a bude skompostovaný. Umelý stromček bude ekologický, keď je vyrobený z recyklovanej resp. recyklovateľnej suroviny a používame ho niekoľko rokov. Na výber máte ešte ďalšie alternatívy:

TIP na eko vianočný stromček:

  • Vyrobte si, alebo kúpte vianočný stromček z prírodných materiálov.
  • Kúpte alebo prenajmite si vianočný stromček v kvetináči. Po Vianociach ho môžete vysadiť, alebo vrátiť späť.
  • Stromček môže byť symbolický, nemusí mať konáre a ihličie.
  • Stromček môžete nahradiť aj ozdobenými vetvičkami vo váze.
  • Veľa nápadov nájdete na internete.
1187_2024 11 22 ekovianoce5.jpg
Foto: Vianoce.sk

Jedlo

Vianoce sú sviatkami hojnosti a štedrosti a odráža sa to aj v množstve jedla, ktoré pripravíme.

TIP na neplytvanie jedlom:

  • Nakupujte u lokálnych výrobcov a v bezobalových obchodoch.
  • Pripravte si nákupný zoznam.
  • Varte menšie množstvo jedla. Cez Vianoce sú aj tak všetci prejedení a nikomu nechutí dojedať 3 dni to isté.
  • Ak ste uvarili veľa, jedlo zamrazte, aby sa nepokazilo. Dojete ho neskôr.
  • Pripravte trvanlivé pečivo (suché). Vydrží vám dlhšie a nepokazí sa ako krémové zákusky.
  • Zvyšky jedla použite a prípravu „čo dom dal“ – niekedy stačí pridať vajíčko a upiecť zo zvyškov chutné placky.
1190_champagne toast at dinner party henry geddes.jpg
Foto: Vianoce.sk

Darčeky

Vianočné darčeky mali v minulosti oveľa väčší význam ako dnes. Deti častokrát dostali dostali veci, ktoré nevyhnutne potrebovali, zimné topánky, rukavice, alebo dostali z dreva vystrúhanú hračku, či handrovú bábiku, ktorá bola ich jediná. Dnešný svet je však iný a pod vianočným stromčekom sa kopia darčeky, ktoré často neprinesú žiadnu radosť. Aj tu platí, menej je niekedy viac.

TIP na eko darčeky:

  • Dajte si pravidlo, že každý dostane len jeden darček.
  • Darčeky môžete aj vyrobiť – napríklad pre kamarátov upečiete medovníky, uvaríte vaječný likér, či pripravíte fondánové salónky, uštrikujete vianočné ozdoby, alebo ponožky, namiešate vlastnú soľ do kúpeľa,…
  • Niektoré darčeky môžete kúpiť v antikvariáte, second handoch alebo na burze starých vecí.
  • Siahnite po ekologickej kozmetike, alebo šperkoch z recyklovaných materiálov,…
  • Zamerajte sa na ekologické produkty – voskové baliace servítky, kovové slamky, recyklované tašky, elektronické knihy…
  • Darujte zážitky – vstupenka do kina, akvaparku, escape room,…
  • Darujte predplatné do fitka, knižnice,…
  • Darujte vtipné darčeky – poukážka pre deti na deň, že si budú môcť robiť čo chcú (ani z pyžama s nemusia prezliecť:)))

